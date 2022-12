Junge Schmerzmedizin

Tipp Weitere Artikel dieser Ausgabe durch Wischen aufrufen Tipp schließen

Auszug Auch 2023 wird die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) eine Reihe neuer Initiativen starten. Für mich ganz wesentlich wird dabei das Bemühen, Jungärzt*innen für die Schmerzmedizin zu begeistern und sie – im Idealfall – zu einer Mitarbeit in unserer Fachgesellschaft einzuladen. Damit wollen wir rechtzeitig die Weichen für die Zukunft der ÖSG stellen und deren Entwicklung nachhaltig absichern. Den Auftakt unserer Bemühungen bildet eine Fortbildungsveranstaltung, deren Programm wir sehr zielgerichtet auf die Anliegen und Bedürfnisse von Jungmedizinern ausgerichtet haben. Die Veranstaltung trägt den Titel: „Zukunft der Schmerzmedizin: Rising Stars – The Next Generation“, und findet am 4. März 2023 in Linz statt (Online-Anmeldung unter: bit.ly/RisingStars2023 ). …