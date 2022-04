ER-Expression 1–10%: Sind zwei bis drei Jahre endokrine Therapie genug?

Auch Frauen mit einer Estrogenrezeptor(ER)-Expression von 1–10% können von einer endokrinen Therapie profitieren. Ergebnisse einer Studie legen allerdings nahe, dass hier ein Behandlungszeitraum von zwei bis drei Jahren genügen könnte.

Traditionell galten Mammakarzinome als ER-positiv, wenn immunhistochemisch mindestens 10% der Zellen als solche markiert wurden. Mit den Empfehlungen der American Society of Clinical Oncology (ASCO)/College of American Pathologists (CAP) von 2010, wonach die Schwelle der ER-Positivität auf 1% abzusenken sei, ist jedoch eine Veränderung eingetreten. Brustkrebs mit einer ER-Expression zwischen 1% und 10% gilt gemäß ASCO nunmehr als ER-niedrig-positiv.

Die Empfehlungen für die adjuvante endokrine Therapie von Frauen mit ER-niedrig-positiven Mammakarzinomen sind prinzipiell die gleichen wie für Frauen mit hoher Expression. Die Behandlung läuft also auf die fünfjährige Gabe von Tamoxifen (prämenopausal) bzw. Aromatasehemmern (postmenopausal) hinaus. Das Rezidivmuster niedrig positiver Karzinome ähnelt allerdings jenem von triple-negativem Krebs. Der Krebs kommt also in der Regel, sofern überhaupt, früher zurück, innerhalb weniger Jahre nach der Diagnose – im Unterschied zu Karzinomen mit hoher ER-Expression, die noch nach Jahrzehnten rezidiveren können. Das legt die Frage nahe, ob bei niedriger ER-Expression eine fünfjährige endokrine Therapie angezeigt ist oder ob es eventuell auch kürzer geht.

Retrospektive Studie zur optimalen Dauer der endokrinen Therapie

Chinesische Spezialisten um Yu-Wen Cai von der Fudan-Universität in Shanghai haben versucht, der Sache im Zuge einer retrospektiven Studie auf den Grund zu gehen. Hierfür zogen sie Daten von 634 Brustkrebspatientinnen heran, von denen 89 keine, 185 eine zwei- bis dreijährige und 360 eine fünfjährige endokrine Therapie erhielten. Nach einem medianen Follow-up von 65 Monaten lag der errechnete Anteil von Frauen, die fünf Jahre krankheitsfrei überlebt hatten, insgesamt bei 85,3%. 78,3% erreichte er bei den Patientinnen ohne endokrine Therapie, 84,2% bei jenen mit zwei bis drei und 87,7% bei Frauen mit fünf Jahren endokriner Behandlung.

Keine signifikanten Unterschiede

Ein statistisch relevanter Unterschied zwischen zwei- bis dreijähriger und fünfjähriger Therapie war in der Propensitätsanalyse mit Blick auf das krankheitsfreie Überleben nicht zu erkennen. Auch die Gesamtmortalität differierte nicht. Allerdings gab es bei der Krankheitsfreiheit auch keinen Unterschied zwischen zwei- bis dreijähriger und keiner Behandlung, bei der Gesamtsterblichkeit auch keinen zwischen fünf Jahren und keiner endokrinen Therapie. Zu bedenken ist, dass keine Randomisierung stattgefunden hatte und gegenüber der Gruppe ohne endokrine Therapie kein Vergleich mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit für oder gegen die Gabe (Propensität) stattgefunden hatte. Die Gründe für den Verzicht auf eine endokrine Therapie könnten daher zu systematischen Verzerrungen beigetragen haben.

Ein weiterer interessanter Befund: Mehr als die Hälfte der rezidivierten Karzinome waren ER-negativ, vor allem, wenn es sich um Fernmetastasen handelte. Rezidivgeschwülste sollten also wann immer möglich erneut biopsiert werden; generell scheinen niedrig ER-positive Tumoren nicht so hormongesteuert zu sein wie solche mit höherer Expression.

„Unsere Ergebnisse unterstützen Überlegungen, die endokrine Therapie für Frauen mit frühem, ER-niedrig-positivem Brustkrebs auf zwei bis drei Jahre zu verkürzen“, resümieren Cai et al. Bevor sich dies in der Praxis etablieren kann, müssen sich die Resultate aber erst noch in größeren Studien bestätigen.

Im Übrigen empfiehlt die deutsche Leitlinie zum Mammakarzinom: „Da sich diese Patientinnengruppe (1-9% positive ER) prognostisch offensichtlich anders als die mit einer ER-Positivität von >10% verhält, sollte bei ihnen eine zusätzliche adjuvante oder neoadjuvante Chemotherapie erwogen werden.“ Tamoxifen habe nur einen geringen Effekt auf Rezidivrate und Überleben.

