No Page Title

In Zeiten steigender Infektionszahlen und neuer Herausforderungen in der Impfstoffforschung widmet sich der 15. Grazer Impftag am 9. November 2024 dem umfassenden Schutz gegen Infektionskrankheiten – sowohl in Österreich als auch weltweit. Unter dem Motto „Geschützt daheim und weit weg“ erwartet die Teilnehmenden im Hotel Novapark in Graz ein spannendes Programm: Von neuesten Erkenntnissen zu Pertussis (Keuchhusten) über den aktuellen österreichischen Impfplan bis hin zu tropischen Reiseinfektionen wie Chikungunya. Neben der Teilnahme vor Ort, gib es auch die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme.

