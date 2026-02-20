Zwanzig Jahre Integrative Therapie in Österreich: Streiflichter auf eine klinisch effektive psychotherapeutische Behandlungsmethode

Integrative Therapie – Entstehung, theoretische Grundpfeiler und klinische Arbeitsweise

1 ]. Die Integrative Therapie (IT) entstand als Antwort auf die Entwicklung vieler unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren, welche bis heute höchst diverse, theoretisch zum Teil stark widersprechende Ansätze hervorgebracht haben. Die Begründer:innen der IT, Hilarion G. Petzold, Ilse Orth, Johanna Sieper und Hildegund Heinl, verfolgen seit den 1960er-Jahren das Ziel, die Konkurrenzdynamik zwischen psychotherapeutischen Schulen zu überwinden, um Patient:innen das bestmögliche Behandlungsangebot zu machen [].

2 , 3 ]. Der integrative Ansatz berücksichtigt vor dem Hintergrund einer biopsychosozialen Anthropologie diese Komplexität und ermöglicht Therapeut:innen, passende Perspektiven und Interventionen zu finden, um eine umfassende und auf die individuelle Problemlage ausgerichtete („personalisierte") multimodale Behandlung zu entwickeln [ 1 , 2 ]. Die Herausforderung für einen solchen Ansatz liegt in der Frage, wie man der Beliebigkeit einer bloß erratischen Addition von Interventionen und Methoden entgeht und Qualität systematisch sichert [ 3 ]. Psychische Erkrankungen sind komplex und können sehr unterschiedliche Ursachen und Ausdrucksformen haben. Die internationale Psychotherapieforschung zeigt in ihren Metaanalysen deutlich, dass gelingende Psychotherapie insbesondere bei schweren Störungsbildern nicht monomodal und einseitig verfahren kann [].

Multimodale Psychotherapie ermöglicht, komplexe Störungen klinisch wirksam zu behandeln

1 , 4 ]. Sie ist damit wegweisend für die internationale Tendenz zu Methodenvielfalt und Pluralität in der Psychotherapie und verbindet diese in einem elaborierten Therapieverfahren. Um konsistente, qualitätsgesicherte Theorie und Praxis zu gewährleisten, wurde mit dem integrativen „Tree of Science“ ein wissenschaftstheoretisches Strukturmodell geschaffen, das es erlaubt, therapierelevante entwicklungstheoretische, psychologische, soziologische, neurobiologische Theoriebildung zu verbinden, für die Praxis fruchtbar zu machen und diese Praxis selbst wiederum in die verschiedenen theoretischen Ebenen einfließen zu lassen []. Sie ist damit wegweisend für die internationale Tendenz zu Methodenvielfalt und Pluralität in der Psychotherapie und verbindet diese in einem elaborierten Therapieverfahren.

3 , 5 ]. In der praktischen Arbeit zeigt sich die Integrative Therapie besonders wirksam bei Störungen, in denen Beziehungserfahrungen, Selbstregulation und biografische Belastungen eng verknüpft sind, etwa bei Depression, Angst- und Traumafolgestörungen sowie psychosomatischen Erkrankungen. Durch die Einbindung leiblicher und emotionaler Erfahrungsräume wird verhindert, dass therapeutische Prozesse auf rein kognitiver Ebene stagnieren. Gleichzeitig wird der soziale Kontext als relevanter Wirkfaktor betrachtet, in dem sich pathogene Muster stabilisieren oder psychotherapeutisch initiiert verändern können. Auf Basis jahrzehntelanger Qualitätssicherungs- und Wirkungsforschung entstand eine integrative Praxeologie, welche mit den Befunden internationaler Metaanalysen zu evidenzbasierten Wirkfaktoren konvergiert []. In der praktischen Arbeit zeigt sich die Integrative Therapie besonders wirksam bei Störungen, in denen Beziehungserfahrungen, Selbstregulation und biografische Belastungen eng verknüpft sind, etwa bei Depression, Angst- und Traumafolgestörungen sowie psychosomatischen Erkrankungen. Durch die Einbindung leiblicher und emotionaler Erfahrungsräume wird verhindert, dass therapeutische Prozesse auf rein kognitiver Ebene stagnieren. Gleichzeitig wird der soziale Kontext als relevanter Wirkfaktor betrachtet, in dem sich pathogene Muster stabilisieren oder psychotherapeutisch initiiert verändern können.

Seit den 1990er-Jahren wird die Integrative Therapie (IT) in Österreich gelehrt und Anfang der 2000er-Jahre durch Anton Leitner in die PSY-III-Ausbildung integriert sowie 2005 offiziell nach dem Psychotherapiegesetz anerkannt. Leitner implementierte die Ausbildung zunächst an der Donau-Universität Krems (DUK, heute UWK), bevor weitere Ausbildungswege durch die Österreichische Gesellschaft für Integrative Therapie (ÖGIT) und den Österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) in ganz Österreich folgten.

Heute ist die IT ein etabliertes Verfahren im humanistischen Cluster mit einer stabilen institutionellen Basis in Ausbildung, Forschung und Praxis und umfasst im Jänner 2026 insgesamt 413 eingetragene Integrative Psychotherapeut:innen, eine etwa doppelt so hohe Anzahl an Personen ist derzeit in Ausbildung.