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Wiener klinisches Magazin

Zur Prägung und Umformung ärztlichen Denkens durch Verrechtlichung

  • 14.04.2026
  • Originalie
Verfasst von
a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Peter Hofer, BA
Dr. Norbert Moser
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin

Zusammenfassung

Ärztliches Handeln muss rechtskonform den anerkannten medizinischen Standards entsprechen. Allzu expansives Recht kann jedoch zur Ausbildung sozialer Pathologien führen. Im Rahmen derer umfasst der Juridismus eine Erstarrung und Rigidisierung des Sozialverhaltens und den Rückzug auf formale Legalität hinsichtlich der Kalkulation zwischenmenschlicher Beziehungen ausschließlich in Hinblick auf eine spätere Beurteilung durch ein Gericht.
Die Lehre vom Denkstil und vom Denkkollektiv des Arztes und Erkenntnistheoretikers Ludwik Fleck gewinnt in Anwendung auf diese Problemlage besondere Bedeutung. Sie zeigt, dass wissenschaftliche Tatsachen kollektive Ergebnisse sozial-kultureller Praktiken und historischer Erfahrungen sind. Denkstile sind dabei Konditionierungen wissenschaftlichen Denkens und Handelns und werden vom Wissenschaftler:innenkollektiv, dem Denkkollektiv, getragen.
Diese Arbeit geht den Fragen nach, ob es einen jurifizierten ärztlichen Denkstil als Eigenschaft von Wissen und eine damit verbundene besondere intellektuelle Stimmung in der ärztlichen Lebenswelt gibt.
Im Ergebnis zeigt sich ein jurifizierter Denkstil sowohl in den Darstellungsformen medizinischen Wissens als auch in sozialen Handlungs- und Sprechakten, in denen er performativ „eingeübt“ wird. Die verrechtlichte intellektuelle Stimmung ist geprägt vom Streben nach Rechtssicherheit sowie von einem absichernden, starren Formalismus.
Pro futuro kann erkenntnistheoretisch und machtanalytisch untersucht werden, ob und inwieweit sich medizinisches Wissen und Denken juridistisch disziplinieren lässt. Hierzu erscheint es angebracht, die Interaktionen zwischen Medizin und Recht im Hinblick auf ihre epistemischen Konsequenzen – unter Einbeziehung des Gutachter:innenwesens – differenzierter zu analysieren.
Titel
Zur Prägung und Umformung ärztlichen Denkens durch Verrechtlichung
Verfasst von
a.o. Univ.-Prof. Dr. Herwig Peter Hofer, BA
Dr. Norbert Moser
Publikationsdatum
14.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin
Print ISSN: 1869-1757
Elektronische ISSN: 1613-7817
DOI
https://doi.org/10.1007/s00740-026-00589-3
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