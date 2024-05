Modernes Migränemanagement

Auszug Kopfschmerz ist neben Schwindel das häufigste neurologische Symptom einer akuten ärztlichen Konsultation. Ein Anspruch von uns Ärzt:innen kann sein, aus dem Symptom eine Diagnose in Kenntnis der 200 klassifizierten Kopfschmerzarten zu stellen. Der wesentliche Punkt in der Behandlung dieser sich akut vorstellenden Patient:innen vor allem in der Notfallaufnahme ist jedoch woanders zu machen, nämlich in der klaren Unterscheidung eines primären Kopfschmerzes – und damit eigenständigen Erkrankung – von einem sekundären Kopfschmerz mit gegebenenfalls auch lebensbedrohlichen Folgen bei Nichterkennen. …