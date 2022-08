Brentuximab Vedotin verbessert Überlebenschance bei Hodgkin-Lymphom

Die Ersttherapie des fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphoms mit Brentuximab Vedotin plus AVD anstelle von ABVD verlängert nicht nur das progressionsfreie, sondern auch das Gesamtüberleben. Die Nebenwirkungen und Kosten der Kombination sprechen jedoch eher für einen zurückhaltenden Einsatz.

Der Nachteil des ABVD-Schemas (Doxorubicin/Bleomycin/Vinblastin/Dacarbazin) beim fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphom ist das häufige Auftreten von Rezidiven oder refraktären Erkrankungen. Höhere Heilungs- und Remissionsraten lassen sich mit dem in Deutschland bevorzugten eskalierten BEACOPP-Schema (Bleomycin, Etoposid, Adriamycin, Cyclophosphamid, Vincristin, Procarbazin und Prednison) erzielen, allerdings um den Preis einer stärkeren Toxizität und einer höheren Rate an Zweitneoplasien. Eine wirksamere Alternative ist außerdem das Regime A+AVD, bei dem das Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Brentuximab Vedotin das lungentoxische Bleomycin ersetzt: In der ECHELON-1-Studie konnte damit das progressionsfreie Überleben von unbehandelten Patienten und Patientinnen mit Hodgkin-Lymphomen in den Stadien III und IV im Vergleich zu einer Ersttherapie mit ABVD signifikant verlängert werden. Neue Daten zeigen nun, dass die mit A+AVD Behandelten auch beim Gesamtüberleben einen statistisch signifikanten Vorteil haben. Das Risiko, innerhalb von sechs Jahren zu sterben, war um 41% niedriger als mit ABVD.

Anzeige

Sterberisiko um 41% reduziert

In der internationalen randomisierten Phase-3-Studie ECHELON-1 waren 664 Patienten und Patientinnen einer Therapie mit A+AVD und 670 mit ABVD zugewiesen worden, in beiden Gruppen waren sechs Zyklen vorgesehen. Primärer Endpunkt war das modifizierte PFS; das Gesamtüberleben war als sekundärer Endpunkt festgelegt. Eigentlich sollten dafür 112 Todesfälle eingetreten sein, wegen der niedrigen Mortalität entschied man sich aber in Abstimmung mit den Regulationsbehörden für eine zweite Interimsanalyse nach dem Erreichen von 103 Todesfällen. Das war nach median 73 Monaten der Fall, mit A+AVD waren 39 und mit ABVD 64 Patienten und Patientinnen verstorben, ein signifikanter Unterschied (Hazard Ratio, HR 0,59). Das Sechs-Jahres-Überleben wurde mit 93,9% gegenüber 89,4% berechnet, einer Differenz von 4,5 Prozentpunkten. Der Überlebensvorteil mit A+AVD zeigte sich unabhängig vom PET-Status nach dem zweiten Therapiezyklus (PET2).

Wie in den vorangegangenen Auswertungen war mit der A+AVD auch das PFS signifikant verlängert. Nach 73 Monaten lebten noch 82,3% gegenüber 74,5% mit ABVD ohne Progression. Das Risiko für Progression oder Tod war damit um 32% reduziert.

Mehr Salvage-Therapien nach ABVD

Von den 39 Todesfällen unter A+AVD hingen 32 mit dem Lymphom oder mit Komplikationen bei der Therapie zusammen, ein Tod ging auf das Konto eines Sekundärmalignoms. In der ABVD-Gruppe waren 45 der 64 Todesfälle der Grunderkrankung oder Therapiekomplikationen geschuldet, elf waren durch Sekundärmalignome verursacht. Die Studiengruppe um Stephen Ansell von der Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota, betont, dass der Überlebensvorteil mit A+AVD „trotz des intensiveren Einsatzes von aktiven Salvage-Therapien in der ABVD-Gruppe“ (23,8% vs. 20,4% nach A+AVD) erreicht wurde.

Hohe Rate an periphere Neuropathien

Ein Sekundärmalignom wurde bei 3,5% mit A+AVD und 4,9% mit ABVD diagnostiziert. Mit A+AVD kam es jedoch häufiger zu einer febrilen Neutropenie (19,3% vs. 7,9%). Außerdem entwickelten mehr Patienten periphere Neuropathien (66,7% vs. 42,7%); nach 73 Monaten waren immer noch 18,9% vs. 9,0% davon betroffen.

Trotz der Überlegenheit des A+AVD-Schemas bei PFS und OS äußern sich die Verfasser eines Editorials zur Studie zurückhaltend hinsichtlich des Stellenwerts in der Therapie beim fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphom. Wegen der stärkeren Neurotoxizität und Myelosuppression und der höheren Kosten des A+AVD-Regimes schlagen Dan Longo und James Armitage (University of Nebraska, Omaha) vor, in Studien den PET2-gesteuerte Einsatz von A+AVD nach zwei Zyklen ABVD im Vergleich zu einer reinen ABVD-Therapie zu prüfen.

Referenz:

Ansell SM et al.: Overall Survival with Brentuximab Vedotin in Stage III or IV Hodgkin’s Lymphoma. N Engl J Med 2022; 387:310-320;

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206125

Anzeige

Quelle:

springermedizin.de