Podcast: Gute Gespräche mit Brustkrebspatientinnen

Gute Gespräche mit Brustkrebspatientinnen sind ein wichtiger Grundpfeiler für den Therapieerfolg. Nur wenn die Patientin gut informiert ist, kann sie für sich richtig entscheiden. In dieser Hörgang-Folge erläutert Dr. Arik Galid, Leiter des Brustkrebszentrums am Hanusch-Krankenhaus in Wien, was seine Brustkrebspatientinnen über die Therapie wissen wollen. Der Brustkrebsexperte gibt viele praktische Tipps. Eines sei schon hier verraten: one size does not fit all. Den richtigen Einstiegssatz gibt es nicht.