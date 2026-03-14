Zwischen Beweglichkeit und Verlässlichkeit 01.03.2026 Editorial Erschienen in: Verfasst von Wolfgang Weninger Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Werte Leserinnen! … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Zwischen Klimawandel und KI: Wohin steuert die Dermatologie? Metadaten Literatur Titel Zwischen Beweglichkeit und Verlässlichkeit Verfasst von Wolfgang Weninger Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00748-7 Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.