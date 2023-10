Podcast: Wie aktuell ist Asthma bronchiale heute?

Asthma ist eine chronische Erkrankung der Atemwege. Wenn von vulnerablen Gruppen die Rede ist, die etwa vom Klimawandel betroffen sind, sind immer auch Atemwegspatienten gemeint. Wir nehmen uns heute dieses Themas an und bringen sie auf den letzten Stand: was sind die Symptome auf die der niedergelassene Allgemeinmediziner achtet, wie sieht das diagnostische Prozedere in der Praxis und beim Facharzt aus; welche Arten von Asthmas werden unterschieden; was sind die wichtigsten Behandlungsoptionen.

In Summe sind in Österreich rund 1,2 Millionen von chronischen Lungenerkrankungen wie Asthma und COPD betroffen.