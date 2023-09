Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Hohes Ansehen und sehr gute Akzeptanz als Gesundheitsberuf, der mit den anderen Berufsgruppen auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Gut ausgebaute Kompetenzen für die Mitarbeiter der professionellen Pflege, deren Berufsausbildung eine der beliebtesten im Land ist. Das vielfältige und spannende Berufsfeld der Plege ist in der Bevölkerung allgemein bekannt — nicht zuletzt durch Rollenvorbilder wie School Nurse und Community Nurse. Pflegekräfte können auch flexibel arbeiten, in Pooldiensten, freiberuflich und mit eigenen Praxen. Das ist keine Utopie für das Ende der Jahrhunderts — das ist Realität. In den skandinavischen Ländern. …