Radiohormontherapie bei PCa: Die Reihenfolge ist entscheidend

Als vorteilhaft erwiesen hat sich beim lokalen Prostatakarzinom die kombinierte Therapie aus Bestrahlung und kurzzeitiger antihormoneller Behandlung. Ob dabei die Systemtherapie neoadjuvant oder besser adjuvant durchgeführt werden soll, haben US-amerikanische Radioonkologen untersucht und dabei zwischen lokaler Strahlentherapie und Bestrahlung des gesamten Beckens unterschieden.

Um die Frage der optimalen Reihenfolge beantworten zu können, analysierten die Forschenden die Patientendaten aus insgesamt 12 randomisierten kontrollierten Studien, alle durchgeführt vom MARCAP(Metaanalysis of Randomized trial in Cancer of the Prostate)-Konsortium.1 Die Probanden waren aufgrund eines lokalen Prostatakarzinoms bestrahlt und kurzzeitig mit einer Antihormontherapie (–6 Monate) behandelt worden, entweder neoadjuvant/gleichzeitig oder gleichzeitig/adjuvant. Der Therapieerfolg wurde mittels IPTW(inverse propability of treatment weighting)-Schätzung beurteilt, wobei das Alter der Patienten und der PSA-Spiegel zu Studienbeginn ebenso berücksichtigt wurden wie der Gleason-Score, die Tumorgröße, die verabreichte Strahlendosis sowie der Zeitpunkt der Randomisierung. Als primärer Endpunkt galt das metastasenfreie Überleben (MFS), definiert als Zeitraum zwischen Randomisierung und Metastasierung bzw. Tod jeglicher Ursache. Zu den sekundären Endpunkten zählte unter anderem das Gesamtüberleben (OS).

Anzeige

Feldgröße und Sequenz interagieren

Zur Verfügung standen den Forschenden die Daten von insgesamt 7.409 Patienten mit kombinierter Radiohormontherapie, 6325 Männer waren neoadjuvant/gleichzeitig systemisch behandelt worden, 1.084 gleichzeitig/adjuvant. Die mediane Nachbeobachtungszeit erstreckte sich über 10,3 Jahre in der Gruppe mit neoadjuvanter Therapie und 9,9 Jahre in der Gruppe mit adjuvanter Therapie.

Die Art der Bestrahlung war ein wichtiger Faktor für den Erfolg der beiden Hormontherapieschemata. Das galt für alle Endpunkte mit Ausnahme des Gesamtüberlebens. Wurde ausschließlich die Prostata bestrahlt (PORT), stellte sich die gleichzeitige/adjuvante Antihormontherapie in zahlreichen Endpunkten als wirksamer heraus. Das Risiko, innerhalb des Beobachtungszeitraums Metastasen zu entwickeln bzw. zu sterben, war im Vergleich zur neoadjuvanten Therapie 35% geringer, das Risiko der Fernmetastasierung um 48%. Auch in puncto prostataspezifischer Mortalität (subdistribution HR: 0,30) und Gesamtüberleben (HR: 0,69) schnitten die Probanden mit PORT und adjuvanter Therapie besser ab als die Männer mit PORT und neoadjuvanter Therapie.

Bei Bestrahlung des gesamten Beckens ließen sich in Abhängigkeit der Therapiesequenz keine Unterschiede in den Endpunkten ausmachen; mit einer Ausnahme, die Gruppe mit adjuvanter Therapie schnitt beim Kriterium Fernmetastasen (DM) schlechter ab (HR: 1,57).

Bei PORT besser adjuvant therapieren

Die Abfolge von Antihormon- und Radiotherapie spielt für das Outcome von Patienten mit nicht metastasiertem Prostatakarzinom offenbar eine entscheidende Rolle, wie die US-amerikanischen Radioonkologen betonen. „Allerdings variiert der Effekt mit der Feldgröße.“ Bei Männern, die nur lokal bestrahlt werden, sollte aus Sicht der Forschenden die gleichzeitige/adjuvante Hormontherapie als Standard gelten. Als weniger entscheidend hat sich der Effekt der Therapiesequenz bei Bestrahlung des gesamten Beckens herausgestellt. Mit Blick auf die Vorteile im Endpunkt DM tendieren die Forschenden jedoch zur neoadjuvanten/gleichzeitigen Therapie.

Referenz:

1.) Ma TM et al.: Sequencing of Androgen-Deprivation Therapy of Short Duration With Radiotherapy for Nonmetastatic Prostate Cancer (SANDSTORM): A Pooled Analysis of 12 Randomized Trials. J Clin Oncol 2022; https://doi.org/10.1200/JCO.22.00970

Anzeige

Quelle: springermedizin.de