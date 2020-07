Wirksamkeit und Sicherheit von Fingolimod über 5 Jahre im klinischen Alltag im Rahmen von PANGAEA

PANGAEA (Post-Authorization Non-interventional German sAfety of GilEnyA in RRMS patients) ist eine nicht-interventionelle, prospektive, multi-zentrische Studie, durchgeführt in Deutschland, um Langzeitdaten zu Sicherheit, Verträglichkeit, Wirksamkeit und Patienten berichteten Outcomes (PROs) von Fingolimod bei RRMS-PatientInnen im klinischen Alltag zu evaluieren. Dabei wurden 4019 PatientInnen von 374 deutschen Zentren mit einem Beobachtungszeitraum von bis zu 60 Monaten inkludiert. Die Visitenintervalle betrugen durchschnittlich 3 Monate.

Studienendpunkte waren Häufigkeit und Gründe für den Studienabbruch, EDSS, jährliche Schubrate (ARR), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) und Nebenwirkungen.

Medikamentenabbrüche traten im ersten Jahr zu 14%, im zweiten zu 11.4%, im dritten zu 13.8%, im vierten zu 9.6% und im fünften zu 11% auf. Therapiebeendigungen aufgrund von Nebenwirkungen lagen jährlich zwischen 1.5%-4.2%, am höchsten im ersten Jahr. Therapieversager wurden zwischen 2.7% und 3.7% dokumentiert. Insgesamt verblieben ca. 43% aller PatientInnen bis zum Jahr 5 auf einer Therapie mit Fingolimod.

Zur Analyse der Wirksamkeit von Fingolimod über durchgehend 5 Jahre wurden 900 der 4019 inkludierten PatientInnen herangezogen.

Zum Einschlusszeitpunkt waren die Betroffenen durchschnittlich 39 Jahre alt und zu 72% weiblich. Die Diagnose MS wurde im Schnitt 8 Jahre vor Einschluss gestellt, die Schubrate im letzten Jahr vor Studienbeginn betrug 1.5 mit einem EDSS von 3.0. Die meisten PatientInnen waren vorbehandelt, 48.8% mit Interferon-ß, 23.3% mit Glatirameracetat, 18.2% mit Natalizumab, 1.3% mit Mitoxantron und 0.8% mit Azathioprin. 6.2% waren ersteingestellt auf Fingolimod.

Unter Fingolimod reduzierte sich die ARR signifikant (p<0.001) von 1.5 auf 0.43 im ersten Jahr unter Therapie. Im 5. Behandlungsjahr betrug die ARR 0.23, was einer Reduktion von 85% entsprach. In der Subpopulation mit Vorbehandlung Interferon-ß oder Glatirameracetat zeigte sich eine ähnlich ARR-Reduktion von 87% bzw. 84% auf 0.21 bzw. 0.25 Schübe pro Jahr.

Unter allen inkludierten PANGAEA-PatientInnen verblieben 68.6% im ersten Jahr und 79.7% im fünften Jahr schubfrei, wobei sich die Zahl der eingeschlossenen Betroffenen von 3375 auf 984 innerhalb der 5 Jahre reduzierte. Zwei oder mehr Schübe pro Jahr traten bei 8.4% der Studienteilnehmer im ersten Jahr und 2.1% im fünften Jahr auf.

Der durchschnittliche EDSS lag zu Studienbeginn, wie bereits erwähnt, bei 3.0. In den ersten 3 Jahren kam es zu einer minimalen jährlichen Verbesserung, im Jahr vier und fünf zu einer Stabilisierung. Eine Behinderungsprogression, anhaltend über sechs Monate, trat zwischen 8.1% und 14.6% der PatientInnen jährlich auf.

Somit hatten 61.4%-68.6% aller Inkludierten pro Jahr keine Krankheitsaktivität, im Sinne von fehlender ARR und 6-Monate anhaltender Behinderungsprogression. Über einen Zeitraum von vier Jahren bedeutete dies eine fehlende Krankheitsaktivität bei 43.2% der Studienteilnehmer.

215 PatientInnen waren in der Sub-Studie zum SDMT eingeschlossen. Der Ausgangswert lag bei 45.6 und verbesserte sich im Jahr 5 um 9.8 Punkte. Limitierend in der Aussage auch hier die niedrige Fallzahl von 38 Teilnehmern im fünften Behandlungsjahr.

In PANGAEA war das Sicherheitsprofil von Fingolimod vergleichbar mit den Ergebnissen der Phase-III Studien. 27% der Inkludierten erfuhren keine Nebenwirkungen, 5.2% der gemeldeten Nebenwirkungen wurden als schwerwiegend eingestuft.

Die häufigsten Gründe für einen Studienabbruch waren PatientInnen-Wunsch (32%), Nebenwirkungen (25.7%), Arztwechsel (12.6%) und Krankheitsprogression (10.6%).

Das klinische Ansprechen war unabhängig von einer Vortherapie oder der Art der Vortherapie. Das Sicherheitsprofil im täglichen Gebrauch war vergleichbar mit den Phase-III Studien mit keinen neuen Sicherheitsbedenken. Limitierend in der Interpretation der Ergebnisse ist die hohe Therapieabbruchrate von 57% bis zum 5. Behandlungsjahr, vor allem bedingt durch PatientInnen-Wunsch, Nebenwirkungen und fortschreitende Krankheitsaktivität.

Zusammenfassend konnte durch PANGAEA eine klinische Wirksamkeit von Fingolimod im Sinne von reduzierter jährlicher Schubrate und stabilem EDSS-Verlauf über 5 Jahre in einem Real-Life Setting bestätigt werden.

FKI

19.06.2020, AT2006838952