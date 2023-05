Nachsorge des Mammakarzinoms: wer, wann, wie?

Patientinnen nach einer Brustkrebserkrankung erhalten in Österreich ein spezielles Nachsorgeschema innerhalb der ersten fünf Jahre nach Erstdiagnose, welches sich auch in den aktuellen AGO-Leitlinien widerspiegelt (s. Abb.).

Nachsorge-Empfehlung für asymptomatische Patientinnen. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung. © AGO e. V. in der DGGG e. V. sowie in der DKG e. V. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation). BET brusterhaltende Therapie

Die intensive Nachsorge umfasst fünf Jahre, ab dann sollte weiterhin eine jährliche Nachsorgekontrolle erfolgen. Der Fünf-Jahres-Zeitraum wurde festgelegt, da das Risiko für ein Lokalrezidiv wie auch für Metastasen in den ersten fünf Jahren am höchsten ist.

Durch laufend neue Erkenntnisse kommt es auch in der Therapie des Mammakarzinoms (Mamma-Ca) zu Erweiterungen und Veränderungen der bis dato geltenden Standard-Therapieschemata. Dadurch ist man in der Nachsorge mit neuen Medikamenten und somit auch neuen Nebenwirkungen und einem entsprechenden Nebenwirkungsmanagement konfrontiert. Die adjuvanten Therapien werden je nach Ansprechen und Tumorsubtyp oft verlängert, was auch das Thema Spätmorbidität beeinflusst.

Nachsorge – minimal oder maximal?

Das derzeit geltende und empfohlene Nachsorgeschema entspricht einer Minimalnachsorge bestehend aus klinischen Kontrollen und einer einmal im Jahr stattfindenden radiologischen Kontrolle mittels Mammographie. Je nach Operationsart wird die Mammographie evtl. durch eine Magnetresonanz-Mammographie (MR-MG) ersetzt wie zum Beispiel nach Implantatrekonstruktion. Bei sehr dichtem Parenchym werden beide Methoden kombiniert oder abgewechselt – dies entspricht individuellen Anpassungen der Nachsorge.

Das Gegenteil zur Minimalnachsorge wäre eine Art der Maximalnachsorge, bei der der ganze Körper in regelmäßigen Abständen und mit entsprechenden radiologischen (Computertomographie [CT] Thorax/Abdomen, Positronenemmissionstomographie[PET]-CT, Knochenscan, C/P, Leberultraschall [Leber-US] etc.) oder Laborkontrollen (Tumormarker etc.) auf das Vorhandensein von Fernmetastasen untersucht wird.

Viele Patientinnen würden sich eine intensivere Nachsorge wünschen, aber ist das auch wirklich sinnvoll? Hierzu möchte ich Ihnen ein paar Studien vorstellen:

Bei der Rosselli-Studie [1] wurden 1243 Patientinnen randomisiert in einen konservativen Arm (k) und einen intensivierten Arm (i) mit zusätzlichem Lungenröntgen und Knochenscan. Im krankheitsfreien Überleben („disease-free survival", DFS) und Gesamtüberleben („overall survival", OS) gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied (DFS nach 5 Jahren: 64,8 % (i) vs. 72,0 % (k); OS nach 5 Jahren: 18,6 % (i) vs. 19,5 % (k)).

In der GIVIO-Studie wurden 1320 Patientinnen in Standardnachsorge oder intensivierte Nachsorge bestehend aus Labor (Gamma-GT, alkal. Phosphatase), C/P, Leber-US und Knochenscan randomisiert. Es wurden in der intensivierten Nachsorgegruppe mehr Metastasen ohne Symptome diagnostiziert (31 % vs. 21 %), allerdings ergab sich kein Unterschied im Gesamtüberleben.