14.10.2021

Ohne Vitamin D – in der Falle?

Autor: Toman Rom

In Millionen von Jahren hat sich das Leben auf der Erde mit (sauberem) Wasser, Luft zum Atmen und Sonnenlicht entwickelt. Auch wir Menschen lebten damals ganztags im Freien unter der Sonne. Deshalb haben wir in fast allen Geweben Rezeptoren für Vitamin D, welches das Immunsystem moduliert und steuert. Unsere Haut ist die Fabrik zur notwendigen Synthese. Erst in den letzten 200 Jahren begannen wir uns in Räumen mit künstlicher Beleuchtung zu verkriechen. Seither boomen die Zivilisationskrankheiten. Menschen mit schwerem Vitamin D-Mangel haben schlechte oder gar infauste Prognosen. Die restliche Lebenserwartung korreliert auffallend stark mit dem sinkenden Vitamin D-Spiegel. Frauen in Burka oder bettlägerige Patienten haben oft bedrohlich schlechte Werte. Aber auch der größte Teil der Normalos erreicht im Winterhalbjahr nicht das physiologische Minimum von 30 ng/ml. Das Optimum würde im Bereich von 40-60 ng/ml liegen!