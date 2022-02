Österreichischer Krebsreport setzt neuen Standard

Mit dem ersten Österreichischen Krebsreport liegt erstmals eine umfassende Gesamtschau über „Krebs in Österreich“ vor. Dafür haben in einzigartiger Zusammenarbeit alle wesentlichen Institutionen und Experten ihre Expertise eingebracht, und es wurden Zahlen, Daten und Fakten zusammengeführt sowie zum Teil sogar erstmalig erhoben.

Der erste Österreichische Krebsreport wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) und der Österreichischen Krebshilfe initiiert und Anfang Februar, zeitgleich mit dem Weltkrebstag, der Öffentlichkeit präsentiert.

„Wir wollten einen Beitrag für eine sachlich fundierte Darstellung von Innovationen, Forschungsaktivitäten und relevanten Entwicklungen in der Versorgung von Krebspatientinnen und Krebspatienten in Österreich leisten“, beschreibt Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe, Präsident der OeGHO, das Ziel. „Denn um Innovationen zu bewerten und die versorgungsrelevanten Strukturen im Interesse der Patienten weiterzuentwickeln, braucht es eine objektive Grundlage“, schließt Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, an.

Um diese fundierte und referenzierbare Basis zu schaffen, wurden die Statistik Austria sowie die Gesundheit Österreich (GÖG) als strategische Partner gewonnen. Zusätzlich haben sich zehn onkologische Fachgesellschaften eingebracht, die Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie Austria (AGO Austria), die Österreichische Gesellschaft für Chirurgische Onkologie (ACO-ASSO), die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH), die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO), die Österreichische Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie (ÖGPath/IAP Austria), die Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Hämatologie und Onkologie (AGPHO), die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP), die Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie (OEGRO), die Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie (ÖGU) sowie die Österreichische Palliativgesellschaft (OPG).

Umfassende und kompakte Darstellung der Onkologie in Österreich

„Wir sind stolz, die Landschaft erstmals in dieser Tiefe und trotzdem kompakt darzustellen. Wichtig war uns außerdem, finanziell unabhängig zu arbeiten“, betont Hilbe, „deshalb ist der Krebsreport komplett werbefrei und wurde ausschließlich von OeGHO und Krebshilfe finanziert.“

Künftig soll der Österreichische Krebsreport jährlich – jeweils zum Weltkrebstag am 4. Februar – erscheinen und so eine kontinuierliche Faktenquelle bieten.

Umfassendes Themenfeld plus Leitthema Corona-Pandemie

Inhaltlich spannt der Krebsreport einen großen Bogen von der Epidemiologie von Krebserkrankungen in Österreich über Vorsorge und Früherkennung bis hin zur Versorgung und schließt auch die – für die Zukunft so relevante – Krebsforschung mit ein. Zudem wird jedes Jahr ein Leitthema vertiefend behandelt. Für das Berichtsjahr 2020/2021 handelt es sich dabei aus naheliegenden Gründen um die Corona-Pandemie und ihre Konsequenzen für die onkologische Versorgung. Dieses zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Bericht.

Nachhaltig gute Versorgung von Krebspatienten als Vision

„Die Betreuung von Krebspatienten ist eine komplexe Teamleistung“, so Hilbe, „nur durch eine enge Zusammenarbeit von Experten unterschiedlichster Disziplinen kann eine umfassende Betreuung der Patienten gelingen. Dafür sind jedoch ausreichende Ressourcen und gute Strukturen notwendig.“ Mit dem Krebsreport sei nun eine Diskussionsgrundlage geschaffen worden, betont der OeGHO-Präsident. Jetzt läge es an allen Stakeholdern im Gesundheitswesen, Lösungen zu finden. „Unsere Vision ist es jedenfalls, die Versorgung der Krebspatienten nachhaltig sicherzustellen.“

Epidemiologie: Grundlage für das medizinische Leistungsangebot

Ein Herzstück des österreichischen Krebsreports ist das Kapitel „Epidemiologie“, das wesentliche Kennzahlen wie Krebsinzidenz, Überlebenswahrscheinlichkeiten, Prävalenz und Erkrankungsrisiken darstellt. Diese Kennzahlen der Krebsstatistik werden aus den Daten des Österreichischen Nationalen Krebsregisters von Statistik Austria berechnet. Mag. Dr.in scient. med. Monika Hackl, Leiterin des Österreichischen Nationalen Krebsregisters, dazu: „Die epidemiologischen Daten dienen unter anderem als Berechnungsgrundlage für das erforderliche medizinische Leistungsangebot in den Spitälern bis hin zur Tumornachsorge, Rehabilitation und Berufswiedereingliederung.“

Früherkennung: alarmierende Trends konnten aufgezeigt werden

„Vorsorge und Früherkennung sind zentrale Themen, um Krebs in Österreich in die Schranken zu weisen und die Behandlung nachhaltig zu verbessern“, unterstreicht Krebshilfe-Präsident Sevelda. Deshalb werden Zahlen zur Früherkennung und Empfehlungen der Österreichischen Krebshilfe, der medizinischen Fachgesellschaften sowie des Nationalen Screening-Komitees auf Krebserkrankungen ebenfalls im Report abgebildet.

Drei Fakten sind Sevelda dabei ein besonderes Anliegen: „Bedingt durch die Pandemie wurde die Mammografie im Jahr 2020 von 41.000 Frauen weniger in Anspruch genommen. Das entspricht einem Rückgang um fast 13% und könnte in einer erhöhten Sterblichkeit durch Brustkrebs münden. Auch bei Vorsorgekoloskopien kam es leider zu einem Rückgang um fast 15%, was eine erhöhte Sterblichkeit durch Darmkrebs befürchten lässt. Und Lungenkrebs – immerhin die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und Männern – wird grundsätzlich zu mehr als 75% in einem späten, nicht mehr kurablen Stadium diagnostiziert. Die Einführung eines Screenings für Hochrisikopatienten würde dies erheblich verbessern. Das alles sollte die Alarmglocken schrillen lassen und gezielte Maßnahmen nach sich ziehen.“

Versorgung soll ein Bild der gesamten Behandlungskette ergeben

Das umfassende Kapitel Versorgung stellt Behandlungsstandards und relevante Therapiefortschritte dar. Es gibt weiters einen Überblick über die palliative sowie die psychoonkologische Versorgung. Es präsentiert das Flächenversorgungsmodell und die Qualitätssicherung in der Onkologie am Beispiel des Tumorzentrums Oberösterreich. Und es geht nicht zuletzt auf die nationalen Versorgungsstrukturen und Rahmenplanungen der Onkologie ein. Dr.in Karin Eglau, MPH, Senior Health Expert, Planung und Systementwicklung, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG): „Die onkologische Versorgung ist im Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG) – dem zentralen Planungsinstrument für die integrative Versorgungsplanung in Österreich – schon seit einigen Jahren festgelegt.“

Dennoch darf das Versorgungsmodell mit all seinen Stufen und der gesamten Behandlungskette nicht fehlen, um ein ganzheitliches Bild abzuliefern. „Für die Zukunft von größter Bedeutung sind die Forcierung von interdisziplinären Tumorboards, da sie für die Qualität der gesamten onkologischen Versorgung zentral sind, sowie eine strukturierte Dokumentation in den Krankenanstalten.“

Schulterschluss heimische Experten und internationaler Unternehmen Forschungsbereich

Das Kapitel Forschung präsentiert beeindruckende Zahlen zu Publikationen, die Krebsforscher aus Österreich veröffentlicht haben. „Immerhin 913 wissenschaftliche Arbeiten in onkologischen Fachjournalen und 622 Arbeiten in nicht spezifisch onkologisch gelisteten Fachjournalen wurden im Jahr 2020 veröffentlicht“, sagt Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Armin Gerger, Wissenschaftlicher Leiter des Österreichischen Krebsreports. „Das zeigt eindrucksvoll, welche Rolle die heimischen Experten in der internationalen Community spielen. Zusätzlich sind in Österreich aber auch fast 500 klinische Studien (Phase I bis NIS) im Laufen, und 249 davon entfallen 2019 auf die Onkologie und Hämatologie.“

Folge davon sind zahlreiche Innovationen, die die Behandlung von Krebspatienten zum Teil signif-kant verbessern. „Als Beispiel seien etwa die sogenannten tumoragnostischen Arzneimittel genannt“, so Gerger.

Beitrag für eine nachhaltig bessere onkologische Versorgung

In Summe bietet der Österreichische Krebsreport erstmals eine umfassende Gesamtschau über „Krebs in Österreich“, für die erstmals alle wesentlichen Institutionen & Experten ihre Expertise eingebracht haben und für die Zahlen, Daten und Fakten in großer Tiefe zusammengeführt und zum Teil sogar erstmals erhoben wurden. „Wir sehen das als Beitrag für eine nachhaltig bessere onkologische Versorgung und einen nachhaltig besseren Zugang zu Innovationen der Zukunft“, betont Hilbe.

Der Krebsreport wird dementsprechend an alle relevanten Stakeholder als gedrucktes Exemplar weitergegeben. Er ist aber auch auf www.krebsreport.at zugänglich und wird über Social Media wie Facebook, LinkedIn und Instagram geteilt.

