Zwanzig Jahre Integrative Therapie in Österreich: Streiflichter auf eine klinisch effektive psychotherapeutische Behandlungsmethode
- Open Access
- 19.02.2026
- Psychiatrie
Zusammenfassung
Integrative Therapie (IT) entwickelt seit den 1960er-Jahren ein multimodales Behandlungsmodell, das unterschiedliche Therapieschulen in einem konsistenten Rahmen verbindet. Eine naturalistische Studie mit Psy-III-Ärzt:innen zeigt deutliche und nachhaltige Verbesserungen depressiver und ängstlicher Symptome. Die Ergebnisse belegen hohe und stabile Wirksamkeit der IT unter realen Versorgungsbedingungen.
Integrative Therapie – Entstehung, theoretische Grundpfeiler und klinische Arbeitsweise
Die Integrative Therapie (IT) entstand als Antwort auf die Entwicklung vieler unterschiedlicher psychotherapeutischer Verfahren, welche bis heute höchst diverse, theoretisch zum Teil stark widersprechende Ansätze hervorgebracht haben. Die Begründer:innen der IT, Hilarion G. Petzold, Ilse Orth, Johanna Sieper und Hildegund Heinl, verfolgen seit den 1960er-Jahren das Ziel, die Konkurrenzdynamik zwischen psychotherapeutischen Schulen zu überwinden, um Patient:innen das bestmögliche Behandlungsangebot zu machen [1].
Psychische Erkrankungen sind komplex und können sehr unterschiedliche Ursachen und Ausdrucksformen haben. Die internationale Psychotherapieforschung zeigt in ihren Metaanalysen deutlich, dass gelingende Psychotherapie insbesondere bei schweren Störungsbildern nicht monomodal und einseitig verfahren kann [2, 3]. Der integrative Ansatz berücksichtigt vor dem Hintergrund einer biopsychosozialen Anthropologie diese Komplexität und ermöglicht Therapeut:innen, passende Perspektiven und Interventionen zu finden, um eine umfassende und auf die individuelle Problemlage ausgerichtete („personalisierte“) multimodale Behandlung zu entwickeln [1, 2]. Die Herausforderung für einen solchen Ansatz liegt in der Frage, wie man der Beliebigkeit einer bloß erratischen Addition von Interventionen und Methoden entgeht und Qualität systematisch sichert [3].
Anzeige
Multimodale Psychotherapie ermöglicht, komplexe Störungen klinisch wirksam zu behandeln
Um konsistente, qualitätsgesicherte Theorie und Praxis zu gewährleisten, wurde mit dem integrativen „Tree of Science“ ein wissenschaftstheoretisches Strukturmodell geschaffen, das es erlaubt, therapierelevante entwicklungstheoretische, psychologische, soziologische, neurobiologische Theoriebildung zu verbinden, für die Praxis fruchtbar zu machen und diese Praxis selbst wiederum in die verschiedenen theoretischen Ebenen einfließen zu lassen [1, 4]. Sie ist damit wegweisend für die internationale Tendenz zu Methodenvielfalt und Pluralität in der Psychotherapie und verbindet diese in einem elaborierten Therapieverfahren.
Auf Basis jahrzehntelanger Qualitätssicherungs- und Wirkungsforschung entstand eine integrative Praxeologie, welche mit den Befunden internationaler Metaanalysen zu evidenzbasierten Wirkfaktoren konvergiert [3, 5]. In der praktischen Arbeit zeigt sich die Integrative Therapie besonders wirksam bei Störungen, in denen Beziehungserfahrungen, Selbstregulation und biografische Belastungen eng verknüpft sind, etwa bei Depression, Angst- und Traumafolgestörungen sowie psychosomatischen Erkrankungen. Durch die Einbindung leiblicher und emotionaler Erfahrungsräume wird verhindert, dass therapeutische Prozesse auf rein kognitiver Ebene stagnieren. Gleichzeitig wird der soziale Kontext als relevanter Wirkfaktor betrachtet, in dem sich pathogene Muster stabilisieren oder psychotherapeutisch initiiert verändern können.
Seit den 1990er-Jahren wird die Integrative Therapie (IT) in Österreich gelehrt und Anfang der 2000er-Jahre durch Anton Leitner in die PSY-III-Ausbildung integriert sowie 2005 offiziell nach dem Psychotherapiegesetz anerkannt. Leitner implementierte die Ausbildung zunächst an der Donau-Universität Krems (DUK, heute UWK), bevor weitere Ausbildungswege durch die Österreichische Gesellschaft für Integrative Therapie (ÖGIT) und den Österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) in ganz Österreich folgten.
Anzeige
Heute ist die IT ein etabliertes Verfahren im humanistischen Cluster mit einer stabilen institutionellen Basis in Ausbildung, Forschung und Praxis und umfasst im Jänner 2026 insgesamt 413 eingetragene Integrative Psychotherapeut:innen, eine etwa doppelt so hohe Anzahl an Personen ist derzeit in Ausbildung.
Forschungsergebnisse zur Effektivität der Integrativen Therapie – Fallstudie einer Weiterbildungskohorte Psy-III-Ärzt:innen
Als klinischer Wirksamkeitsbeleg wird im Folgenden eine bisher im Handbuch der Integrativen Therapie [4] publizierte Studie vorgestellt, in der Ärzt:innen der Psy-III-Ärzt:innenausbildung Patient:innen im klinischen Alltag behandelten.
Studiendesign und Aufbau
Die Untersuchungen zur Integrativen Therapie zwischen 1994 und 2009 basieren auf einem mehrstufigen evaluativen Forschungsprogramm an der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit (EAG) und nachfolgend an der DUK. Die Studienreihe an der DUK mit der Weiterbildungskohorte von Psy-III-Ärzt:innen folgte einem naturalistischen, longitudinalen und multiperspektivischen Design. Die teilnehmenden Ärzt:innen erhielten ihre Weiterbildung in IT und setzten diese in der psychotherapeutischen Patient:innenversorgung ein. Aus dieser Perspektive ergibt sich eine hohe Aussagekraft der vorliegenden Studien: Behandlungen durch Personen in Ausbildung weisen eine hohe Wirksamkeit (efficacy) auf und belegen zugleich die klinische Effektivität (effectiveness) des Behandlungsansatzes unter Bedingungen der Routineversorgung. Integrative Therapie wirkt, wie Evidenz aus der realen klinischen Versorgung zeigt.
Das Studiendesign erweiterte ein Design, das von der EAG zehn Jahre zuvor entwickelt wurde [6] und umfasst drei standardisierte Messzeitpunkte: (1) Eingangserhebung, spätestens nach der zweiten Sitzung, (2) Abschlusserhebung nach Therapieende, (3) Katamnese nach etwa sechs Monaten. Diese Struktur erlaubte sowohl kurzfristige als auch längerfristige Wirksamkeitsanalysen. Eingesetzte Erhebungsinstrumente waren: die Symptom-Checkliste SCL-90‑R, das Inventar Interpersonaler Probleme (IIP-C), die Allgemeine Depressionsskala (ADS-L), das State-Trait-Angstinventar (STAI-G) sowie Fragebögen zu Lebenszufriedenheit, körperlichem Befinden und sozialem Netzwerk.
Zusätzlich wurden nach jeder Therapiesitzung Fragebögen vorgegeben, die das subjektive Erleben, die therapeutische Beziehung und die wahrgenommene Wirksamkeit jeder Sitzung dokumentierten. Eine medikamentös behandelte Vergleichsgruppe (N = 40) wurde parallel im gleichen Zeitraum erfasst, wodurch die Effekte psychotherapeutischer Interventionen gegen rein pharmakologische Behandlung verglichen werden konnten.
Durchführung
Die Psy-III-Kohorte behandelte erwachsene Patient:innen mit einem breiten Spektrum psychischer Erkrankungen gemäß ICD-10, Kapitel F. Die Behandlungen erfolgten im Einzelsetting in freier Praxis, im ambulanten Versorgungsbereich sowie teilstationären Einrichtungen. In die Eingangserhebung wurden 104 Patient:innen eingeschlossen. 70 Patient:innen nahmen an der Abschlusserhebung, 55 an der sechsmonatigen Katamnese teil.
Die medikamentöse Vergleichsgruppe wurde auf eigenen Wunsch ausschließlich pharmakologisch behandelt (Antidepressiva, Anxiolytika), ohne psychotherapeutische Begleitung. Sie wurde zu Beginn und nach ca. sechs Monaten erneut befragt. Damit entstand ein kontrollierter, naturalistischer Vergleich zweier Behandlungsformen unter realen Versorgungsbedingungen.
Ergebnisse
Die in Tab. 1 dargestellten Effektstärken zeigen durchgehend mittlere bis hohe Effekte der Psychotherapie (Integrative Therapie) sowohl im Prä-Post-Vergleich als auch im Prä-Katamnese-Zeitraum. Die hohen Effektstärken belegen die nachhaltige Symptomreduktion der Integrativen Therapie, dies spricht für eine deutliche Wirksamkeit der Integrativen Therapie (für weitere Details siehe [4, S. 212 ff]). Der deutliche Anstieg der Effektstärken im Zeitraum bis zur Katamnese spricht zudem für einen sogenannten Sleeper-Effekt, bei dem therapeutische Veränderungen auch nach Behandlungsende weiter wirksam bleiben bzw. sich sogar verstärken.
Tab. 1
Effektstärken in der Psychotherapie bei SCL-90-R-Skalen im Prä-Post- und Katamnese-Vergleich: DUK-Studie und EAG-Studie
Dimension SCL-90‑R
Effektstärken
Eingang – Abschluss
Eingang – Katamnese
DUK (N = 66)
EAG (N = 124)
\(\overline{x}\)
DUK (N = 50)
EAG (N = 70)
\(\overline{x}\)
Somatisierung
0,67
0,72
0,70
1,03
0,53
0,78
Zwanghaftigkeit
0,89
0,86
0,88
0,95
0,76
0,86
Unsicherheit
0,64
0,92
0,78
1,16
0,78
0,97
Depressivität
0,95
1,12
1,04
1,78
0,97
1,38
Ängstlichkeit
1
0,86
0,93
1,51
0,81
1,16
Aggressivität
0,67
0,71
0,69
1,37
0,65
1,01
Phobische Angst
0,54
0,44
0,49
1,26
0,3
0,78
Paranoides Denken
0,63
0,67
0,65
0,96
0,6
0,78
Psychotizismus
0,79
0,65
0,72
1,3
0,58
0,94
Global Severity Index
0,96
1,02
0,99
1,72
0,84
1,28
Anzeige
Im Vergleich zur medikamentös behandelten Kohorte zeigten sich ähnliche Effektstärken durch Psychotherapie wie bei der pharmakologischen Intervention (keine signifikanten Unterschiede in der Symptomverbesserung [4]); die Patient:innen, die mit Integrativer Therapie behandelt wurden, äußerten im Vergleich jedoch eine signifikant höhere Behandlungszufriedenheit.
Diskussion
Die Ergebnisse der DUK-Studie bestätigen zentrale Befunde der frühen EAG-Studie [4, 6] und erweitern diese in wesentlichen Aspekten. Hervorzuheben sind vor allem die hohe externe Validität und die stabilen Langzeiteffekte der Fallstudie: Die behandelnden Psy-III-Ärzt:innen befanden sich zwar im Weiterbildungskontext, führten die Behandlungen jedoch unter realen Versorgungsbedingungen durch. Die beobachteten verzögerten Effekte weisen darauf hin, dass die IT nachhaltige psychotherapeutische Prozesse anstößt, die über das Ende der Behandlung hinaus wirksam bleiben.
Diese Ergebnisse werden durch die Analysen aus einer neueren (2020–2024) Studie an 44 Patient:innen, die von Integrativen Psychotherapeut:innen in freier Praxis behandelt wurden [7], weiter untermauert. Hier waren die Behandler:innen ausgebildete österreichische IT-Psychotherapeut:innen, die in einer naturalistischen, unkontrollierten Beobachtungsstudie bis zu drei Jahre dauernde psychotherapeutische Prozesse durchführten. Auch hier zeigten sich deutliche Verbesserungen in Bezug auf positive psychische Gesundheit (PMH), Depression (PHQ-9), Angst (GAD-7) und funktionelle Beeinträchtigung (WHODAS).
Hervorzuheben sind vor allem die hohe externe Validität und die stabilen Langzeiteffekte der Fallstudie
Anzeige
Damit belegen die Ergebnisse, dass Humanistische Therapie, hier im speziellen die Integrative Therapie, schon in der therapeutischen Ausbildung wie im klinischen Alltag hohe Wirksamkeit entfaltet. Die Breite der Veränderungen über emotionale, relationale, kognitive und körperliche Ebenen ist konsistent mit dem theoretischen Modell. Die Fallstudie der Psy-III-Kohorte zeigt, dass schon während der Ausbildung hohe Behandlungseffekte erreicht werden, was die Qualität des Verfahrens und die Versorgungswirksamkeit von Psychotherapeut:innen in Ausbildung unter Supervision zusätzlich unterstreicht.
Limitiert wird die Aussagekraft der Ergebnisse durch das offene, naturalistische Studiendesign ohne Randomisierung oder Manualisierung. Zudem waren Behandelnde und Untersuchungssetting eng verschränkt, sodass Erwartungs- und Kontextfaktoren im Sinne eines Allegiance-Effekts mitbedacht werden sollten.
Fazit für die Praxis
-
Therapeutische Interventionen entfalten Wirkung über multiple Dimensionen (emotional, relational, kognitiv, körperlich), was eine multimodale Behandlungsstrategie erfordert.
-
Integrative Therapie (IT) zeigt hohe Wirksamkeit mit nachhaltigen Effekten, die über das Behandlungsende hinaus bestehen bleiben.
-
Die Behandlung in der IT erfolgt je nach den Erfordernissen der Problemlagen der Patient:innen multimodal unter Einbezug kognitiver, emotionaler, sozialer und psychosomatischer Dimensionen.
-
Bereits Psychotherapeut:innen in Ausbildung erzielen unter qualifizierter Supervision hohe Behandlungseffekte, was die Qualität des Verfahrens und dessen Versorgungswirksamkeit unterstreicht.
-
Die therapeutische Beziehung ist in der IT als sorgfältig gestalteter psychotherapeutischer Resonanzraum zentral für Affektregulation, Nach- und Neusozialisation und um korrektive Erfahrungen zu etablieren.
Danksagung
Wir danken dem Springer Verlag und besonders Anton Leitner für die Möglichkeit, die Daten aus einer früheren Publikation [4] erneut zu publizieren. Die Autor:innen anerkennen die Unterstützung durch den Open Access Publikationsfonds der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Krems, Österreich.
Anzeige
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
B. Schigl, R. Stefan und M. Böckle geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Alle beschriebenen Untersuchungen am Menschen oder an menschlichem Gewebe wurden mit Zustimmung der zuständigen Ethikkommission, im Einklang mit nationalem Recht sowie gemäß der Deklaration von Helsinki von 1975 (in der aktuellen, überarbeiteten Fassung) durchgeführt. Von allen beteiligten Patient/-innen liegt eine Einverständniserklärung vor.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.