Podcast: Die neue Österreichische Polleninformation und ihr Chef stellen sich vor

Der Online-Polleninformationsdienst (www.polleninformation.at) präsentiert sich als neuer Begleiter für Pollenallergiker. Leiter ist Dr. Markus Berger. Warum er den sicheren Rahmen der Universität verlassen und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat und welche neuen Darstellungen und Services der Polleninformationsdienst bietet, erklärt Berger in dieser Folge. Zum Beispiel: Menschen, die an einer Pollenallergie leiden steht ein Dienst zur Verfügung, der nach einer Anmeldung zweimal wöchentlich per Newsletter über die aktuelle Pollensaison informiert.

Pollenallergikern stehen die Services kostenlos zur Verfügung, Daten werden flächendeckend in ganz Österreich von den Messstellen ("Pollenfallen") der Bundesländer erstellt. "Über die europäische Pollendatenbank EAN (European Aeroallergen Network) haben wir auch Zugriff auf etwa 520 aktive Pollen-Messstellen in mehr als 40 Ländern weltweit. Das bedeutet, die aktuellen Pollenbelastungen und Vorhersagen in Österreich und in den meisten Ländern der EU wird es in dementsprechendem Umfang geben."

Anzeige

Einzigartig sei dabei die Darstellung des "Allergie-Risikos" durch den Pollenflug als Landkarte.