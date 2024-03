Virologe Florian Krammer: "Man soll Chancen nie ablehnen"

„Eine Karriere wie die meine kann man nicht planen“, sagt der Virologe Florian Krammer, der dieser Tage eine Teilzeitprofessur für Infektionsmedizin an der MedUni Wien antritt. Als sich einst die Chance bot, nach New York zu gehen und an Influenzaviren zu forschen, habe er zugegriffen (Anm.: an der Ican School of Medicine at Mount Sinai). Diesen Rat möchte er an junge Mediziner weitergeben, die von einer internationalen Laufbahn träumen. „Wenn sich Chancen ergeben, nicht ablehnen.“ Der Rest ist Talent – und viele, viele Überstunden.

