Moderne Immuntherapeutika verursachen viele TMA-Fälle

Die Entwicklung moderner, auf das körpereigene Immunsystem zielender Krebsmedikamente hat die onkologische Therapie auf eine neue Grundlage gestellt. Zu den Schattenseiten gehören die Nebenwirkungen – wie die thrombotische Mikroangiopathie (TMA).

Den Einfluss von Immuntherapeutika auf das Auftreten von TMA hat ein Team um den Pharmakologen Bérenger Largeau von der Universitätsklinik in Tours untersucht.1 Die Forscher nahmen sich dafür mehr als 31 Millionen individuelle Sicherheitsberichte der Weltgesundheitsorganisation WHO seit 1968 vor, darunter 6946 Verdachtsberichte zu medikamenteninduzierter TMA aus 55 Ländern. Fast jeder fünfte Fall verlief tödlich (18,2%).

Waren Mittel, die auf das Immunsystem zielen, in den Jahren von 1992 bis 2001 noch an 47,3% der medikamenteninduzierten TMA-Fälle beteiligt (205 von 433), lag der Anteil in den Jahren 2012 bis 2021 bereits bei 80,7%, bei einer insgesamt erheblichen Zunahme (3819 von 4730 Fällen). Unter allen Medikamenten, die potenziell eine TMA auslösen können, waren Krebsmittel bzw. solche, die das Immunsystem ins Visier nehmen, mit 43,6% vertreten (17 von 39).

Zu den Verbindungen, die neue Sicherheitsbedenken hervorgerufen haben, gehören (ausgewählte Indikationen in Klammern):

- Carfilzomib (multiples Myelom)

- Ruxolitinib (Myelofibrose)

- Nivolumab (nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom)

- Pazopanib (Nierenzellkarzinom)

- Dinutuximab (Neuroblastom)

- Belatacept (Prophylaxe der Transplantatabstoßung)

- Ramucirumab (Magenkrebs)

- Ipilimumab (Melanom)

- Ponatinib (chronische myeloische Leukämie)

- Atezolizumab (nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom)

- Fulvestrant (Brustkrebs)

- Ixazomib (multiples Myelom)

- Moxetumomab-Pasudotox (Haarzellleukämie)

- Inotuzumab (akute lymphatische Leukämie)

- Mogmulizumab (Mycosis fungoides)

- Panobinostat (multiples Myelom)

- Tebentafusp (Aderhautmelanom).

Auf das Immunsystem zielende Medikamente bzw. Mittel gegen Krebs haben antimikrobiell, antithrombotisch und antihämorrhagisch wirkende Substanzen als führende Präparate in den TMA-Berichten der Pharmakovigilanz abgelöst. Dabei sei davon auszugehen, dass viele TMA-Fälle im Dunkeln blieben, schreiben Largeau et al. Weitere Studien seien nötig, um die vorliegenden Befunde zu bestätigen und die Mechanismen zu klären, über welche die genannten Medikamente eine TMA triggern, sei es immunvermittelt oder endotheltoxisch. Dabei bilden sich Mikrothromben mit Fibrin- oder Plättchenaggregaten, die zur mikrovaskulären Okklusion führen, mit oder ohne Dysregulation des Komplementsystems. Zu den primären TMA-Formen gehören die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura und das hämolytisch-urämische Syndrom. Davon zu trennen sind sekundäre Formen wie die medikamenteninduzierte TMA.

Referenz:

1Largeau B et al.: Thrombotic microangiopathy associated with anticancer and immune system targeting drugs: New insights from real-world data using the WHO pharmacovigilance database. J Intern Med 2023; https://doi.org/10.1111/joim.13703

Quelle: springermedizin.de