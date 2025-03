Zusätzlicher Nutzen für Melanom-Früherkennung fraglich

Eine Studie zum Einsatz von 3D-Ganzkörperfotografie und digitaler Dermatoskopie in einer Hochrisiko-Kohorte fand trotz vermehrter Exzisionen keinen Anstieg der Melanom-Diagnosen. Dies wirft Fragen zum Nutzen moderner Bildgebungstechnologien in der Dermatologie auf.

Bei Personen mit hohem Melanomrisiko erhöht der zusätzliche Einsatz von sequenzieller 3D-Ganzkörperfotografie (3D-TBP) und sequenziell digitaler Dermatoskopie (SDDI) zwar die Anzahl an Biopsien und Exzisionen, steigert jedoch nicht die Anzahl an erkannten Melanomen pro Person, fassen Forscher um Professor Peter Soyer von der Universität Queensland zusammen (JAMA 2025, online 26. März). An ihrer randomisierten klinischen Studie nahmen 314 Probandinnen und Probanden teil (Durchschnittsalter 51,6 Jahre, 62 Prozent Frauen), die ein hohes Risiko für ein primäres oder rezidivierendes Melanom aufwiesen (definiert als ≥ 1 Melanom vor dem 40. Lebensjahr oder ≥ 2 Melanome vor dem 65. Lebensjahr oder starke familiäre Vorbelastung).

Weniger Melanome in der Interventionsgruppe

Die Kontrollgruppe erhielt die übliche Versorgung (regelmäßige Hautkontrollen in der hausärztlichen oder dermatologischen Praxis). Die Interventionsgruppe unterzog sich zusätzlich einer persönlichen 3D-TBP und SDDI zu Beginn sowie nach sechs, zwölf, 18 und 24 Monaten. Von einem Kliniker identifizierte verdächtige Läsionen wurden teledermatologisch überprüft. Primärer Endparameter waren Anzahl und Raten von Exzisionen und/oder Biopsien verdächtiger Läsionen sowie Ergebnisse der histopathologischen Untersuchungen; der Follow-up betrug zwei Jahre.

Insgesamt wurden 1.527 Exzisionen durchgeführt (905 in der Interventions- und 622 in der Kontrollgruppe); in vier Prozent der Fälle handelte es sich um ein Melanom, in 26 Prozent um einen nicht-melanozytären Hautkrebs (NMSC). Die durchschnittliche Anzahl entfernter Läsionen pro Person war in der Interventionsgruppe signifikant höher (5,73) als in der Kontrollgruppe (3,99).

Die Anzahl der pro Person diagnostizierten Melanome war in der Interventionsgruppe mit 0,08 halb so hoch wie in der Kontrollgruppe (0,16) (nicht statistisch signifikant). Die durchschnittliche Anzahl an NMSC pro Person war in der Interventionsgruppe hingegen höher (0,86 vs. 0,42). In der Interventionsgruppe wurden zudem mehr Exzisionen beziehungsweise Biopsien pro Person durchgeführt (2,01 vs. 1,39).

Mehr NMSC: unerwünschter Nebeneffekt des Screenings?

Die Ergänzung der 3D-Ganzkörperfotografie und der sequenziellen digitalen Dermatoskopie (via Telemedizin) steigerte also nicht die Anzahl der erkannten Melanome pro Person. Diese Ergebnisse könnten zwar durchaus die Begeisterung für moderne Bildgebungstechnologien dämpfen, kommentieren zwei Kollegen der Universitäten Texas und North Carolina.

Man müsse anerkennen, so die Kollegen, dass die Nutzung dieser Technologie für die Allgemeinbevölkerung derzeit nicht empfehlenswert sei, denn auch bei hohem Melanomrisiko blieb die Kosten-Nutzen-Beziehung fraglich. Und: In der Interventionsgruppe wurden 1,76-mal mehr NMSC diagnostiziert: Dies könne als unerwünschter Nebeneffekt des Melanom-Screenings gewertet werden, da diese Tumoren selten lebensbedrohlich seien und meist ohne High-Tech-Methoden diagnostiziert werden könnten.

Die Studie biete aber auch die Gelegenheit, kritisch zu hinterfragen, wie diese und zukünftige Technologien erforscht und in die Praxis integriert werden sollten. Diesbezüglich schlagen die australischen Kollegen vor, in Studien die Teledermatologie direkt mit der üblichen Versorgung zu vergleichen (statt sie lediglich hinzuzufügen) sowie der Frage nachzugehen, ob der Einsatz künstlicher Intelligenz die teledermatologischen Ergebnisse verbessern könne.

Quelle: Deutsche Ärztezeitung (DÄZ)