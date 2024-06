Influenza-Impfung schützt vor Herzinfarkten

Daten aus randomisiert kontrollierten Studien zeigen, dass die Influenza-Impfung Risikopatienten vor kardiovaskulären Ereignissen schützt. Kardiologische Fachgesellschaften pochen daher auf eine möglichst rasche Implementierung in die kardiovaskuläre Sekundärprophylaxe.

Influenza ist eine virale Atemwegserkrankungen die bei kardiovaskulären Risikopatienten weit mehr als nur Fieber und Gelenksschmerzen verursacht. Der Vorschlag Patienten mit akutem Koronarsyndrom gegen Influenza zu impfen ist nicht neu, sagt Prof. Ralf Dechend, FA für Kardiologie und Oberarzt an der Charité in Berlin, im Gespräch mit Springer-Autor Christopher Waxenegger. "Eigentlich wissen wir seit vielen Jahrzehnten, dass die Sterblichkeit an der Influenza kardiovaskulär ist. Es gibt jedes Jahr, wenn die Grippewelle ausgebrochen ist, mehr stationäre Aufnahmen wegen Herzinsuffizienz aber auch wegen des akuten Koronarsyndroms."