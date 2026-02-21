Universität Trier Zusammenhang von Geburtsmonat und Essverhalten 20.02.2026 Aktuell Erschienen in Pädiatrie & Pädologie Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Metadaten Titel Universität Trier Zusammenhang von Geburtsmonat und Essverhalten Publikationsdatum 20.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Pädiatrie & Pädologie Print ISSN: 0030-9338 Elektronische ISSN: 1613-7558 DOI https://doi.org/10.1007/s00608-026-01364-7