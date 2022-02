Thromboserisiko nach Krebs-OP besteht länger als gedacht

Nach komplexen Krebsoperationen geht eine Rehospitalisierung wegen venöser Thromboembolien (VTE) mit einem hohen Sterberisiko einher. Wann eine solche Wiederaufnahme in die Klinik wahrscheinlich ist, zeigt eine US-Studie.

Venöse Thromboembolien (VTE) sind eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität nach Krebsoperationen. Dennoch wurde in bisherigen Studien vor allem der Zeitraum von 30 Tagen nach einem solchen Eingriff berücksichtigt. In einer retrospektiven Kohortenstudie wurden betroffene Krebspatienten jetzt bis zu 180 Tage lang nachbeobachtet.

Für die Analyse lagen Daten von mehr als 126.000 US-amerikanischen Patienten aus der Nationwide Readmissions Database vor, die sich komplexen Krebsoperationen unterzogen hatten. Ein Team um Saad Mallick von der Aga-Khan-Universität in Karachi untersuchte die Rehospitalisierungsraten aufgrund von VTE als Hauptdiagnose, die Prognose der Patienten und prädiktive Faktoren für eine VTE-bedingte Wiederaufnahme in die Klinik.

Hohe Mortalitätsrate bei Rehospitalisierung

Die Rehospitalisierungsraten wegen VTE lagen nach 30, 90 und 180 Tagen jeweils bei 0,6%, 1,1% und 1,7%. Bei den gut 1.300 Patienten, die wegen einer VTE innerhalb von 90 Tagen wieder eingeliefert werden mussten, betrug die mediane Dauer des Aufenthalts fünf Tage, 122 Patienten verstarben (9%).

Die Mediziner um Mallick ermittelten Faktoren, die unabhängig mit einer Rehospitalisierung assoziiert waren. Das Risiko dafür variierte unter anderem mit der Art des Eingriffs. Einige Operationsarten gingen in den 180 Tagen danach mit einem anhaltenden Anstieg des Risikos für eine Wiederaufnahme einher, etwa eine Pankreatektomie, während bei anderen, wie einer Prostatektomie, nach 60 Tagen ein Plateau erreicht wurde.

Ältere Frauen besonders gefährdet

Auch der Schweregrad der Erkrankung und das Mortalitätsrisiko korrelierten mit der Rehospitalisierungsrate. Ein Lebensalter zwischen 75 und 84 Jahren ging mit einem um 30% erhöhten Risiko für eine Wiederaufnahme ins Krankenhaus einher, bei Frauen war das Risiko dafür um 23% höher als bei Männern. Ein nichtelektiver erster Klinikaufenthalt, eine höhere Anzahl an Komorbiditäten und schwere postoperative Komplikationen im Krankenhaus waren jeweils mit einem um 31%, 30% und 108% gesteigerten Risiko für eine Rehospitalisierung assoziiert.

Die Mehrheit der Patienten war männlich (59%), das Durchschnittsalter lag bei 65 Jahren. Als komplexe Krebsoperationen galten Zystektomie, Kolektomie, Ösophagektomie, Gastrektomie, Pankreatektomie, Proktektomie, Prostatektomie, Hysterektomie sowie die Resektion von Leber, Gallenblase oder Lunge.

In der Studie stieg die VTE-bedingte Rehospitalisierungsrate nach komplexen Krebsoperationen nach 30 Tagen weiterhin an. Das deutet Mallick und Kollegen zufolge darauf hin, dass das Risiko dafür bisher unterschätzt wurde. Sie plädieren für zusätzliche Maßnahmen, die die Inzidenz postoperativer VTE bei Krebspatienten verringern und dabei eine größere Zeitspanne nach der Op. berücksichtigen.

Quelle:

Mallick S et al.: Readmissions From Venous Thromboembolism After Complex Cancer Surgery. JAMA Surg 2022; https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.7126