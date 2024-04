Indikationen, Wirkmechanismus und Sicherheit von Butylscopolamin (Buscopan®)

In einer dreiteiligen Interview-Serie, die sich vor allem an niedergelassene Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen richtet, erläutert die Schmerzspezialistin Dr. Waltraud Stromer, Past Präsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), mögliche Einsatzfelder von Spasmolytika in der Behandlung viszeraler Schmerzen. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Wirkstoff Butylscopolamin.