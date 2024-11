Langzeitpflege: Smarte Technologien

Zusammenfassung

Wer an den Einsatz smarter Technologien im Gesundheitswesen denkt, dem kommen vermutlich zuerst die roboterassistierte Chirurgie, KI-unterstützte bildgebende Diagnostik oder diverse Big Data Anwendungen in den Sinn. Aber auch in der Pflege hält die Digitalisierung und der Einsatz sogenannter smarter Technologien immer weiter Einzug. Unter allen Gesundheitssektoren steht die Langzeitpflege, bedingt durch den demographischen Wandel und den Fachkräftemangel, mit vor den größten Herausforderungen. Nicht überraschend setzen die Branche und die Politik große Hoffnung darin, dass die Digitalisierung und der technische Fortschritt in der Zukunft Pflegefachkräfte in ihrer Arbeit unterstützen bzw. die Pflegequalität trotz personeller und pflegerischer Herausforderungen sicherstellen werden. Doch es gibt auch Bedenken und Risiken. Eine Forschende und eine Pflegekraft erzählen von Theorie und Praxis des Einsatzes smarter Technologien in der Pflege.