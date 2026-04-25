Zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit 24.04.2026 Editorial Verfasst von Prim. PD Dr. Johann Knotzer, MSc Erschienen in Anästhesie Nachrichten Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Werte Kolleg:innen, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit Verfasst von Prim. PD Dr. Johann Knotzer, MSc Publikationsdatum 24.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Anästhesie Nachrichten Print ISSN: 2617-2127 Elektronische ISSN: 2731-3972 DOI https://doi.org/10.1007/s44179-026-00363-0