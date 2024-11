[1] Rezaee-Zavareh et al. Impact of pre-transplant immune checkpoint inhibitor use on post-transplant outcomes in HCC: A systematic review and individual patient data meta-analysis. J Hepatol. 2024 Jul 10:S0168-8278(24)02354-7. doi: 10.1016/j.jhep.2024.06.042

[2] Kuo FC et al. Optimizing the Safe Washout Period for Liver Transplantation Following Immune Checkpoint Inhibitors with Atezolizumab, Nivolumab, or Pembrolizumab. Transplant Proc. 2023 May;55(4):878-883. doi: 10.1016/j.transproceed.2023.03.064