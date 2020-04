Franz Allerberger ist dieser Tage ein gefragter Mann, der Leiter des Bereichs Öffentliche Gesundheit in der AGES gibt Interviews in Serie und spricht in den ORF-Nachrichtensendungen quasi zur ganzen Nation. Für die Ärzte Woche hat Katja Uccusic-Indra mit ihm gesprochen und hat sich vor allem für die Stimmung und die Belastung in den Coronalabors interessiert.