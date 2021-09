Pflege Kongress: Online und kostenlos

Einen bunten Mix an Themen, Internationale Referenten und die kostenlose Teilnahme für alle bietet der diesjährige 19. Gesundheitspflege-Kongress von Springer Medizin und Springer Pflege heuer noch einmal online. Auf dem „Pflegegipfel des Nordens“, der üblicherweise in Hamburg stattfindet, stehen vom 19. bis 29. Oktober zehn Live-Webinare auf dem Programm – die anschließend sechs Monate als Videos für optimale Flexibilität auf der Website abrufbar sind. Die Vorträge beschäftigen sich beispielsweise mit dem Änderungsbedarf für und der Sichtbarkeit der Pflege, mit interprofessionellem Arbeiten, Gewalt im Krankenhaus und Kennzahlen zur Qualitätssicherung. Ein „Room of Horrors“ steht für ein interaktives Patientensicherheitstraining bereit.

Informationen: www.gesundheitskongresse.de