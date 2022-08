Patienten mit Prostatakarzinom: Risiko nach Radiatio

Wie eine US-amerikanische Studie nahelegt, ist bei Patienten mit Prostatakarzinom, die sich einer Strahlentherapie unterzogen haben, das Risiko erhöht, an einem weiteren primären Tumor zu erkranken. Das sollte bei der Therapieberatung mit bedacht werden.

Die Risikoprofile der einzelnen Behandlungsoptionen beim Prostatakarzinom sind sehr unterschiedlich. Die Erörterung möglicher unerwünschter Wirkungen ist besonders wichtig, um die Patienten bei der Auswahl der für sie am besten geeigneten Behandlung zu unterstützen. In einer retrospektiven Kohortenstudie wurden die Daten von rund 150.000 Kriegsveteranen des Veterans Affairs Corporate Data Warehouse genutzt, bei denen zwischen 2000 und 2015 ein lokalisiertes Prostatakarzinom (Tumorstadien T1–T3) diagnostiziert worden war.

Hilary P. Bagshaw von der Stanford University in Palo Alto, Kalifornien, und ihr Team gingen davon aus, dass die Inzidenz und das Risiko für die Entwicklung eines zweiten primären Tumors innerhalb des relevanten anatomischen Gebiets durch eine Strahlentherapie erhöht wird. Verglichen wurden die Betroffenen mit Patienten, die keine Radiotherapie erhielten, sondern chirurgischen Verfahren, aktiver Überwachung oder weiteren medizinischen Behandlungen unterzogen wurden.1

Anzeige

Risiko vor allem nach zehn Jahren erhöht

Bei insgesamt 52.886 Patienten (36,8%) war eine primäre Strahlentherapie und bei 91.000 (63,2%) waren andere Therapien vorgenommen worden. Nach einem medianen Follow-up von neun Jahren kam es bei 4.257 Patienten (3,0%) zu einem zweiten primären Karzinom mehr als ein Jahr nach der Prostatakrebsdiagnose, darunter 1.955 Patienten (3,7%) nach einer Radiatio und 2.302 Patienten (2,5%) ohne Radiatio. In den multivariaten Analysen hatten die Patienten mit Strahlentherapie ein höheres Risiko für ein zweites primäres Karzinom als die Patienten in der Vergleichskohorte, und zwar zeitabhängig: In den Jahren 1–5 nach der Diagnose war das Risiko um 24% erhöht, in den Jahren 5–10 um 50%, in den Jahren 10–15 um 59% und in den Jahren 15–20 um 47%. Dabei waren demografische und klinische Kovarianten, wie ein Kontakt mit dem Herbizid Agent Orange, mit berücksichtigt worden.

Die Zweittumoren, die am häufigsten auftraten, waren Blasentumoren, Leukämie, Lymphome und Rektumkarzinome. Die mediane Zeit von der Prostatakrebsdiagnose bis zur Entwicklung eines zweiten primären Tumors betrug 6,2 Jahre in der Strahlentherapie-Gruppe und 5,5 Jahre in der Gruppe ohne Strahlentherapie.

Das Alter bei der Diagnose (Risikoanstieg um 3% pro zusätzlichem Lebensjahr) und ein höherer Komorbiditätsindex (Risikoanstieg um 12% bei einem Score von 3–4 vs. 0 und um 19% bei einem Score von ≥ 5 vs. 0) waren mit einem höheren Risiko verbunden, einen zweiten primären Krebs zu entwickeln.

Inzidenz und Risiko sind relativ klein

Obwohl die höhere Inzidenz und das Risiko, einen zweiten Primärtumor zu entwickeln, relativ gering waren, stieg das Risiko nach Abschluss der Strahlentherapie mit der Zeit an, insbesondere zehn Jahre oder mehr nach der Behandlung, so das Fazit der Studienautorinnen und -autoren um Bagshaw. Darüber hinaus sei Prostatakrebs weit verbreitet, in den USA tritt er bei etwa einem von acht Männern auf. Und selbst ein Ereignis mit geringem Risiko könne für eine große absolute Zahl von Patienten Folgen haben. Eine sorgfältige Abwägung von Risiken und Nutzen der anerkannten Behandlungsmethoden sei daher von größter Bedeutung.

Referenz:

1Bagshaw HP et al.: Assessment of Second Primary Cancer Risk Among Men Receiving Primary Radiotherapy vs Surgery for the Treatment of Prostate Cancer. JAMA Netw Open 2022;5:e2223025; https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.23025

Quelle: springermedizin.de