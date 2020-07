01.07.2020 | Pädiatrische Rheumatologie | Onlineartikel

Kawasaki-Erkrankung oder Hyperinflammations-Syndrom?

Autor: Tanja Fabsits

Kinderärzte aus dem von COVID-19 stark betroffenen italienischen Bergamo sahen sich im Frühling vermehrt mit Kindern mit einer Kawasaki-ähnlichen Erkrankung konfrontiert (1). Während zwischen 2015 und 17. Februar 2017 in Bergamo 19 Patienten mit Kawasaki-Syndrom diagnostiziert wurden, zeigten zwischen 18. Februar und 20. April 2020 zehn Kinder eine Kawasaki-ähnliche Symptomatik. Dr. Ulrich Neudorf, Kinderkardiologe und -rheumatologe an der Klinik für Kinderheilkunde III, Universitätsklinikum Essen, hat an der Erstellung der deutschen Leitlinie zum Kawasaki Syndrom (2) mitgearbeitet und erklärte im Gespräch wie die italienische Publikation einzuordnen ist.