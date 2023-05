Palliativmedizin: Todeswunsch heißt nicht Suizidwunsch

Wie sollen Ärztinnen und Ärzte mit Anfragen zum assistierten Suizid umgehen? – Das wurde beim DGIM-Kongress thematisiert. Palliativmediziner antworten: Erst klären, was dahintersteckt.

Wesentlich für den Umgang mit Anfragen zum assistierten Suizid ist die Frage nach den Ursachen. „Ein Todeswunsch ist nicht gleichbedeutend mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid“, betonte Professor Raymond Voltz vom Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln beim DGIM-Kongress in Wiesbaden.

Außer akut suizidalen schwerkranken Menschen gebe es solche mit „hypothetischen“ Todeswünschen, die nach einem Ausweg fragen „wenn es schlimmer wird“ oder jene, die – ohne Handlungsdruck – einfach allgemein Lebensmüdigkeit Ausdruck bringen möchten: „Es reicht, ich habe alles erlebt, ich wünschte, es wäre vorbei“.

Warum möchte ich so nicht mehr leben?

Der Neurologe und Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin empfahl, die Ursachen des Todeswunsches zu ergründen. „Warum mag ich so nicht mehr leben?“ Hierbei können körperliche Ursachen wie Schmerzen eine Rolle spielen. Beachtet werden sollte die psychisch-psychiatrische Ebene – Depressionen werden oft übersehen.

Chronisch Kranke, etwa ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)-Patienten, sind oft schlicht erschöpft. „Dann sollten wir aufpassen, nicht noch systemisch Erschöpfung draufzulegen“, erklärte Voltz, etwa mit Kämpfen um die Kostenerstattung bestimmter medizinischer Leistungen.

Hinzu kommen soziale Ursachen: Manche wollen den Angehörigen nicht mehr zur Last fallen, möchte kein Geld, das vererbt werden soll, „verschwenden“. Auf spiritueller Ebene werde auf Nachfrage teils Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Tod artikuliert.

Wie viel Lebenswille ist noch vorhanden?

„Welche Funktion hat es, wenn die Patientin, der Patient jetzt mit dem Todeswunsch zum Arzt kommt?“, ist eine weitere Frage, die sich betreuende Ärzte stellen können. Häufig ist es einfach die Bitte um Hilfe. „Wie viel Lebenswille ist noch vorhanden?“, versucht Voltz zu ermitteln. Auch wenn es paradox erscheint, manchmal läge beides vor: Lebenswille und Todeswunsch.

Ein häufig zu beobachtendes Phänomen ist, dass schwerkranke Menschen glaubten, verpflichtet zu sein, eine einmal begonnene Therapie fortzusetzen, das Gefühl „ähnlich einer Autowaschstraße“ auf einen therapeutischen Pfad gesetzt worden zu sein, von dem es kein Entkommen mehr gebe, sagte Dr. Bernd Oliver Maier vom St. Josefs-Hospital in Wiesbaden.

Es sei eine Fehlannahme, dass Ärzte immer bereit seien, bis zum Äußersten zu gehen. Sehr häufig genüge es mitzuteilen, dass Therapien nicht mehr fortgesetzt werden müssen. Man dürfe jederzeit auch „Nein“ sagen, so Voltz.

Der Palliativmediziner empfahl außerdem, sich im Gespräch die Mechanismen von Übertragung und Gegenübertragung bewusst zu machen. Hausärzte, die ihre Patienten schon sehr lange kennen, empfinden durchaus Verständnis für Todeswünsche. Deswegen sollten diese Gespräche getrennt von der üblichen Tagesroutine geführt werden. Dies ermöglicht, neue Ideen zu entwickeln und suizidpräventiv zu wirken.

Ärztinnen und Ärzte, empfahl Voltz, sollten vor dem Gespräch für sich reflektieren, was sie erreichen wollten. „Wollen Sie den Patienten überzeugen? – Das werden Sie nie schaffen!“ Günstiger sei die innere Einstellung, Berater zu sein, ein Coaching-Gespräch zu führen, um damit Schwerstkranken ihre Entscheidung zu erleichtern.

Palliativversorger seien nicht „der verlängerte Arm der Suizidassistenz“, machte Maier im Zusammenhang mit der derzeitigen öffentlichen Debatte zum assistierten Suizid deutlich und berichtete über teils „absurd klingende Anfragen“. Dr. Dietrich Wördehoff vom St. Michael-Krankenhaus in Völklingen erklärte: „Palliative Begleitung heißt für mich: Begleitung im Leben, auch bei weit fortgeschrittener Erkrankung.“ Es müsse in der Gesellschaft deutlicher vermittelt werden, welche Möglichkeiten der Leidenslinderung es am Lebensende gebe.

Deutlich wurde bei der Podiumsdiskussion aber auch, dass in der Ärzteschaft Unsicherheiten bestehen, wie man sich selbst zur Thematik assistierter Suizid positionieren soll.

Die Palliativmediziner rieten hierbei zur Lektüre etwa von Publikationen des Deutschen Ethikrats zur Suizidprävention, Stellungnahmen der Bundesärztekammer und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina oder der S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit nicht heilbarer Krebserkrankung, in der auf den Umgang mit Todeswünschen eingegangen wird. Es brauche eine offene Diskussion und Reflexion zu diesem Thema.

Quelle: DGIM-Kongress 2023; springermedizin.de