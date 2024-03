Lebensqualität und Einschränkungen im Alltag bei COPD-Erkrankten

Die Lebenssituation von Menschen mit COPD ist in den letzten Jahren intensiv untersucht worden. Wir haben Dr. Horner, den Erstautor der CLARA und CLARA-II-Studie am Kepler Universitätsklinikum Linz, zu den Ergebnissen befragt. (1, 2) Dabei stellte sich heraus, dass COPD-Patienten Angst vor Atemnot und einem immer schwieriger werdenden Alltag haben (2). Interessanterweise zeigte die CLARA-Studie auch, dass die Einschätzungen von Ärzten und Patienten in Bezug auf den Gesundheitszustand stark voneinander abweichen können. Patienten mit leichter COPD und wenigen Exazerbationen bewerteten ihren eigenen Gesundheitszustand schlechter als ihre behandelnden Ärzte. (1)