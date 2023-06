Ärzte und Pfleger werden an Medizinischen Universitäten, Privatuniversitäten und FHs ausgebildet. Es gibt aber noch eine weitere Institution, die sich die Entwicklung von Gesundheitspersonal auf die Fahnen geschrieben hat: das FH Technikum Wien. Hier werden E-Learning-Kurse angeboten. Für kritische Situationen wie sie in der Notaufnahme auftreten können, werden webbasierte Trainings und Virtual Reality eingesetzt. Josef Broukal hat sich das angeschaut und am Technikum Wien umgehört.