Podcast: Biologika-Register

Der Rheumatologe Burkhard Leeb spricht mit Springer-Redakteurin Tanja Fabsits

BioReg, das österreichische Biologika-Register für entzündliche rheumatische Erkrankungen, wurde vor 12 Jahren gegründet. Priv.-Doz. Dr. Burkhard Leeb, Herausgeber der "rheuma plus" und Mitbegründer des Registers, erklärt warum – trotz der vielen Studiendaten zu neuen Medikamenten – Registerdaten wichtig sind. Und was sich zur Therapie rheumatischer Erkrankungen und zur rheumatologischen Versorgung in Österreich aufgrund der gesammelten Registerdaten sagen lässt.