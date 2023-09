Ambulante Wirbelsäulenrehabilitation der Phase 3: Krankheitsinformation und Patientenschulung

Zurück zum Zitat GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020, its attributable risk factors, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease study 2021. Lancet Rheumatol. 2023;5:e305–e62. https://​doi.​org/​10.​1016/​S2665-9913(23)00098-X. CrossRef