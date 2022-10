Paradox: Wenig Sonne, hohe Melanominzidenz

Nicht die UV-Strahlung, sondern die Ärztedichte und der Wohlstand sind für die Melanominzidenz relevant. Darauf deutet ein Vergleich von über 700 US-Landkreisen. Das weckt Zweifel an der Zuverlässigkeit von Angaben zur Inzidenz bestimmter Tumoren.

Wenn in einem Landkreis mit ähnlicher Altersstruktur dreimal so häufig Melanome erkannt werden wie im benachbarten Landkreis, liegt das sicher nicht an einer anderen UV-Exposition, sondern an einer besseren dermatologischen Versorgung. Insofern stellt sich die Frage, zu welchem Anteil die stetige Zunahme der Melanominzidenz in Industrieländer auf einer stärkeren Sensibilisierung der Ärzte und entsprechenden Screeningmaßnahmen beruht. Eine US-Analyse1 kommt nun zu dem Schluss, dass dies wohl der größte Teil ist: So hängt die Melanominzidenz nicht von der UV-Belastung am Wohnort ab, wohl aber von der Zahl der vorhandenen Ärzte. Auch gibt es keinen klaren Zusammenhang zwischen Melanominzidenz und Melanommortalität in den einzelnen Landkreisen, wohl aber einen zwischen Lungenkrebsinzidenz und -mortalität.

Für die Analyse hat ein Team um Dr. Adewole Adamson von der Universität in Austin in Texas Angaben zu Melanomfällen ausgewertet, die zwischen den Jahren 2012 und 2016 dem Register Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) gemeldet wurden. An dem Register beteiligt sich rund ein Viertel aller 3100 Landkreise in den USA, darunter solche aus dem verregneten Nordwesten wie aus dem sonnenverwöhnten Kalifornien und Texas.

Die Dermatologinnen und Dermatologen um Adamson berechneten nun für jeden teilnehmenden Landkreis anhand von Klima- und Wetterdaten eine durchschnittliche UV-Belastung. Gleichzeitig schauten sie nach der Dichte von Dermatologen und Hausärzten sowie nach dem mittleren Haushaltseinkommen – je höher dieses liegt, umso größer ist die Chance auf eine Hautkrebsuntersuchung. Um eine Vergleichbarkeit zu wahren, wurden nur weiße US-Amerikaner berücksichtigt.

Anzeige

Neunfach erhöhte Inzidenz, vergleichbare Mortalität

Wie sich zeigte, hing die Melanominzidenz praktisch überhaupt nicht vom Breitengrad, dem Klima oder anderen Umweltfaktoren ab: In Landkreisen um Seattle mit der geringsten durchschnittlichen UV-Tagesdosis (rund 3 Wattstunden/m2) war die Inzidenz mit am höchsten, im Süden von New Mexico mit der höchsten UV-Belastung (rund 5,5 Wattstunden/m2) mit am geringsten (70 versus 30 Fälle auf 100.000 Einwohner im Jahr). Dagegen stieg die Inzidenz deutlich mit dem medianen Haushaltseinkommen sowie der Zahl der Dermatologen und Hausärzte auf 100.000 Einwohner. Letztlich wurden also in sonnigen, aber ärmeren und unterversorgten Regionen deutlich seltener Melanome bei Weißen diagnostiziert als in reicheren und sonnenärmeren Gebieten im Norden.

Eine Untersuchung von Angaben zum Anteil der Raucher in den einzelnen Landkreisen ergab hingegen einen klaren Zusammenhang mit der Lungenkrebsinzidenz: je höher der Raucheranteil, umso höher die Inzidenz.

Kein Zusammenhang zwischen Melanominzidienz und -mortalität

Keinen deutlichen Zusammenhang gab es zwischen Melanominzidenz und -mortalität: So war im wohlhabenden Summit County in Utah die Melanominzidenz neunmal höher als im ärmeren Lea County in New Mexico – bei vergleichbarer Mortalität.

Als Erklärung nennen die Forschenden um Adamson die Präferenz von Ärztinnen und Ärzte für wohlhabende Regionen. Diese sei wohl für den Großteil der Inzidenzunterschiede zwischen einzelnen Landkreisen bei screeningsensitiven Tumoren der Haut, der Brust, der Schilddrüse und der Prostata ursächlich. Wer etwa den Zusammenhang von Krebs und Umweltfaktoren erforschen wolle, finde mit der Mortalität einen besser geeigneten Indikator.

Die Ergebnisse könnten durchaus für die Situation in Deutschland relevant sein, auch hier gibt es zum Teil deutliche Unterschiede in der ärztlichen Versorgung zwischen wohlhabenden und strukturschwachen Regionen. Entsprechend sollte man bei der Interpretation von Inzidenzunterschieden vorsichtig sein.

Referenz:

1Adamson As et al.: Association of UV Radiation Exposure, Diagnostic Scrutiny, and Melanoma. JAMA Intern Med 2022; https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.4342

Quelle: springermedizin.de