ÖGDV-Jahrestagung 2025 Zwischen Klimawandel und KI: Wohin steuert die Dermatologie? 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Zwischen Beweglichkeit und Verlässlichkeit Nächster Artikel Neue Wege in der Behandlung der Hidradenitis suppurativa Metadaten Titel ÖGDV-Jahrestagung 2025 Zwischen Klimawandel und KI: Wohin steuert die Dermatologie? Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00747-8