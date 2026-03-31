Zwischen Körper und Leib, Bedeutung und Sinn
Phänomenologisch-hermeneutische Perspektiven auf leibliches Erleben in der Psychotherapie
- Open Access
- 30.03.2026
- übersichtsarbeit
Zusammenfassung
Der Beitrag entfaltet eine strukturphänomenologische Perspektive auf Veränderung in Psychotherapie und Pädagogik. Ausgangspunkt ist die Unterscheidung enaktiver, ikonischer und symbolischer Vollzüge, die nicht als ontologische Ebenen, sondern als unterschiedliche Weisen des Vollzugs von Erfahrung verstanden werden, also nicht verschiedene Schichten des Seins, sondern verschiedene Modi, in denen sich ein und derselbe leibliche Prozess vollzieht. Enaktive Vollzüge verorten Veränderung im leiblichen Sinnvollzug als pathisches Antworten und Getroffen-Werden. Sie sind real im Sinne eines erfahrungswirksamen leiblichen Geschehens, ohne damit eine eigene ontologische Ebene zu bezeichnen. Symbolische Vollzüge führen Sinn in Bedeutung über und machen Erfahrung sprachlich fassbar und erklärbar, bleiben jedoch auf die Rückbindung an leibliche und anschauliche Vollzüge angewiesen. Der Beitrag zeigt, dass Veränderung weder primär kognitiv noch ausschließlich sprachlich einsetzt, sondern sich als leiblich fundierter Prozess entfaltet.
Einleitung: Psychotherapie und Pädagogik als Vollzug
In maßgeblichen Teilen der Psychotherapietheorie und der Psychotherapieforschung wird „Veränderung“ bevorzugt als sprachlich vermittelte Einsicht, als „talking cure“ (Marx et al. 2017), als narrative Reorganisation von Bedeutungen oder als kognitive Umstrukturierung beschrieben (Ezawa und Hollon 2023). Der Beitrag rückt demgegenüber jene leiblichen und ikonischen Vollzüge in den Blick (Høglend und Hagtvet 2019; Koole und Tschacher 2016), die gegenüber der theoretischen Überordnung symbolischer Deutungen häufig zurücktreten. Dieses Bild beansprucht kein vollständiges biopsychosoziales Psychotherapieverständnis, sondern fokussiert Tendenzen, in denen leibliche und ikonische Vollzüge unterbelichtet bleiben. Eine strukturphänomenologische Perspektive zeigt, dass „Veränderung“ sich in der therapeutischen Praxis oft bereits leiblich und anschaulich vollzieht, bevor sie sprachlich reflektiert und wortreich gefasst wird (Meyer-Drawe 2008; Waldenfels 1994; Wiesner 2024). Therapeutische Prozesse setzen daher nicht primär mit Deutung oder Interpretation ein, sondern mit leiblichen Haltungen, Atmosphären und situativen Antwortweisen, die den Verlauf des Geschehens prägen. Lern- und entwicklungsbezogen lässt sich diese Perspektive mit Bruner (1974, 1997) präzisieren, der Begreifen und Verstehen nicht allein symbolisch, sondern als enaktive und ikonische Vollzugsweisen beschreibt, auf denen symbolische Formen des Erklärens aufbauen.
Der Beitrag versteht sich nicht als systematische Methodenexplikation der Strukturphänomenologie, sondern als grundlagenorientierte Ausarbeitung des Leibbegriffs im Kontext von „Veränderung“ in Psychotherapie und Pädagogik. Strukturphänomenologisch wird „Lernen“ als prozesshafte „Veränderung“ verstanden, die Wahrnehmung, Haltung und Weltbezug zugleich betrifft. Struktur bezeichnet hier phänomenologisch Hervorgang und Genese (Rombach 1980, 1987). „Veränderung“ wird entsprechend als leiblich fundierte Verschiebung von Orientierung, Affektivität sowie Sinn- und Weltbezug gefasst. Der gemeinsame Bezugsort von Psychotherapie, Pädagogik und Phänomenologie ist dabei der „Leib“ als Medium des „Veränderlichen“. In diesem Sinne schließt der Beitrag an eine strukturphänomenologische Perspektive an, in der der Leib den Modus des Vollzugs entfaltet (Meyer-Drawe 1984; Waldenfels 2002; Fuchs 2014), sodass Veränderung nicht primär kognitiv, sondern als leiblich fundierter Lernvollzug verstanden wird. Phänomenologisch erscheint der Leib somit als lebendiges Beziehungsgefüge, in dem Wahrnehmen, Spüren, Empfinden, Bewegen, Orientieren und Antworten untrennbar verschränkt sind (Merleau-Ponty 1945; Wiesner 2023b). In diesem Gefüge ereignet sich Sinn vor jeder begrifflichen oder diagnostischen Fixierung als leibliche Orientierung im Welt-Bezug (Wiesner 2025b). Psychotherapie und Pädagogik unterscheiden sich zwar institutionell in Zielsetzung, Setting und Interventionen, teilen strukturphänomenologisch jedoch das Interesse an leiblich fundierter Veränderung.
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Pädagogisch wird diese Perspektive in Lernbewegungen erfahrbar, die sich über leibliche Beteiligung, Resonanz und das Durchwandern von Widerfahrnissen entfalten. Der Leib ist dabei nicht als Körperding oder funktionaler Träger, sondern als Medium des Vollzugs von Erfahrung, Widerfahrnis und Veränderung zu verstehen. Leiblichkeit bezeichnet eine Weise des In-der-Welt-Seins und Zur-Welt-Seins, in der Wahrnehmung, Handlung und Orientierung verschränkt sind (Gebhard 2016; Böckle et al. 2025; Wiesner 2026). Psychotherapeutisch zeigt sich derselbe Zusammenhang, wenn Symptome als leiblich sedimentierte Antwortformen verstanden werden, die sich im therapeutischen Geschehen verändern und neu strukturieren können (Fuchs 2000, 2013). Gerade im Verständnis des informierten Leibes der integrativen Therapie wird deutlich, dass Erfahrung, Beziehung, Geschichte und Welt inkorporiert wirksam sind (Böckle et al. 2023). Diese Perspektive schließt an jene Phänomenologie an, in der Wahrnehmen, Verhalten und Weltbezug ursprünglich verschränkt sind (Merleau-Ponty 1942, 1945; Rombach 1980).
Für die psychotherapeutische Praxis bedeutet ein solches Leibverständnis, das „Veränderliche“ nicht primär als Einsichtsleistung oder Intervention, sondern als leiblichen Entwicklungsprozess zu begreifen. Entwicklung ist therapeutisch wie pädagogisch möglich, weil Leiblichkeit offen, irritierbar und „veränderlich“ ist. Leiblichkeit bildet das tragende Fundament, auf dem eigenleibliche und zwischenleibliche Resonanz möglich wird (Böckle et al. 2023). Psychisches Leiden wird in dieser Perspektive als Veränderung des In-der-Welt-Seins und des Zur-Welt-Seins begreifbar. Dabei verschränken sich das Da-Sein als Gegebensein im Realen, das So-Sein als qualitative Weise leiblich-affektiven Erlebens, das Mit-Sein als zwischenleibliche und zwischenweltliche Einbettung sowie das Zu-Sich-Sein als innerer leiblicher Vollzug von Spüren, Empfinden, Sich-Halten und Sich-Orientieren. Das Selbst-Sein formiert sich dabei nicht als Ursprung, sondern als symbolisch geprägte und zugleich rückwirkend prägende Gestalt, die aus dem leiblichen Vollzug hervorgeht und diesen nur mäßig mitstrukturiert (Wiesner 2026).
Vor diesem Hintergrund eröffnet die Unterscheidung enaktiver, ikonischer und symbolischer Vollzüge einen differenzierten Rahmen zur Beschreibung psychotherapeutischer wie auch pädagogischer Veränderungsprozesse jenseits vorschneller kognitiver Reduktionen. Das Folgende versteht sich als strukturphänomenologische Ausarbeitung einer Perspektive, die in verschiedenen Arbeiten eigenständig weiterentwickelt wurde.
Enaktive Vollzüge: Leiblichkeit als Ort des Sinnvollzugs
Enaktive Vollzüge bezeichnen jene Weise des Lernens als leibliches Begreifen und Verstehen, die sich im Tun, im affektiven Mitvollzug und im pathischen Antworten vollzieht, noch bevor Erfahrungen anschaulich, begrifflich oder sprachlich verfügbar werden (Wiesner und Slavik 2025). Für die Psychotherapie bedeutet dies, dass Veränderung häufig dort ein- und ansetzt, wo sich leibliche Haltungen, Spannungen oder Affektlagen verschieben, noch bevor kognitive Einsicht oder Deutung möglich ist. Der Leib erscheint hier nicht als Träger eines inneren Geschehens, sondern als Ort des Sinnvollzugs (Bruner 1974; Wiesner 2026).
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Das Enaktive steht in der Pädagogik für die grundlegende Vollzugsform, die allen weiteren Formen des Lernens und der Veränderung vorausliegt. Bruner (1974) hebt hervor, dass zahlreiche Formen des Könnens und Verstehens weder anschaulich noch sprachlich verfügbar sind (Wiesner 2023b, 2024). Phänomenologische und klinische Arbeiten zeigen, dass therapeutische Veränderung häufig auf der Ebene impliziter, leiblich-affektiver Prozesse einsetzt, bevor sie sprachlich reflektiert oder gedeutet wird (Stern 2004; Fuchs 2024). Entwicklung verläuft in diesem Verständnis „von der enaktiven zur ikonischen und weiter zur symbolischen Darstellung der Welt“ (Bruner 1974, S. 53). Diese Formulierung bezeichnet eine strukturelle Unterscheidung der Ausdrucks- und Darstellungsweisen, nicht jedoch eine lineare Stufenfolge, da sich die Modi im Lernen und in therapeutischen Prozessen wechselseitig überlagern. Veränderung ereignet sich zunächst als Beteiligt-Sein und Getroffen-Werden, als Sich-Einlassen auf Situationen und leibliche Resonanz auf Widerfahrnisse und verweist damit auf eine ursprüngliche Sinnhaftigkeit, die bereits vor jeder sprachlichen Fixierung erfahrungsrelevant ist. Brentano (1874) beschreibt diesen Bereich auch als Wahrnehmung des Sinnlich-Qualitativen (Wiesner 2025a). Psychotherapeutisch verweist dies auf Erfahrungen, die sich der vollständigen Versprachlichung entziehen können. In diesem Sinne formuliert Lacan (1953, S. 89), dass „das Reale […] das ist, was der Symbolisierung absolut widersteht“.
Strukturphänomenologisch sind Vollzüge nicht als ontologische Ebenen zu verstehen, sondern als Weisen, in denen sich leibliche Welt-Bezüge vollziehen. „Real“ bezeichnet hier Lacan folgend das, was sich der Symbolisierung entzieht, während „Wirklichkeit“ von „wirken“ her (ἐνέργεια) zu verstehen ist, nämlich als das, was im Vollzug wirksam wird. Die Unterscheidung von Sinn (leibliche Orientierung) und Bedeutung (symbolische Fixierung) lässt sich an Frege (1892) anschließen. Sinn wird erfahrbar als leibliche Orientierung, als stimmige oder irritierte Beziehung zur Welt, als pathische Antwort auf das, was widerfährt (Schratz und Wiesner 2022). Für die Psychotherapie ist dies zentral, da Veränderung häufig auf der Ebene des Sinns an- und einsetzt, bevor Bedeutungen reflektiert werden können. In ähnlicher Weise beschreiben Bühler (1934) und Cassirer (1929) „Ausdruck“ als leiblich-situativen Vollzug vor symbolischer Fixierung. Im enaktiven Vollzug differenziert sich Leiblichkeit je nach Weltbezug. Im Atmen und Sich-Mitbewegen erscheint der Leib als Mit-Sein, im Bekümmert- oder Freudig-Sein als So-Sein, im Umgang mit Dingen als Da-Sein. Erst in distanzierenden Vollzügen kann der Leib dabei zum Körper werden (Körper-Objekt). Diese Modi leiblichen Vollzugs überlagern sich im konkreten Geschehen. Intentionalität bezeichnet dabei eine Gerichtetheit auf etwas im Sinne von Brentano (1874; Wiesner 2025a). Im zwischenleiblichen Geschehen vollzieht sich diese Gerichtetheit im gemeinsamen Weltbezug. Zwischenleiblichkeit ist so eine besondere Form von Zwischenweltlichkeit (Merleau-Ponty 1945; Searles 1960; Meyer-Drawe 1999; Wiesner und Breit 2024).
Symptome zeigen sich in therapeutischen Situationen in leiblichen Veränderungen, etwa in stockender oder sich lösender Atmung, und erscheinen enaktiv als leiblicher Ausdruck, noch vor symbolischer Verfügbarkeit. Die therapeutische Relevanz liegt in der Wahrnehmung und achtsamen Begleitung dieses Ausdrucks und nicht in vorschneller Deutung oder Interpretation. Im weiteren Verlauf verdichten sich solche leiblich-pathischen Antworten zu wiedererkennbaren Gestalten. Dabei wird der Übergang zu ikonischen Vollzügen sichtbar, in denen Erfahrung anschaulich Gestalt gewinnt.
Ikonische Vollzüge: Gestalt, Anschaulichkeit und Deutung
Im Anschluss an enaktive Vollzüge lassen sich pädagogische wie auch psychotherapeutische Lern- und Veränderungsprozesse als ikonische Formen des Verstehens beschreiben (Bruner 1974; Wiesner und Zechner 2023). Ikonisch bezeichnet jene Weise des Verstehens, in der Erfahrungen erstmals „anschaulich“ Gestalt annehmen, ohne bereits symbolisch fixiert zu sein (Wiesner, 2024). Während enaktive Vollzüge durch leibliche Unmittelbarkeit und Affizierungsdichte gekennzeichnet sind, gewinnen ikonische Vollzüge eine Erfahrungsweise, in der Anschaulichkeit, Gestalthaftigkeit und Bildlichkeit in den Vordergrund treten (Peirce 1866, 1893). Erfahrungsphänomenologisch bezeichnet das Ikonische eine eigenständige Vorstellungsweise, in der sich Beziehungszusammenhänge durch strukturelle oder anschauliche Ähnlichkeit ausdrücken. Es ermöglicht eine verdichtete Beziehung zur Erfahrung, die sich sprachlich oder symbolisch nicht vollständig einholen lässt. Gerade deshalb ist es „unmöglich, mit Wörtern zu zeichnen“ (Bruner 1971, S. 31). In peircescher Perspektive lässt sich das Ikonische als jene Zeichengestalt verstehen, in der Qualitäten anschaulich und affektiv strukturierend werden, etwa im Malen, Zeichnen oder in bildhaften Vorstellungen (Peirce 1903). Das Ikonische steht damit einer „Versinnbildlichung“ nahe, ohne im Symbolischen aufzugehen.
Diese Bewegung lässt sich im Rückgriff auf Cassirer (1929) und Bühler (1934) als Übergang vom Ausdruck zur Darstellung beschreiben, also als ein „Zwischen“ von leiblichem Vollzug und anschaulicher Gestaltung (Wiesner 2022, 2023a). Ikonische Vollzüge bezeichnen eine Erfahrungsweise, in der Sinn im Anschaulichen zur „Erscheinung“ kommt (Wiesner und Zechner 2023; Wiesner 2026). Erscheinung meint hier keine metaphorische Redeweise, sondern die phänomenologische Bestimmung der Weise, in der Sinn sich im Vollzug zeigt. Daher strukturiert das Ikonische, indem Sinn in anschaulicher Gestalt sichtbar wird. Für Psychotherapie und Pädagogik bedeutet dies, dass Veränderung nicht allein dadurch erfolgt, dass leibliche Erfahrungen ikonisch Gestalt annehmen, sondern dass ikonische Gestalten den enaktiven Vollzug modifizieren und neue Weisen leiblichen Antwortens eröffnen.
Ikonische Vollzüge eröffnen also einen Zwischenraum, in dem Erfahrungen zugleich distanziert und rückgebunden bleiben. In dieser Form ermöglichen sie ein anderes Sich-Affizieren und Sich-Einlassen und eröffnen veränderte enaktive Antworten. Die Affizierungsdichte des enaktiven Vollzugs tritt zurück zugunsten einer Erfahrungsform, in der das Erlebte weniger überwältigend, dafür haltbarer, betrachtbarer und wiedererkennbar wird, ohne seinen leiblichen Sinn zu verlieren. Begreifen bezeichnet ein Erfassen, Auffassen und Ergreifen im Vollzug, das im enaktiven Handeln grundgelegt ist (Wellek 1970) und die spätere Ordnung von Bedeutungen ermöglicht (Piaget 1970). Verstehen bezeichnet demgegenüber eine andere Zugänglichkeit von Sinn. Ikonische Vollzüge können verstehbar sein, ohne notwendig begreifbar zu werden. Sinn erscheint dabei anschaulich, gestalthaft, episodisch und szenisch im Vollzug der Wahrnehmung (Brentano 1874; Wiesner 2024). Der Leib fungiert als Medium dieses Übergangs, in dem Sinn als leibliche Orientierung gehalten werden kann. Die Einführung des symbolischen Körpers würde hier einen strukturphänomenologischen Kategoriefehler darstellen und den Blick von der anschaulichen Sinnpräsenz auf reine Bedeutung oder naturalisierende Erklärung verschieben.
Anschaulich wird diese Differenz am Beispiel eines wissenschaftlichen Textes in unbekannter Sprache. Begreifbar ist, dass es sich um einen Text handelt, ohne dass verstanden wird, was darin gesagt wird. Für pädagogische wie psychotherapeutische Prozesse ist diese Differenz zentral, da Veränderung bereits dort einsetzen kann, wo ikonischer Ausdruck erfasst wird. Bilder, Szenen, Episoden oder leiblich verdichtete Gestalten wirken therapeutisch wie pädagogisch, indem sie Sinn zur Erscheinung bringen, ohne ihn bereits begrifflich verfügbar zu machen (Langer 1953). In diesem Sinne lassen sich Symptome ikonisch als Darstellungsphänomene verstehen, in denen sich leibliche Weltverhältnisse anschaulich verdichten. Besonders sichtbar wird dies dort, wo sich leibliche Ausdrucksformen durch ihre Mehrmaligkeit zu wiedererkennbaren Gestalten stabilisieren.
Symbolische Vollzüge: Bedeutung, Sprachfixierung und Erklärung
Im Anschluss an enaktive und ikonische Vollzüge lassen sich pädagogische wie auch psychotherapeutische Prozesse als symbolische Vollzüge beschreiben. Symbolisch bezeichnet jene Weise des Lernens als Erklären, in der Erfahrungen sprachlich gefasst, begrifflich geordnet und in Bedeutungszusammenhänge überführt werden (Bühler 1934; Cassirer 1929). Erfahrung wird hier nicht mehr leiblich oder anschaulich vollzogen, sondern thematisiert, erklärt, definiert und sprachlich reflektiert (Wiesner und Slavik 2025). Ohne Rückbindung an enaktive und ikonische Vollzüge bleibt das Symbolische jedoch erfahrungsarm und abstrahierend. Im Symbolischen erscheint das Selbst-Sein in einer nicht deiktischen, vom subjektbezogenen Ich-Hier-Jetzt gelösten, bedeutungsförmigen Gestalt.
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Symbolische Vollzüge setzen dort ein, wo Sinn im Medium der Bedeutung begrifflich expliziert wird (Frege 1892). Das „Reale“ des enaktiven Vollzugs und das „Anschauliche“ des Ikonischen wirken nicht unmittelbar, sondern zeigen sich vermittelt über das Symbolische (Wiesner 2026). Damit verschiebt sich der Erfahrungsmodus: Der Leib ist nicht mehr primär Ort des Sinnvollzugs oder Medium der Erscheinung, sondern wird Gegenstand symbolischer Bezugnahme, wodurch seine Objektivierung als Körper (diagnostisches Objekt) möglich wird (Wiesner 2024; Wiesner und Zechner 2023). Körper bezeichnet hier strukturphänomenologisch den symbolisch vermittelten, diagnostisch-naturalisierenden Objektstatus von Leiblichkeit. Psychotherapeutisch ist der Leib in diesem Modus also nur in Distanz ansprechbar. Symbolische Vollzüge ermöglichen jedoch Erklärung, Einordnung sowie formale und institutionelle Anschlussfähigkeit. Das Symbolische entfaltet Struktur, indem es Bedeutung ordnet (Wiesner und Slavik 2025). Symptome erscheinen im symbolischen Modus entsprechend verändert, indem sie sich vorrangig als bedeutungstragende Zeichen und symbolisierende Signale zeigen (Bühler 1934), die interpretiert oder diagnostisch eingeordnet werden können. Diese Perspektive kann klärend sein, bleibt jedoch auf diese Vollzüge angewiesen, um Veränderung nicht auf Erklärung zu reduzieren.
Symbolische Vollzüge bezeichnen keinen Endpunkt, sondern einen Modus, der auf enaktiven und ikonischen Vollzügen aufbaut. In phänomenologisch-hermeneutischer Perspektive sind symbolische Prozesse als Verstehen zu fassen, wenn sich Sinn im Medium der Bedeutung erschließt, etwa in dialogischen Deutungen oder Interpretationen. Neben naturwissenschaftlichem Erklären gibt es ein hermeneutisch-symbolisches Erklären, das entweder auf Verstehen abzielt oder im Modus interpretativer Zuschreibung Erfahrungen verständlich werden lässt. Der Perspektivenwechsel zur dritten Person, etwa in diagnostischer Rede, zeigt die Distanzierungsbewegung des Symbolischen, ohne die dialogische Bezogenheit erster und zweiter Person aufzuheben. Die Modi reorganisieren sich wechselseitig, indem symbolische Klärungen in leibliches Erinnern und ikonisches Merken rückgebunden werden. Dabei durchdringen enaktive, ikonische und symbolische Vollzüge einander wechselseitig, werden immer wieder aufeinander bezogen und differenzieren sich weiter. Therapeutisch bedeutet dies, dass Veränderung gerade nicht durch symbolische Ordnung allein bewirkt werden kann, sondern vielmehr dort ansetzt, wo symbolische Klärungen in leibliches Erinnern und ikonisches Merken rückübersetzt und im therapeutischen Geschehen erneut vollzogen werden können.
Zusammenfassende Perspektive: Enaktive, ikonische und symbolische Vollzüge
Die Unterscheidung enaktiver, ikonischer und symbolischer Vollzüge lässt sich strukturphänomenologisch als Differenz von Leib, Gestalt und Körper präzisieren. Gemeint sind unterschiedliche Weisen des Vollzugs, in denen Person, Welt, Leib, Sinn und Bedeutung jeweils anders zur Erscheinung kommen (Wiesner und Slavik 2025). Der „Leib“ ist der Ort des enaktiven Sinnvollzugs. Erfahrung ereignet sich hier als unmittelbares Affiziert-Sein, als pathisches Antworten und Getroffen-Werden durch Welt. Sinn ist weder gegeben noch anschaulich oder begrifflich verfügbar, sondern wird im Vollzug erfahrbar. Der Leib ist dabei nicht Objekt, sondern Medium der lebendigen Erfahrung und ihrer Veränderlichkeit.
Die „Gestalt“ gehört dem ikonischen Modus an. Sie bezeichnet eine anschauliche Verdichtung leiblicher Weltverhältnisse, in der Sinn zur Erscheinung kommt, ohne bereits begrifflich fixiert zu sein. Gestalten strukturieren Erfahrung, ohne sie erklären oder begreifen zu müssen. Sie ermöglichen Distanz zum unmittelbaren Vollzug, ohne den Leib zu verlassen, und bilden so eine Zwischenform anschaulicher Sinnpräsenz (Wiesner 2026).
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Der ‚Körper‘ erscheint im symbolischen Modus als Objektivierung des Leibes im Spiegel der Bedeutung. Erst hier wird Leiblichkeit symbolisch benennbar, beschreibbar oder diagnostisch erklärbar. Diese symbolische Vermittlung ermöglicht Orientierung und Reflexion, geht jedoch mit einer Distanzierung vom leiblichen Sinnvollzug und von der Sinnpräsenz einher und kann diese nicht ersetzen (Wiesner und Slavik 2025). Während der Leib durch Getroffenheit gekennzeichnet ist, zeigt sich der Körper symbolischer Betroffenheit ausgesetzt (Wiesner 2023b). Für Psychotherapie und Pädagogik bedeutet diese Differenzierung, dass Veränderung nicht einheitlich wirkt, sondern je nach Vollzugsweise unterschiedlich einsetzt: enaktiv als Veränderung des leiblichen Antwortens, ikonisch als Wandlung der Gestalt der Erfahrung, symbolisch als Neuordnung von Bedeutungszusammenhängen („Transkodierung“).
Förderung
Die Autoren danken der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ), der NÖ Landesgesundheitsagentur sowie der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften für die Unterstützung der im Beitrag dargestellten Arbeiten und Kooperationen. Der Dank gilt insbesondere der PH NÖ, der NÖ Landesgesundheitsagentur und der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften für die Zusammenarbeit im Kontext der gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekte, aus denen Teile der hier dargestellten Überlegungen hervorgegangen sind. Wir danken der Karl Landsteiner Privatuniversität, Krems, Österreich, für ihre Unterstützung durch den Open Access Publikationsfonds.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
C. Wiesner und M. Boeckle geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. M. Boeckle gibt an, als Präsidiumsmitglied des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie in keiner Weise in die Auswahl oder in den Begutachtungsprozess eines Beitrages in diesem Heft involviert gewesen zu sein.
Ethische Standards
Der vorliegende Beitrag basiert auf theoretischer Arbeit und verwendet keine patient:innenbezogenen Primärdaten. Die Autoren erklären die Einhaltung der Grundsätze der Deklaration von Helsinki. Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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