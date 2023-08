Verhindert assistierter Suizid konventionelle Selbsttötungen?

Steht final erkrankten Krebspatienten der Weg zum assistierten Suizid offen, sinken die Zahlen konventioneller Suizide – so lautet ein Argument von Befürwortern unterstützter Selbsttötungen. Ob es zutrifft, haben Schweizer Mediziner untersucht.

×

Über die Legitimität der Suizidassistenz wird vielerorts diskutiert. Solange nicht die betroffenen Menschen, sondern Menschenbilder im Mittelpunkt der Debatte stehen, dürfte eine Einigung schwierig bleiben. In dieser Situation nehmen einige Befürworter des assistierten Suizids Zuflucht zu einem pragmatischen Argument. Es lautet: Wo assistierter, von erfahrenen Helfern vorbereiteter, human verlaufender Suizid erlaubt ist, müssen schwerkranke Menschen nicht mehr versuchen, sich zu erschießen, zu erhängen, zu Tode zu stürzen oder vor einen Zug zu werfen.

Ein Land, in dem sich die Stichhaltigkeit dieses Arguments untersuchen lässt, ist die Schweiz. Beihilfe zur Selbsttötung ist dort nicht strafbar, das Schweizerische Strafgesetzbuch formuliert in § 115 nur: „Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmorde verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.“ Anders gewendet heißt das: Liegt keine Selbstsucht vor, ist die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt. Im Prinzip ist das seit 1942 so.

Anzeige

Assistierte Suizide nehmen zu

Ein Medizinerteam um Uwe Güth von der Universität Basel hat sich nun die Zahlen zum assistierten und konventionellen Suizid in der Schweiz vorgenommen, und zwar jene, die Krebspatienten betreffen.1 Krebspatienten sind in der Schweiz mit 41% die größte Gruppe von Patienten, die einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Güth und Kollegen stießen beim assistierten Suizid auf eine deutliche Zunahme unter Krebskranken, von 228 Fällen im Zeitraum von 1999 bis 2003 auf 1958 Fälle in den Jahren 2014 bis 2018. Die Zahlen verdoppelten sich alle fünf Jahre.

Konventionelle Suizide von Krebspatienten sanken von 240 in den Jahren 1999 bis 2003 auf 199 in den Jahren 2004 bis 2008. Danach blieben die Zahlen in etwa stabil, für 2009 bis 2013 wurden 187 Fälle verzeichnet. Zwischen 2014 und 2018 kam es aber wieder zu einem Anstieg auf 206 Fälle konventioneller Selbsttötungen von Krebspatienten.

„Die Annahme, wonach mit verbessertem Zugang zu assistiertem Suizid von Krebspatienten die konventionellen Suizide in dieser Gruppe gewissermaßen überflüssig würden, können wir nicht bestätigen“, schreiben Güth et al. Es gebe starke Gründe für die Annahme, dass sich die mit einer Krebserkrankung verbundenen Umstände konventioneller Selbsttötungen von den Umständen assistierter Suizide unterscheiden.

Krebspatienten sind größte Gruppe beim assistierten Suizid

Einiges spricht für diese These. Während Krebspatienten in der Studie mit 41% und deutlichem Vorsprung die größte Gruppe von Patienten mit assistiertem Suizid stellten, erreichte der Anteil von Krebskranken bei den konventionellen Suiziden 7,2%. Psychische Erkrankungen machten hier fast drei Viertel der Diagnosen aus – so überhaupt Diagnosen vorlagen, was mehrheitlich nicht gegeben war. Herkömmliche Suizide wurden weit überwiegend von Männern begangen (obwohl Frauen mehr Versuche unternahmen), wobei Erhängen und – jedenfalls in der Schweiz – Erschießen dominierten. Beihilfe zur Selbsttötung wurde hingegen etwas häufiger von Frauen beansprucht. Das Alter von Patientinnen und Patienten, die assistierten Suizid begingen, lag im Median bei 78 Jahren, das von konventionellen Suizidanten bei 52 Jahren. Allerdings waren Patienten mit einer Krebsdiagnose, die sich konventionell töteten, im Mittel 72 Jahre alt.

Ein Manko von Studien wie der vorliegenden ist es, dass keine Details zu den Lebensumständen bekannt sind, unter denen der Suizid verübt wurde. Wer mit einer Krebsdiagnose in den Daten erscheint, muss zum Zeitpunkt des Suizids nicht unbedingt an einem Tumor gelitten haben. Hinzu kommt eine allgemein hohe Dunkelziffer bei Suiziden.

„Über die Gründe für die kontinuierlich stabile Zahl der konventionellen Selbstmorde von Krebspatienten können wir nur spekulieren“, schreiben Güth und Kollegen. Drei solcher Gründe führen sie explizit an. Erstens werde assistierter Suizid vor allem von gebildeten, gut situierten Stadtbewohnern in Anspruch genommen. Menschen, die in anderen Umgebungen lebten, seien womöglich mit dieser Option weniger vertraut. Zweitens müsse man, um assistierten Suizid zu begehen, aktiv werden – entsprechende Organisationen oder Ärzte kontaktieren, was ein Minimum an körperlicher und geistiger Kraft erfordere. Patienten im Endstadium ihrer Erkrankung brächten diese Kraft womöglich nicht mehr auf. Und schließlich hätten, drittens, manche Patienten nicht einfach nur einen neutralen Sterbewunsch. Krebs werde von ihnen als persönliches Scheitern empfunden, der Suizid stelle für sie nicht nur das Ende ihres Lebens dar. Die Selbsttötung sei in solchen Fällen ein wohlüberlegter, gewaltsamer Akt der körperlichen Zerstörung.

Referenz:

1Güth U et al.: Conventional and assisted suicide in Switzerland: Insights into a divergent development based on cancer-associated self-initiated deaths. Cancer Med 2923; https://doi.org/10.1002/cam4.6323

Quelle: springermedizin.de