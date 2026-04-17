Die folgenden beiden Fallvignetten verdeutlichen das multimodale Vorgehen in der IT, das in die phänomenologische Praxis eingebettet ist.

Fallvignette 1: Frau A.G. eine 40-jährige Patientin mit der Diagnose F41.9-Angststörung, nicht näher bezeichnet.

Die Prozessdarstellung zeigt, wie sich A.G. im Rahmen mehrerer erlebniszentriert-stimulierender Angebote mittels gemeinsamer leibphänomenologischer und konflikt-zentrierter Exploration mit neuen Denk – und Handlungsmustern verbinden konnte.

Praxeologisch kam der Einsatz kreativer Medien und szenischen Erlebens zum Tragen, wodurch eine konfliktzentriert-aufdeckende Arbeit möglich wurde, konservativ-stützend begleitet.

A.G., die in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne kletterte, verspürte regelmäßig wiederkehrende vegetative Beschwerden wie Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Magendruck, ähnlich der Intensität einer beginnenden Panikreaktion, unmittelbar vor jeder Klettertour. Während des Kletterns war diese Symptomatik dann verschwunden.

Zunächst konnte A.G. durch die Therapeutin konservativ-gestützt im Sinne von Beistand, Begleitung und Solidarität, Vertrauen fassen, sich mit ihrer Angstsymptomatik auseinanderzusetzen. In der gemeinsamen Exploration zeigte sich, dass A.G. erst nach dem Tod ihres Vaters mit dem Klettern begonnen hatte, obwohl sie diesen Sport schon lange davor ausüben wollte. Zu Lebzeiten des Vaters, so erinnerte sich A.G. jetzt, erlebte sie diesen mit einer übersteigerten Angst vor Risiken und Höhen. Die Therapeutin machte das erlebniszentriert-stimulierende Angebot, die Angst kreativ malerisch auszudrücken. Im Anschluss an den Prozess des Malens fragte die Therapeutin A.G.: „Wenn du das siehst, wie nimmst du deinen Körper jetzt wahr? Wie spürt sich das an?“ A.G. spürte ein Unwohlsein im Magen-Darmbereich und leichtes Herzklopfen, das sie an die Angstsymptomatik erinnerte. Sie formulierte den nun auftauchenden Gedanken: „Das ist ja wie der Papa! Das ist ja gar nicht meins!“ Diese gedanklichen und körperlichen Leibphänomene aufgreifend machte die Therapeutin das erlebniszentriert-stimulierende Angebot einer szenischen Arbeit, um die Bedeutung des Vaters schließlich konfliktzentriert genauer zu explorieren. Dafür wurde der Vater mittels eines Sessels symbolisiert. Auf dem Sessel sitzend und die Perspektive des Vaters einnehmend wurden für A.G. die ihr bekannten Symptome nun noch stärker spürbar: Herzklopfen, Magendruck, Unwohlsein. Dazu kam eine erhöhte Muskelspannung. Die Augenbrauen waren gehoben, der Mund leicht geöffnet, was A.G. mit dem Gefühl der Angst verband. Die Patientin kam mit ihrer Gestik, Mimik, Körperhaltung und Stimmlage in einen emotionalen Ausdruck, den sie dem liebevollen, aber auch ängstlich besorgten Vater zuordnete. Nun verbalisierte sie die Vermutung, dass die vegetative Übererregung vor dem Klettern weniger Ausdruck ihrer eigenen Angst, sondern vielmehr ein leibliches „Weitertragen“ der Angst des Vaters war.

Den Sessel des Vaters verlassend und im eigenleiblichen Spüren bleibend, nahm A.G., verbunden mit der Frage der Therapeutin: „Wie fühlt sich das jetzt an, wenn diese Angst beim Vater bleibt?“, ihren eigenen Wunsch nach Weite, Bewegung und Selbstwirksamkeit wahr. Dieses Phänomen aufgreifend entwickelte A.G. begleitet durch die Therapeutin eine Bewegungsübung, die diesen Wunsch symbolisierte. Mit den Beinen fest am Boden stehend begann sie die Arme und Hände weit zu öffnen und verband dies mit einem sie befreienden Atem.

Im Sinne der Theragnostik erlebte sich A.G. nach diesem Prozess von der Angst und den damit verbundenen Somatisierungen entlastet und übernahm Achtsamkeit und gesunde Vorsicht als eigene Kompetenzen, sodass die eingangs gestellte Diagnose für die Patientin nicht mehr vorlag. Das Klettern blieb eine Herausforderung, aber eine, die ihr große Freude bereitete.