Zwischen Hormonen, Haaren und heimlichen Mikroben – oder: Die Kunst, zweimal hinzusehen 01.04.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Prof. Dr. Petra Stute Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Liebe Kollegin, lieber Kollege, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Entre hormones, pilosité et microbes furtifs, ou: l’art de regarder de plus près Metadaten Titel Zwischen Hormonen, Haaren und heimlichen Mikroben – oder: Die Kunst, zweimal hinzusehen Verfasst von Prof. Dr. Petra Stute Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-026-00442-0