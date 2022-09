Podcast: Zielgerichtete Therapie bei Asthma und chronischer Rhinosinusitis (CRSwNP)

Der Hörgang war zu Gast am Immunolog in Wien. Hier haben sich Dermatologen, HNO-Ärzte und Pneumologen getroffen. Kein Zufall. Denn chronische Entzündungen betreffen häufig mehr als ein Organ.

Die Fortschritte in der Entzündungsmedizin sind jedenfalls gewaltig. Früher waren Ärzte froh, wenn sie bei ihren Patienten, die sich mit Rheuma, Schuppenflechte oder Asthma herumschlagen mussten die Gelenkbeschwerden, den Hautausschlag oder eben die Atemnot lindern konnten. Heute kann und will man mehr.

Grund dafür sind zielgerichtete Therapien mit Biologika, die direkt am ursächlichen Krankheitsmechanismus ansetzen. Sie werden u.a. bei Asthma bronchiale oder auch bei chronischer Rhinosinusitis mit nasalen Polypen (CRSwNP) eingesetzt.