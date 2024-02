AACN: Med Unis setzen neue Maßstäbe

In Österreich erkranken jährlich 44.000 Menschen neu – Tendenz steigend. Die Medizinunis in Wien, Graz und Innsbruck schließen sich zwecks Forschung und Diagnose zum „Austrian Comprehensive Cancer Network“ (ACCN) zusammen. Ziel ist es, die Lebensqualität und das Überleben von Patienten zu verbessern.

Rund 45.000 Menschen erhalten laut Statistik Austria in Österreich jedes Jahr eine Krebsdiagnose. Bis 2030 dürfte die Zahl der jährlichen Krebsneuerkrankungen auf 50.000 steigen. Die häufigsten Krebsneuerkrankungen sind weiterhin Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Zwar gibt es immer bessere Heilerfolge bei einzelnen Krebsarten, aber zunehmende Alterung und Bevölkerungswachstum lassen die Zahlen dennoch steigen.

In Europa verlieren 1,3 Millionen Menschen jedes Jahr ihr Leben durch Krebs. Auch hier gilt: Ohne neue, bessere Therapien wird die Zahl der Krebstoten stark ansteigen – um ein Viertel bis zum Jahr 2035. Die Europäische Kommission hat deshalb den „Beating Cancer Plan“ ins Leben gerufen. Sie wird nach und nach 4 Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen.

Start erster Kooperationen

Für EU-geförderte Studien braucht es ein gewisses Maß an Fallzahlen. Jede heimische Medizin-Universität verfügt über ein Comprehensive Cancer Center (CCC). In diesen Zentren in Wien, Graz und Innsbruck werden jeweils alle mit Krebserkrankungen befassten Kliniken und Forschungseinrichtungen zusammengefasst. Diese Medizinuniversitäten schließen sich nun zum „Austrian Comprehensive Cancer Network“, kurz ACCN, zusammen. Mit dem ACCN wird ein gemeinsames Dach geschaffen und die Expertise der drei CCC gebündelt. Seine Gründer wollen

den Austausch zwischen den drei CCC ausbauen; enger zusammenarbeiten; gemeinsame Patientenregisterdatenbanken schaffen; eine breitere Nutzung von Biodatenbanken mit wichtigen Rückschlüssen auf Diagnose und Therapie möglich machen.

Univ.-Prof. Dr. Dominik Wolf, Leiter des CCC Innsbruck und Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin V, nennt ein Beispiel für die neue Zusammenarbeit: Die Forschungsgruppen an den Med Unis in Wien und Innsbruck untersuchen erstmals gemeinsam, welche Mikrobiota mit Prostata- und Blasenkrebs assoziiert sind. „Es ist bekannt, dass die Mikrobiologie das Immunsystem beeinflusst. Aber ihr Zusammenspiel mit der Tumorumgebung ist nicht vollständig verstanden. Da gibt es vermutlich diagnostisches und therapeutisches Potenzial.“ Man hofft, dass Auffälligkeiten dieser Mikrobiota künftig als Marker für die Vorhersage eines Therapieansprechens herangezogen werden können – auch bei anderen Krebserkrankungen.

UNiv.-Prof. Dr. Philipp Jost, Leiter des CCC Graz und dUNiver Klinischen Abteilung für Onkologie der Med Uni Graz, berichtet von verstärkter Zusammenarbeit bei der Personalisierten Medizin. Die Krebsbehandlung habe sich immer stärker zu einer Präzisionsmedizin entwickelt – diese sei wichtiger Bestandteil vieler Tumortherapien. Im Rahmen des ACCN soll nun anhand einer molekulargenetischen Untersuchung von Tumorgewebe und / oder Blut festgestellt werden, ob bei Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung eine zielgerichtete Tumortherapie sinnvoll ist und ob diese Therapie einen klinischen Benefit zeigt, erklärt Jost.

Ressourcen und Fachwissen bündeln

Das vorrangige Ziel des ACCN sei es, durch Zusammenarbeit Krebsprävention und onkologische Spitzenmedizin in Österreich weiter zu verbessern, erläutert Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Leiter des CCC Vienna und der Univ.-Klinik für Urologie, Med Uni Wien / AKH Wien. Er verweist auf das Forschungsförderungsprogramm „Horizon Europe“ der EU. Im Rahmen der „Mission Cancer“ soll ein besseres Verständnis von Krebserkrankungen in Prävention, Diagnose und Therapie gewonnen werden. Ziel ist es, die Lebensqualität Krebsbetroffener zu heben, die Überlebenszeit zu verlängern und allen Menschen den Zugang zu einer bestmöglichen Behandlung zu sichern. Interessant: Für das ACCN werde kein zusätzliches Personal benötigt, man sehe einander ohnehin oft genug.



Quelle: Pressegespräch, 30.1.2024, Wien

Univ.-Prof. Dr. Dominik Wolf, Med Uni Innsbruck





Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat, Med Uni Wien





Univ.-Prof. Dr. Philipp Jost, Med Uni Graz