Neue S3-Leitlinie Endometriumkarzinom: mehr Therapieindividuaisierung

Durch den optimalen Einsatz der verschiedenen Therapiemodalitäten können beim Endometriumkarzinom Überleben und Lebensqualität verbessert werden - etwa durch die Vermeidung unnötiger Radikalität bei der Operation von Patientinnen mit geringem Risiko. Die neue S3-Leitlinie soll dabei eine Grundlage für die Arbeit der zertifizierten gynäkologischen Krebszentren sein.

In Deutschland erkranken jedes Jahr circa 11.000 Frauen an einem Endometriumkarzinom (EC), etwa 2.700 sterben pro Jahr. Das Lebenszeitrisiko an einem EC zu erkranken, liegt in Deutschland bei 1,9 %. Das mittlere Alter bei Diagnose beträgt 68 Jahre. Zur verbesserten Versorgung der Patientinnen mit EC ist nun das erste Update der deutschen interdisziplinären S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge erschienen.

Diagnostisches Vorgehen

Zur möglichen Früherkennung des EC wird bei asymptomatischen Frauen in der Leitlinie weiterhin keine transvaginale Ultraschalluntersuchung empfohlen - sowohl bei solchen ohne als auch mit erhöhten Risiken, wie Lynch-Syndrom, Adipositas, Diabetes mellitus, Hormonersatztherapie, metabolischem Syndrom, polycystischem Ovarial(PCO)-Syndrom. Dasselbe gilt für asymptomatische Patientinnen unter einer Tamoxifentherapie, sogar dann, wenn die Therapie über zehn Jahre läuft.

Das führende Symptom eines EC ist die atypische vaginale Blutung. Bei der Abklärung von uterinen Blutungen unterscheiden die Autorinnen und Autoren der Leitlinie zwischen prämenopausalen und menopausalen Frauen. Für beide Gruppen haben sie detaillierte Algorithmen zusammengestellt.

Bei prämenopausalen Frauen liegt das Risiko für ein EC oder eine atypische Endometriumhyperplasie mit abnormen uterinen Blutungen unter 1,5%. Da in der Prämenopause demnach etwa in 99 % der Fälle mit Blutungen benigne Ursachen zugrunde liegen, kann die histologische Abklärung auf Risikogruppen (Adipositas, suspekte Zytologie, Lynch-Syndrom, Diabetes, BMI >30) oder auf Fälle mit suspekter Sonografie (sehr hoch aufgebautes Endometrium > 20 mm, inhomogenes Binnenmuster, Verdacht auf Invasion, Polypen) beschränkt werden.

Bei den übrigen Frauen empfiehlt das Leitliniengremium, zunächst einen endokrinen Therapieversuch durchzuführen. Nur wenn die Blutungsstörung persistiert oder das Endometrium verdickt bleibt, sollte eine histologische Abklärung erfolgen. Die sonografisch gemessene Endometriumdicke ist in der Prämenopause für die Differenzialdiagnose zwischen benignen und malignen Befunden wegen fehlender Trennschärfe ungeeignet. Für die sichere Diagnose eines EC sei die Hysteroskopie in Kombination mit fraktionierter Abrasio der Goldstandard, so die Expertinnen und Experten.

Bei postmenopausalen Frauen sieht die Lage anders aus: Bei ihnen liegt das Risiko, dass einer vaginalen Blutung ein EC zugrunde liegt, mit 9 % wesentlich höher. Bei Frauen mit erstmaliger Postmenopausenblutung beträgt die kritische Dicke des Endometriums 3mm. Unter 3mm Dicke sollte zunächst eine erneute sonografische und klinische Kontrolluntersuchung nach drei Monaten durchgeführt werden. Auf eine histologische Abklärung kann in diesen Fällen zunächst verzichtet werden. Bei Weiterbestehen oder Wiederauftreten der klinischen Symptomatik oder Zunahme der Endometriumdicke sollte eine histologische Abklärung folgen.

Bildgebung

Beim EC ist das operative Staging mit histopathologischer Untersuchung die Referenzmethode für die lokale Ausbreitungsdiagnostik. Je nach individueller klinischer Indikation kann die Bildgebung nützlich sein, um präoperativ einen Überblick über den Operationssitus zu erhalten, das weitere Vorgehen zu planen und gegebenenfalls tumorsuspekte Herdbefunde zusätzlich abzuklären. Für Fernmetastasen außerhalb des üblichen Operationsbereichs ist die Bildgebung auch die primäre diagnostische Methode. Bei begründetem Verdacht sollten zur Therapieplanung mögliche Fernmetastasen mittels Schnittbildgebung (und ggf. Skelettszintigrafie) und, falls erforderlich, histologischer Sicherung evaluiert werden.

In der Primärdiagnostik des EC wird zusätzlich ein Röntgen-Thorax in zwei Ebenen empfohlen. Beim histologisch gesicherten primären EC spricht sich das Leitliniengremium für eine transvaginale Sonografie zur Beurteilung der Myometriuminfiltration und der Zervixinfiltration und bei fehlender Aussagekraft zusätzlich für eine MRT aus. Eine transabdominelle Sonografie für das Staging des EC wird hingegen nicht befürwortet.

Pathologie

Ein auf klinisch-pathologischen Kriterien beruhendes dualistisches Pathogenesemodell unterscheidet zwei verschiedene Typen des EC: Typ 1 und Typ 2. Der morphologische Prototyp des Typ 1 ist das endometrioide und jener des Typ 2 das seröse Karzinom. Die überwiegende Mehrheit der EC (etwa 80 %) sind endometrioide Karzinome, gefolgt von serösen (3-10 %), und klarzelligen EC (2-3 %) sowie dem Karzinosarkom (2 %). Das undifferenzierte bzw. dedifferenzierte EC ist mit < 1 % noch seltener. Endometrioide Karzinome können häufig plattenepitheliale sowie muzinöse Areale aufweisen, diese Differenzierungsmuster sind allerdings ohne klinische Relevanz.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte ein zweistufiges Grading "low grade" (G1 oder G2) und "high grade" (G3) bevorzugt werden. Seröse, klarzellige, de- bzw. undifferenzierte EC sowie Karzinosarkome sind per definitionem High-Grade-Karzinome.

Das histopathologische Grading endometrioider Karzinome erfolgt nach den FIGO-Kriterien auf Basis des Vorhandenseins solider nicht plattenepithelialer Anteile: G1: <5% solide Anteile, G2: 6-50 % solide Anteile und G3: >5% solide Anteile.

Die Leitlinienexpertinnen und -experten raten dazu, jedes neu diagnostizierte Endometriumkarzinom unabhängig vom Alter und dem histologischen Subtyp auf MMR(Mismatch-Repair)-Defekt/MSI(Mikrosatelliteninstabilität) zu untersuchen. Durch die immunhistochemische Analyse können die Tumoren in die molekulare Klassifikation eingeordnet, deren Prognose abgeschätzt und Risikopatientinnen mit einem Lynch-Syndrom identifiziert werden. Die MMR-/MSI-Analyse dient somit auch der Identifikation von Patientinnen, denen eine humangenetische Beratung angeboten werden soll.

Die molekulare Subtypisierung des EC ist relevant für Prognose, Prädiktion und Prävention. Sie sollte die immunhistochemische Untersuchung der MMR-Proteine und von p53 umfassen und präoperativ erfolgen, d. h. an Abradat oder Endometriumbiopsie. Für die vollständige Klassifizierung wird die POLE(DNA-Polymerase Epsilon)-Mutationsanalyse benötigt, die alternativ auch postoperativ durchgeführt werden kann.

Vier molekulargenetisch definierte Subtypen werden unterschieden:

1.) "POLE mutant": Betrifft 9% der Patientinnen, vor allem jüngeren Frauen. Eine hereditäre Komponente ist selten. Die molekulare Veränderung besteht in POLE-Mutationen. Die Prognose ist sehr gut.

2.) "MMR deficient": Betrifft 28 % der Patientinnen aller Altersgruppen. Die hereditäre Komponente beträgt 10 % (Lynch-Syndrom) und die molekulare Veränderung führt zu einer Mikrosatelliteninstabilität. Die Tumorstadien umfassen eine breite Spanne, die Prognose ist gut.

3.) "No special molecular profile": Kommt bei 50 % der Patientinnen aller Altersgruppen vor. Eine hereditäre Komponente ist selten und die molekularen Veränderungen sind heterogen. Ein niedriges Tumorstadium ist häufig, die Prognose ist gut.

4.) "p53 abnormal": Betrifft 12 % der Patientinnen. Es handelt sich um eine p53-Mutation, auch eine BRCA-Mutation ist möglich. Es kommen seröse und klarzellige Tumoren, Karzinosarkome oder endometrioide High-grade-Tumoren vor. Das Tumorstadium ist meist hoch, Metastasen sind häufig, die Prognose ist schlecht.

Aufgrund möglicher therapeutischer Konsequenzen sollte beim serösen EC eine Bestimmung des HER2-Status erfolgen.

Therapie

Die Grundlage der operativen Therapie des EC ist die totale Hysterektomie und beidseitige Adnexexstirpation. Sehr selten kann auf die operative Entfernung der Ovarien verzichtet werden und nur in Ausnahmefällen wird eine Parametrienresektion empfohlen: Beim EC cT2 bzw. pT2 (mit histologischem Nachweis eines Befalls des Zervixstromas) ohne klinischen Verdacht auf eine Parametrieninfiltration soll keine radikale Hysterektomie durchgeführt werden, heißt es in der Leitlinie.

Die Beurteilung der Sentinellymphknoten ist beim EC mittlerweile ein etabliertes Verfahren. Die Kombination aus systematischer Lymphadenektomie und Sentinelbiopsie (das heißt sentinelgestützter Lymphadenektomie) kann die Detektion von positiven Lymphknoten verbessern. In der Leitlinie wird genau beschrieben, wie die Beurteilung der Sentinellymphknoten durchgeführt werden soll.

Im Anhang der Leitlinie finden sich handlungsleitende Algorithmen zur operativen Therapie des EC in Abhängigkeit der histologischen und molekularen Diagnose, ebenso zur adjuvanten Strahlen- und Chemotherapie abhängig von der endgültigen histologischen und molekularen Diagnose.

Quelle: springermedizin.de