https://www.springermedizin.de/melanom/melanom/auch-beginnende-ulzeration-von-melanomen-ist-relevant/26348246?utm_source=Update&utm_medium=email&utm_campaign=SM_NL_UPDATE_DERMATOLOGIE&utm_content=Schnell%20wachsendes%20Geschw%C3%BCr%20nach%20Insektenstich&utm_term=2023-12-06&fulltextView=true&tid=TIDP2556087X2C8D41277571429F9FAA7610DF88420EYI4&nl_name=SM_NL_UPDATE_DERMATOLOGIE&nl_date=2023-12-06

Für die T-Klassifikation und Stadieneinteilung des malignen kutanen Melanoms spielt das Merkmal einer Ulzeration eine bedeutende Rolle. Wie aber ist eine beginnende Ulzeration einzuschätzen, bei der nicht alle Kriterien für Ulzeration erfüllt sind?

Die deutsche S3-Leitlinie zum Melanom fasst die Ulzeration als eine durch Melanomwachstum unterbrochene Epidermis auf. Darin eingeschlossen ist das Fehlen des Stratum corneum und der Basalmembran, einhergehend mit einer Wirtsreaktion in Form eines fibrinösen und akut entzündlichen Exsudats. Das Vorliegen von Ulzerationen ist bedeutsam, weil es bei Melanomen von 1–2 mm Dicke zur Diagnose eines Stadiums II beitragen kann – und damit zur Entscheidung für eine adjuvante Therapie.

Indessen gibt es eine Untergruppe von Melanomen, in der sich pathologisch nicht leicht sagen lässt, ob eine Ulzeration vorliegt. Das gilt speziell, wenn zwar einige, aber nicht alle diagnostischen Kriterien erfüllt sind, etwa wenn die zellkernhaltige Epidermis über einem Melanom verschwunden ist, Fibrin und Neutrophile zu finden sind, das Stratum corneum sich aber noch erhalten hat. Definitionsgemäß werden solche Melanome zusammen mit nicht ulzerierten gruppiert und dem entsprechenden Stadium zugeordnet. Dabei könnte es sich biologisch um ein Wachstumsmuster handeln, das zur Ulzeration führen würde, aber eben noch nicht geführt hat.

Ein Forschungsteam, angeführt von Elizabeth Paver (Melanoma Institute Australia, University of Sydney), hat sich daher in einer Fall-Kontroll-Studie1 mit der prognostischen Bedeutung solcher Melanome mit beginnender Ulzeration (MbU) beschäftigt. 40 Patienten mit MbU wurden dafür 80 Patienten mit Melanomen ohne Ulzeration (MoU) und 80 Patienten mit manifest ulzeriertem Melanom (MmU) gegenübergestellt.

Unterschiede bei Tumordicke und Mitoserate

Schon bei der medianen Breslow-Dicke zeigten sich signifikante Unterschiede: MbU 2,8mm; MoU 1,0mm; MmU 5,3mm. Ähnlich die Verhältnisse bei der medianen Tumormitoserate: MbU 5,0/mm2; MoU 1,0/mm2; MmU 9,0/mm2.

In der univariaten Analyse ergab sich im medianen Follow-up von 7,2 Jahren für Patienten mit MoU ein um 41% höheres Gesamtüberleben als für Patienten mit MbU. Das Sterberisiko war mit MmU um 62% erhöht. Das Rezidivrisiko war für MoU verglichen mit MbU um 63% reduziert, mit MmU um 67% erhöht. Allerdings waren in der multivariablen Analyse keine statistisch signifikanten Unterschiede bei den Überlebensparametern je nach Ulzerationstyp mehr festzustellen. Dabei war ein Abgleich nach Breslow-Dicke, Mitosen, Melanomsubtyp, lymphovaskulärer Invasion, Befund der Sentinelbiopsie und dem Vorliegen von Satellitenmetastasen erfolgt. Das melanomspezifische Überleben differierte weder in der univariaten noch in der multivariablen Analyse.

„Laut unserer Befunde scheint es nicht angemessen zu sein, Melanome mit beginnender Ulzeration als nicht ulzeriert zu klassifizieren und sie einem niedrigeren T-Stadium zuzuordnen“, schreiben Paver et al. in ihrer Studienbilanz. Es handle sich um ein prognostisch ungünstiges Zeichen. Pathologen sollten beginnende Ulzerationen in ihren Befunden erwähnen, damit weiter Daten zu dieser Besonderheit gesammelt werden können. Zudem seien weitere Studien zur Signifikanz dieses ungewöhnlichen, aber wichtigen pathologischen Merkmals nötig. Künftige Staging-Systeme des American Joint Committee on Cancer (AJCC) sollten diese interpretative Herausforderung anerkennen und Anleitung geben, wie primäre Melanome mit beginnender Ulzeration zu klassifizieren seien. Auf die AJCC-Klassifikation stützt sich auch die deutsche Leitlinie.

1Paver EC et al. Prognostic Significance of Incipient Ulceration in Primary Cutaneous Melanoma. JAMA Dermatol 2023; https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2023.4193

