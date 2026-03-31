Zwischen Körper und Leib, Bedeutung und Sinn

Für die psychotherapeutische Praxis bedeutet ein solches Leibverständnis, das „Veränderliche“ nicht primär als Einsichtsleistung oder Intervention, sondern als leiblichen Entwicklungsprozess zu begreifen. Entwicklung ist therapeutisch wie pädagogisch möglich, weil Leiblichkeit offen, irritierbar und „veränderlich“ ist. Leiblichkeit bildet das tragende Fundament, auf dem eigenleibliche und zwischenleibliche Resonanz möglich wird (Böckle et al.). Psychisches Leiden wird in dieser Perspektive als Veränderung des In-der-Welt-Seins und des Zur-Welt-Seins begreifbar. Dabei verschränken sich das Da-Sein als Gegebensein im Realen, das So-Sein als qualitative Weise leiblich-affektiven Erlebens, das Mit-Sein als zwischenleibliche und zwischenweltliche Einbettung sowie das Zu-Sich-Sein als innerer leiblicher Vollzug von Spüren, Empfinden, Sich-Halten und Sich-Orientieren. Das Selbst-Sein formiert sich dabei nicht als Ursprung, sondern als symbolisch geprägte und zugleich rückwirkend prägende Gestalt, die aus dem leiblichen Vollzug hervorgeht und diesen nur mäßig mitstrukturiert (Wiesner).

Pädagogisch wird diese Perspektive in Lernbewegungen erfahrbar, die sich über leibliche Beteiligung, Resonanz und das Durchwandern von Widerfahrnissen entfalten. Der Leib ist dabei nicht als Körperding oder funktionaler Träger, sondern als Medium des Vollzugs von Erfahrung, Widerfahrnis und Veränderung zu verstehen. Leiblichkeit bezeichnet eine Weise des In-der-Welt-Seins und Zur-Welt-Seins, in der Wahrnehmung, Handlung und Orientierung verschränkt sind (Gebhard; Böckle et al.; Wiesner). Psychotherapeutisch zeigt sich derselbe Zusammenhang, wenn Symptome als leiblich sedimentierte Antwortformen verstanden werden, die sich im therapeutischen Geschehen verändern und neu strukturieren können (Fuchs). Gerade im Verständnis des informierten Leibes der integrativen Therapie wird deutlich, dass Erfahrung, Beziehung, Geschichte und Welt inkorporiert wirksam sind (Böckle et al.). Diese Perspektive schließt an jene Phänomenologie an, in der Wahrnehmen, Verhalten und Weltbezug ursprünglich verschränkt sind (Merleau-Ponty; Rombach).

Der Beitrag versteht sich nicht als systematische Methodenexplikation der Strukturphänomenologie, sondern als grundlagenorientierte Ausarbeitung des Leibbegriffs im Kontext von „Veränderung“ in Psychotherapie und Pädagogik. Strukturphänomenologisch wird „Lernen“ als prozesshafte „Veränderung“ verstanden, die Wahrnehmung, Haltung und Weltbezug zugleich betrifft. Struktur bezeichnet hier phänomenologisch Hervorgang und Genese (Rombach). „Veränderung“ wird entsprechend als leiblich fundierte Verschiebung von Orientierung, Affektivität sowie Sinn- und Weltbezug gefasst. Der gemeinsame Bezugsort von Psychotherapie, Pädagogik und Phänomenologie ist dabei der „Leib“ als Medium des „Veränderlichen“. In diesem Sinne schließt der Beitrag an eine strukturphänomenologische Perspektive an, in der der Leib den Modus des Vollzugs entfaltet (Meyer-Drawe; Waldenfels; Fuchs), sodass Veränderung nicht primär kognitiv, sondern als leiblich fundierter Lernvollzug verstanden wird. Phänomenologisch erscheint der Leib somit als lebendiges Beziehungsgefüge, in dem Wahrnehmen, Spüren, Empfinden, Bewegen, Orientieren und Antworten untrennbar verschränkt sind (Merleau-Ponty; Wiesnerb). In diesem Gefüge ereignet sich Sinn vor jeder begrifflichen oder diagnostischen Fixierung als leibliche Orientierung im Welt-Bezug (Wiesnerb). Psychotherapie und Pädagogik unterscheiden sich zwar institutionell in Zielsetzung, Setting und Interventionen, teilen strukturphänomenologisch jedoch das Interesse an leiblich fundierter Veränderung.

In maßgeblichen Teilen der Psychotherapietheorie und der Psychotherapieforschung wird „Veränderung“ bevorzugt als sprachlich vermittelte Einsicht, als „talking cure“ (Marx et al.), als narrative Reorganisation von Bedeutungen oder als kognitive Umstrukturierung beschrieben (Ezawa und Hollon). Der Beitrag rückt demgegenüber jene leiblichen und ikonischen Vollzüge in den Blick (Høglend und Hagtvet; Koole und Tschacher), die gegenüber der theoretischen Überordnung symbolischer Deutungen häufig zurücktreten. Dieses Bild beansprucht kein vollständiges biopsychosoziales Psychotherapieverständnis, sondern fokussiert Tendenzen, in denen leibliche und ikonische Vollzüge unterbelichtet bleiben. Eine strukturphänomenologische Perspektive zeigt, dass „Veränderung“ sich in der therapeutischen Praxis oft bereits leiblich und anschaulich vollzieht, bevor sie sprachlich reflektiert und wortreich gefasst wird (Meyer-Drawe; Waldenfels; Wiesner). Therapeutische Prozesse setzen daher nicht primär mit Deutung oder Interpretation ein, sondern mit leiblichen Haltungen, Atmosphären und situativen Antwortweisen, die den Verlauf des Geschehens prägen. Lern- und entwicklungsbezogen lässt sich diese Perspektive mit Bruner () präzisieren, der Begreifen und Verstehen nicht allein symbolisch, sondern als enaktive und ikonische Vollzugsweisen beschreibt, auf denen symbolische Formen des Erklärens aufbauen.

Enaktive Vollzüge: Leiblichkeit als Ort des Sinnvollzugs

2025 ). Für die Psychotherapie bedeutet dies, dass Veränderung häufig dort ein- und ansetzt, wo sich leibliche Haltungen, Spannungen oder Affektlagen verschieben, noch bevor kognitive Einsicht oder Deutung möglich ist. Der Leib erscheint hier nicht als Träger eines inneren Geschehens, sondern als Ort des Sinnvollzugs (Bruner 1974 ; Wiesner 2026 ). Enaktive Vollzüge bezeichnen jene Weise des Lernens als leibliches Begreifen und Verstehen, die sich im Tun, im affektiven Mitvollzug und im pathischen Antworten vollzieht, noch bevor Erfahrungen anschaulich, begrifflich oder sprachlich verfügbar werden (Wiesner und Slavik). Für die Psychotherapie bedeutet dies, dass Veränderung häufig dort ein- und ansetzt, wo sich leibliche Haltungen, Spannungen oder Affektlagen verschieben, noch bevor kognitive Einsicht oder Deutung möglich ist. Der Leib erscheint hier nicht als Träger eines inneren Geschehens, sondern als Ort des Sinnvollzugs (Bruner; Wiesner).

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1974 ) hebt hervor, dass zahlreiche Formen des Könnens und Verstehens weder anschaulich noch sprachlich verfügbar sind (Wiesner 2023 b, 2024 ). Phänomenologische und klinische Arbeiten zeigen, dass therapeutische Veränderung häufig auf der Ebene impliziter, leiblich-affektiver Prozesse einsetzt, bevor sie sprachlich reflektiert oder gedeutet wird (Stern 2004 ; Fuchs 2024 ). Entwicklung verläuft in diesem Verständnis „von der enaktiven zur ikonischen und weiter zur symbolischen Darstellung der Welt“ (Bruner 1974 , S. 53). Diese Formulierung bezeichnet eine strukturelle Unterscheidung der Ausdrucks- und Darstellungsweisen, nicht jedoch eine lineare Stufenfolge, da sich die Modi im Lernen und in therapeutischen Prozessen wechselseitig überlagern. Veränderung ereignet sich zunächst als Beteiligt-Sein und Getroffen-Werden, als Sich-Einlassen auf Situationen und leibliche Resonanz auf Widerfahrnisse und verweist damit auf eine ursprüngliche Sinnhaftigkeit, die bereits vor jeder sprachlichen Fixierung erfahrungsrelevant ist. Brentano ( 1874 ) beschreibt diesen Bereich auch als Wahrnehmung des Sinnlich-Qualitativen (Wiesner 2025 a). Psychotherapeutisch verweist dies auf Erfahrungen, die sich der vollständigen Versprachlichung entziehen können. In diesem Sinne formuliert Lacan ( 1953 , S. 89), dass „das Reale […] das ist, was der Symbolisierung absolut widersteht“. Das Enaktive steht in der Pädagogik für die grundlegende Vollzugsform, die allen weiteren Formen des Lernens und der Veränderung vorausliegt. Bruner () hebt hervor, dass zahlreiche Formen des Könnens und Verstehens weder anschaulich noch sprachlich verfügbar sind (Wiesnerb,). Phänomenologische und klinische Arbeiten zeigen, dass therapeutische Veränderung häufig auf der Ebene impliziter, leiblich-affektiver Prozesse einsetzt, bevor sie sprachlich reflektiert oder gedeutet wird (Stern; Fuchs). Entwicklung verläuft in diesem Verständnis „von der enaktiven zur ikonischen und weiter zur symbolischen Darstellung der Welt“ (Bruner, S. 53). Diese Formulierung bezeichnet eine strukturelle Unterscheidung der Ausdrucks- und Darstellungsweisen, nicht jedoch eine lineare Stufenfolge, da sich die Modi im Lernen und in therapeutischen Prozessen wechselseitig überlagern. Veränderung ereignet sich zunächst als Beteiligt-Sein und Getroffen-Werden, als Sich-Einlassen auf Situationen und leibliche Resonanz auf Widerfahrnisse und verweist damit auf eine ursprüngliche Sinnhaftigkeit, die bereits vor jeder sprachlichen Fixierung erfahrungsrelevant ist. Brentano () beschreibt diesen Bereich auch als Wahrnehmung des Sinnlich-Qualitativen (Wiesnera). Psychotherapeutisch verweist dies auf Erfahrungen, die sich der vollständigen Versprachlichung entziehen können. In diesem Sinne formuliert Lacan (, S. 89), dass „das Reale […] das ist, was der Symbolisierung absolut widersteht“.

1892 ) anschließen. Sinn wird erfahrbar als leibliche Orientierung, als stimmige oder irritierte Beziehung zur Welt, als pathische Antwort auf das, was widerfährt (Schratz und Wiesner 2022 ). Für die Psychotherapie ist dies zentral, da Veränderung häufig auf der Ebene des Sinns an- und einsetzt, bevor Bedeutungen reflektiert werden können. In ähnlicher Weise beschreiben Bühler ( 1934 ) und Cassirer ( 1929 ) „Ausdruck“ als leiblich-situativen Vollzug vor symbolischer Fixierung. Im enaktiven Vollzug differenziert sich Leiblichkeit je nach Weltbezug. Im Atmen und Sich-Mitbewegen erscheint der Leib als Mit-Sein, im Bekümmert- oder Freudig-Sein als So-Sein, im Umgang mit Dingen als Da-Sein. Erst in distanzierenden Vollzügen kann der Leib dabei zum Körper werden (Körper-Objekt). Diese Modi leiblichen Vollzugs überlagern sich im konkreten Geschehen. Intentionalität bezeichnet dabei eine Gerichtetheit auf etwas im Sinne von Brentano ( 1874 ; Wiesner 2025 a). Im zwischenleiblichen Geschehen vollzieht sich diese Gerichtetheit im gemeinsamen Weltbezug. Zwischenleiblichkeit ist so eine besondere Form von Zwischenweltlichkeit (Merleau-Ponty 1945 ; Searles 1960 ; Meyer-Drawe 1999 ; Wiesner und Breit 2024 ). Strukturphänomenologisch sind Vollzüge nicht als ontologische Ebenen zu verstehen, sondern als Weisen, in denen sich leibliche Welt-Bezüge vollziehen. „Real“ bezeichnet hier Lacan folgend das, was sich der Symbolisierung entzieht, während „Wirklichkeit“ von „wirken“ her (ἐνέργεια) zu verstehen ist, nämlich als das, was im Vollzug wirksam wird. Die Unterscheidung von Sinn (leibliche Orientierung) und Bedeutung (symbolische Fixierung) lässt sich an Frege () anschließen. Sinn wird erfahrbar als leibliche Orientierung, als stimmige oder irritierte Beziehung zur Welt, als pathische Antwort auf das, was widerfährt (Schratz und Wiesner). Für die Psychotherapie ist dies zentral, da Veränderung häufig auf der Ebene des Sinns an- und einsetzt, bevor Bedeutungen reflektiert werden können. In ähnlicher Weise beschreiben Bühler () und Cassirer () „Ausdruck“ als leiblich-situativen Vollzug vor symbolischer Fixierung. Im enaktiven Vollzug differenziert sich Leiblichkeit je nach Weltbezug. Im Atmen und Sich-Mitbewegen erscheint der Leib als Mit-Sein, im Bekümmert- oder Freudig-Sein als So-Sein, im Umgang mit Dingen als Da-Sein. Erst in distanzierenden Vollzügen kann der Leib dabei zum Körper werden (Körper-Objekt). Diese Modi leiblichen Vollzugs überlagern sich im konkreten Geschehen. Intentionalität bezeichnet dabei eine Gerichtetheit auf etwas im Sinne von Brentano (; Wiesnera). Im zwischenleiblichen Geschehen vollzieht sich diese Gerichtetheit im gemeinsamen Weltbezug. Zwischenleiblichkeit ist so eine besondere Form von Zwischenweltlichkeit (Merleau-Ponty; Searles; Meyer-Drawe; Wiesner und Breit).

Symptome zeigen sich in therapeutischen Situationen in leiblichen Veränderungen, etwa in stockender oder sich lösender Atmung, und erscheinen enaktiv als leiblicher Ausdruck, noch vor symbolischer Verfügbarkeit. Die therapeutische Relevanz liegt in der Wahrnehmung und achtsamen Begleitung dieses Ausdrucks und nicht in vorschneller Deutung oder Interpretation. Im weiteren Verlauf verdichten sich solche leiblich-pathischen Antworten zu wiedererkennbaren Gestalten. Dabei wird der Übergang zu ikonischen Vollzügen sichtbar, in denen Erfahrung anschaulich Gestalt gewinnt.