Welche Arztkleidung wirkt professionell und vertrauenswürdig?

Bezüglich ihrer Präferenzen für ärztliche Kleidung in Notaufnahme und Chirurgie waren sich die Befragten einig – zum richtigen Outfit in der Hausarztpraxis unterschieden sich die Meinungen von Land zu Land.

Die von medizinischem Personal getragene Kleidung ist Teil der nonverbalen Kommunikation, die die Arzt-Patienten-Beziehung und damit auch prognoserelevante Faktoren wie die Adhärenz beeinflussen kann. Eine internationale Querschnittstudie1 mit Patientinnen und Patienten hat ergeben: Der weiße Kittel steht grundsätzlich immer noch hoch im Kurs.

Die rund 9.200 Teilnehmenden waren in 20 Kliniken und Arztpraxen in der Schweiz, Italien, Japan und den USA in Behandlung. Ihnen wurden Fotos von unterschiedlich gekleideten Ärztinnen und Ärzten vorgelegt, die sie bewerten sollten. Gefragt wurde, wie sachkundig, vertrauenswürdig, fürsorglich und zugänglich die abgebildete Person wirkte und wie wohl sich die Befragten bei ihr fühlen würden. Zudem ermittelten die Forschenden um Dr. Nathan Houchens von der Universität Michigan in Ann Arbor Kleidungspräferenzen für Ärzte und Ärztinnen unterschiedlicher Fachrichtungen.

Anzeige

Businesskleidung kommt nicht gut an

Zur Auswahl gab es: legere Outfits, OP- und Praxiskleidung, formelle Kleidung, diese drei Möglichkeiten mit weißem Kittel darüber sowie Businessanzüge. Die Vorlieben der Teilnehmenden unterschieden sich je nach Land, auch wenn bei allen Nationen Varianten mit weißem Kittel am besten abschnitten. Freizeitkleidung und Businessoutfits kamen dagegen seltener gut an. In den USA war formelle Kleidung mit und ohne Kittel beliebter als anderswo. Das Alter der Befragten schien die Präferenzen nur in Japan und den USA zu beeinflussen.

Weißer Kittel in der Hausarztpraxis beliebt

Während sich die internationalen Patientinnen und Patienten einig waren, dass OP-Kleidung die beste Wahl für Mitarbeitende der Notaufnahme (44%) und Chirurgen (42%) sei, gingen die Meinungen bei der Kleidung in Hausarztpraxis und Klinik allgemein auseinander. Die am besten bewertete Kleidung für Hausärzte und -ärztinnen waren formelle Kleidung plus weißer Kittel in Italien (32%) und den USA (47%), legere Kleidung plus weißer Kittel in Japan (34%) und legere Kleidung in der Schweiz (24%). Bei den Schweizer Befragten waren jedoch Freizeitkleidung, ein weißer Kittel darüber und formelle Kleidung mit weißem Kittel fast gleich beliebt. Unter allen Teilnehmenden bevorzugten die meisten formelle Kleidung plus weißen Kittel (40%).

„Die Studie ergänzt die vorhandene Forschung, indem sie zeigt, dass Patienten und Patientinnen Erwartungen an ärztliche Kleidung haben, die von soziokulturellen Normen, dem Kontext und Patientenfaktoren abhängen“, resümieren Houchens et al. Da die Vorlieben so unterschiedlich seien, empfehlen sie statt einheitlicher Richtlinien einen maßgeschneiderten Ansatz, der versucht, die Kleidung dem klinischen Kontext anzupassen.

Referenz:

1Houchens N et al.: International patient preferences for physician attire: results from cross-sectional studies in four countries across three continents. BMJ Open 2022;12:e061092. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061092

Quelle: springermedizin.de