Podcast: Bildgebung in der Forensik

Vor etwa 15 Jahren hat ein Pathologe vorhergesagt, dass bildgebende Verfahren Einzug in die Rechtsmedizin halten werden. Was damals in einem Interview mit Ärzte Woche Chefredakteur Raoul Mazhar noch revolutionär klang, ist heute fast schon Alltag. Die Medizinische Universität Graz holte etwa mit Frau Professorin Sarah Heinze eine Expertin auf genau diesem Gebiet in die Metropole an der Mur. Raoul Mazhar lässt sich die Chance nicht entgehen und fragt bei der Pathologin aus Heidelberg nach, was sie in Österreich vorhat und was die forensische Bildgebung wirklich vermag.