Zugänge zum Leib – Gesichtspunkte leibtherapeutischer Praxis in der Integrativen Therapie
- Open Access
- 16.04.2026
- übersichtsarbeit
Zusammenfassung
Integrative Therapie (IT) als Verfahren des humanistischen Clusters basiert auf einer phänomenologischen Vorgehensweise, die in ein intersubjektives Beziehungsgeschehen eingebettet ist. Ausgangspunkt dafür stellt der Leibbegriff als Brückenkonzept der IT dar. In ihm lässt sich das in der französischen Leibphilosophie gründende Menschenbild als Leibsubjekt mit kognitionswissenschaftlichen Dimensionen verbinden und reicht bis in die psychotherapeutische Praxis hinein. Vom metatheoretischen Leibverständnis ausgehend zeigt dieser Beitrag die Verbindung mit der leibphänomenologischen klinischen Praxis leiborientierter Psychotherapie, die von kognitiven Neurowissenschaften ergänzt und untermauert wird. Die Frage, wie der Körper in der IT unter leibphänomenologischer Perspektive in den Modalitäten der IT integriert werden kann, wird theoretisch skizziert und durch Fallvignetten verdeutlicht. Es wird die synergetische Anwendung der unterschiedlichen Modalitäten, eingebettet in ein professionelles, vertrauensvolles phänomenologisch-hermeneutisches Beziehungsgeschehen gezeigt.
Leib und Zwischenleiblichkeit
Die Integrative Therapie (IT) betrachtet basierend auf der Leibphilosophie Merleau-Pontys (1974) den Menschen als „Leibsubjekt in der Lebenswelt“ (Petzold 2003, S. 1062, 1985). Der Mensch als Leibsubjekt „embodied and embedded“ (Petzold 2002) wird verstanden als Körper-Seele-Geist-Einheit in Verwobenheit mit seiner sozio-kulturell-ökologischen Umwelt (Petzold 2003). Der Leib ist der lebendige Körper mit seiner in ihn eingeschriebenen verkörperten Geschichte (Marcel 2013). Alle physiologischen Prozesse und gespeicherten Informationen sind in der Dimension des Körpers enthalten. Unter Seele/Psyche sind alle emotionalen und motivationalen Phänomene subsumiert, die in körperlichen Prozessen, Erfahrungen und Lernprozessen begründet und verkörpert sind (Petzold 2002). Die geistige Dimension wird als „die Gesamtheit aller aktualen neurophysiologisch gegründeten kognitiven bzw. mentalen Prozesse“ (Petzold 2002, S. 8) definiert.
Marcel (2013) hat das Phänomen der Zwischenleiblichkeit beschrieben. Es bezeichnet den intersubjektiven phänomenalen Raum, in dem sich leibliche Begegnung und zwischenleibliche Kommunikation in Form sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucks vollziehen. Menschliche Entwicklung geschieht demnach in Intersubjektivität zwischen Leibsubjekten und in Bezogenheit zur Welt. Die therapeutische Situation ist also „eine Situation in Zwischenleiblichkeit“ (Leitner und Höfner 2020, S. 18).
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Kognitionswissenschaft als Referenzwissenschaft für die leibtherapeutische Praxis
Die kognitiven Neurowissenschaften untersuchen die Wechselwirkungen von Gehirn, Geist und Körper im Kontext der Umwelt, um zu verstehen, wie Wahrnehmung, Gefühle, mentale Prozesse und Verhalten biologisch und leiblich verankert sind.
Menschliche Entwicklung, psychische Gesundheit und Krankheit können demnach aus dem dynamischen Zusammenspiel biologischer Dispositionen, körperlich-psychischer Regulationsprozesse und sozio-ökologischer Umweltbedingungen verstanden werden. Daher ist die Kognitionsforschung für die psychotherapeutische Praxis relevant. Mit den 5E Kognitionen: embodied, enacted, embedded, extended und emotive cognition werden fünf Dimensionen bereitgestellt:
Geistig-Psychisches ist im lebendigen Organismus verkörpert: embodied (Stefan 2020; Fuchs 2023). Die Praxis der IT greift körperliche Phänomene auf, um deren Sinn in zwischenleiblicher Kommunikation zu erschließen (Petzold 2003; Leitner und Höfner 2020).
Der Leib, der „als ganzer Organ und Ausdruck des Geistig-Psychischen“ (Stefan 2020, S. 91) ist, erfährt die Welt durch sein Handeln (Fuchs 2023). Er ist enacted. Die IT bietet Patient:innen erlebniszentriert-aktivierend Möglichkeiten, sich im psychotherapeutischen Prozess handelnd zu erfahren.
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Alle leiblichen, enaktiven und kognitiven Prozesse finden abhängig von Angeboten und Strukturen der jeweiligen Umwelt (Fuchs 2023) und in einem zeitlichen, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft gerichteten Kontinuum statt. Sie sind embedded (Stefan 2020). Netzwerkaktivierend oder netzwerksanierend in den Kontext der Patient:innen hineinzuwirken, ist Teil integrativer psychotherapeutischer Arbeit.
Mit der extended cognition wird Bewusstsein als Beziehung und Interaktion zwischen Gehirn, Organismus und Umwelt verstanden (Fuchs 2023). Höchst eindrücklich zu beobachten ist dies bei Zirkusartisten wie Einradfahrer:innen oder beim Spielen eines Musikinstruments.
Nach Fuchs (2023, S. 68) unterteilt sich die emotive Kognition in zwei Resonanzphänomene: Einerseits das affektive Erleben des Berührt-werdens oder Bewegt-seins und andererseits den emotiven aktiven Impuls zur Handlung oder Bewegung, also eine leibliche Bewegungstendenz. Das kann z. B. sein, sich aus Scham zu verstecken, aus Angst zu fliehen oder aus Ohnmacht zu erstarren. In der angewandten „Thymopraktik“, d. h. der „Arbeit mit […] den leiblich-emotionalen Regungen“ (Petzold 2002, S. 6), setzt die IT an solchen Phänomenen an.
Die 5E Kognitionen bieten erweiterte Perspektiven auf das Leibsubjekt und decken sich mit einem integrativen Leibverständnis. „Denn es ist das ‚Leibsubjekt als Ganzes‘ […], das wahrnimmt und nicht ein Perzeptor, ein Neuron, ein Gehirn als biologisches Organ“ (Petzold 2009, S. 33). Kognitive Neurowissenschaften bestätigen und ergänzen den leibtherapeutischen Ansatz der IT (Stefan 2020). In der psychotherapeutischen Arbeit können die Dimensionen der 5E Kognitionen prozessorientiert abhängig von der konkreten Therapiesituation und der sich zeigenden phänomenologischen Perspektive fokussiert werden.
Phänomenologische Hermeneutik – Auf der Suche nach Sinn
Für die phänomenologische Vorgehensweise in der IT ist der gängige Begriff der „Theragnostik“ (Petzold 2003), der die Verwobenheit von Diagnostik und Therapie als prozessuale Diagnostik meint, zentral. Der Begriff phänomenologisch bedeutet dabei im Kontext der humanistischen Psychotherapie den „Fokus auf die leiblich-personale Erfahrung einer konkreten Person in einem gegenwärtigen Moment psychotherapeutischer Begegnung“ (Fuchs und Schmidsberger 2024, S. 113). Die mehrdimensionale Sichtweise der IT des Leibsubjekts als Körper-Seele-Geist-Einheit bedingt, dass in Prozessen des Wahrnehmens und Verstehens auch körperlichen Phänomenen Aufmerksamkeit zukommt. Das phänomenologische Vorgehen erfolgt in einem dialogischen Geschehen in Zwischenleiblichkeit. Dabei geht es um eine gemeinsame Hermeneutik, ein gemeinsames Verstehen von Sinneszusammenhängen. Mit den Patient:innen wird wahrgenommen, was sich zeigt und es werden dafür stimmige Worte gefunden. Im Sinne einer humanistischen Psychologie wird von einer wohlwollenden positiven Grundhaltung ausgegangen (Petzold 1977q). Die Patient:innen werden dabei in ihrem Anderssein respektiert und beachtet. Ihr Gefühl und ihre Beurteilung sind für die hypothetische Interpretation ausschlaggebend und verleihen den Phänomenen Sinn (Leitner und Höfner 2020). Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, Atmung, Haltung, Gestik, Mimik oder Stimmlage können dafür Ausgangspunkte sein. „Beziehungsmuster wie Bindung und Lösung, Nähe und Distanz, Vertrauen und Misstrauen sowie Sicherheit und Angst“ (Böckle et al. 2025, S. 288) fließen als zwischenleibliche Phänomene mit ein. Die phänomenologische Vorgehensweise begleitet die therapeutische Beziehung und ist mitentscheidend für die prozessual ausgerichtete Auswahl der Modalitäten, die folgend beschrieben werden.
Modalitäten – Zugänge einer leibtherapeutischen Praxis
Unter den Modalitäten, die folgend in Hinblick auf leib- und körperorientierte Perspektiven, skizziert werden, versteht die IT therapiepraktische Zugänge, die prozessual, beziehungs- und theoriegeleitet eingesetzt werden (Petzold 2003). Sie stellen Optionen dar, wie man sich psychotherapeutisch leiblichen und zwischenleiblichen Phänomenen annähern und mit diesen arbeiten kann. Petzold (2003) spricht vom Synergieprinzip, welches meint, dass das Zusammenwirken verschiedener Zugänge mehr ist als deren Teilwirkung. Die Modalitäten sind nicht als „Entweder – Oder – Optionen“ zu begreifen, sondern entfalten ihre Wirkung im Zusammen- und Wechselspiel. Sie sind immer eingebettet in ein ganzheitliches therapeutisches Geschehen.
Konservativ-stützende Modalität
Die konservativ-stützende Modalität hat die Linderung von schmerzhaften Erlebnissen und die Erfahrung von Beistand, Begleitung und Sicherung zum Ziel (Leitner und Höfner 2020). Im Sinne von Nach- und Neusozialisation wird die Bereitstellung korrigierender Beziehungserfahrungen als wesentlicher Weg der Heilung und Förderung verstanden (Petzold 2003). Die Erfahrung, gehört, getröstet und verstanden zu werden ist grundlegend. Dabei geht es um eine feine zwischenleibliche Abstimmung von Nähe und Distanz. Ein liebevoller Blick, Weichheit in der Stimme, eine zugewandte Haltung der Therapeut:innen in verständnisvoller Resonanz können Leid lindern und heilsam wirken.
„Basal gute Formen der Körpererfahrung und des Körpererlebens“ (Waibel 2023, S. 164) haben stabilisierende und selbst-sichernde Wirkung. Wird die Selbstregulation beispielsweise über die Atmung unterstützt, hilft das bei der Verankerung im Hier und Jetzt.
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Konfliktzentriert-aufdeckende Modalität
In der konfliktzentriert-aufdeckenden Modalität steht die Bewusstseinsarbeit im Sinne von Klärung unbewusster Konflikte und deren Ursachen, sowie die Bearbeitung verdrängten biographischen Materials im Vordergrund (Leitner und Höfner 2020). Leibtherapeutische Interventionen dienen der Bewusstmachung leiblicher Phänomene und deren Verbindung zum emotionalen Erleben und kognitiven Überzeugungen. Die phänomenologische Herangehensweise an eigenleibliche Empfindungen, Gefühle und Gedanken erfolgt über einen gemeinsamen Suchprozess. Fragen wie „Wo spüren Sie das?“, „Wie genau fühlt sich das an?“, „Welche Gedanken, Empfindungen, Gefühle tauchen jetzt noch dazu auf?“ führen zu neuen Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozessen in Richtung Konfliktverständnis und -lösung. Auch die Verstärkung bestimmter Haltungs- oder Bewegungsmuster kann ein Phänomen und dessen Relevanz für das Thema der Patient:innen verdeutlichen. Eigenleibliche Wahrnehmung kann Ausgangspunkt emotionaler Differenzierungsarbeit sowie der Bewusstseinsarbeit an Resonanzphänomenen wie Übertragung und Gegenübertragung sein.
Erlebniszentriert-stimulierende Modalität
In der erlebniszentriert-stimulierenden Modalität wird die Bedeutung unmittelbaren Erlebens, kreativen Ausdrucks und szenischen Handelns im therapeutischen Prozess betont. Durch Erlebnisaktivierung wird im Sinne „komplexen Lernens“ (Petzold 2002, S. 10) über das Erfahren mit allen Sinnen, über Bewegungsangebote und andere kreative Zugänge das Wahrnehmungs- und Handlungspotenzial erweitert (Petzold 1996). Sich dabei zeigende Phänomene werden aufgegriffen, handelnd umgesetzt und in ihrem Sinn intersubjektiv erschlossen. Ausdruck und Wahrnehmung von Gestik, Mimik, Haltung, Bewegung und Stimme kennzeichnen die Leibarbeit (Petzold 1996). Handlungsspielräume werden erweitert, Wahrnehmungsprozesse und deren Differenzierung gefördert. Körper haben wird im Sinne Plessners (1970) zu Leib sein.
Das erlebniszentrierte Vorgehen kann auch konfliktreiches Material mobilisieren, was immer professionell mitbedacht werden muss (Petzold 1996). Prozessual kommt es dann zu einem Wechsel in die konfliktzentriert-aufdeckende Modalität, was wiederum konservativ-stützendes Arbeiten notwendig machen kann.
Übungszentriert-funktionale Modalität
Die übungszentriert-funktionale Modalität bietet einen strukturierten, leiborientierten Zugang zur Wahrnehmung eigenleiblicher Phänomene. Zur Übungspraxis gehören beispielsweise Bewegungsübungen, Achtsamkeitsübungen, Atem- und Stimmarbeit, Skills zur Spannungsregulation und Thymopraktik. Imaginative Techniken werden zur Erweiterung der Wahrnehmung mit allen Sinnen (Petzold 1996) eingesetzt. Die übungszentriert-funktionale Modalität verbindet körperlich-emotionale Erfahrung mit kognitiver Einsicht und fördert die Integration und leibliche Verankerung neuer Haltungs‑, Denk- und Handlungsmuster. Das Zusammenspiel von Einsicht und Übung führt zu Veränderung und Generalisierung (Petzold 1996) mit dem Ziel des Transfers in den Alltag. Petzold (2003) betont, dass korrigierende Erfahrungen am besten internalisiert werden, wenn sie wiederkehrend und über viele Sinneskanäle erfolgen. Hüther (2007) folgert, dass Psychotherapie daher „implizite Lernprozesse, also am eigenen Leib und mit allen Sinnen gemachte neue Erfahrungen“ (S. 559) anregen müsse.
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Individuelle Übungen werden im Prozess entwickelt und im Alltag der Patient:innen etabliert. Psychotherapie kann auch impulsgebend für die Integration gesundheitsförderlicher therapiebegleitender Aktivitäten im Kontext der Patient:innen sein. Untersuchungen belegen etwa die antidepressive Wirkung von Bewegung und Sport in der Prävention und Behandlung depressiver Störungen (Blumenthal und Rozanski 2023). Tai-Chi und Qigong zeigen vielversprechende Effekte auf psychische Symptome wie Angst, Depression und Stress (Wu et al. 2023; Kuang et al. 2024). Regelmäßiges Klettern kann sich positiv auf das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden auswirken (Osborne et al. 2025; Kowald und Zajetz 2018).
Netzwerkaktivierende Modalität
Gabriel und Schneider (2024) belegen das evolutionäre Bedürfnis des Menschen nach Einbindung und dessen Relevanz für Gesundheit, Entwicklung und Wohlbefinden. Der Stellenwert sozialer Einbettung von Menschen in ihrer Lebensspanne sowie deren positive Wirkung auf Stress und Krankheitsrisiken ist wissenschaftlich belegt (WHO 2025).
Die Förderung tragfähiger sozialer Netzwerke (Petzold 2003) ist für die netzwerkaktivierende Modalität grundlegend. Weiterhin begünstigt sie Empowerment- und Solidaritätserfahrung, kommunikative Kompetenz und Beziehungsfähigkeit (Petzold 2003).
Ziel ist die Einbettung d. h. embeddedness der Patient:innen in ihrem jeweiligen Kontext, um sich beispielsweise besser wahrnehmen, Selbstbewusstsein aufbauen, sich zugehörig fühlen oder auch für andere da sein zu können. Unter der Prämisse, „dass Zwischenleiblichkeit nicht nur im dyadischen Verhältnis Therapeut-Patient relevant ist, sondern in allen sozialen Kontexten“ (Böckle et al. 2025, S. 289) sind salutogene Beziehungserfahrungen in der konkreten Lebenswelt der Patient:innen anzuregen. Dazu gehören Angehörigenarbeit, Impulse für den Auf- oder Ausbau eines sinnstiftenden sozialen Kontextes sowie die Ermutigung, Angebote im psychosozialen Feld in Anspruch zu nehmen. Therapiebegleitende Aktivitäten in den Bereichen Gesundheit, Bewegung, Natur, Kultur und Sport können als Potenziale erschlossen und schließlich im Alltag etabliert werden.
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Einblicke in die leibtherapeutische Praxis
Die folgenden beiden Fallvignetten verdeutlichen das multimodale Vorgehen in der IT, das in die phänomenologische Praxis eingebettet ist.
Fallvignette 1: Frau A.G. eine 40-jährige Patientin mit der Diagnose F41.9-Angststörung, nicht näher bezeichnet.
Die Prozessdarstellung zeigt, wie sich A.G. im Rahmen mehrerer erlebniszentriert-stimulierender Angebote mittels gemeinsamer leibphänomenologischer und konflikt-zentrierter Exploration mit neuen Denk – und Handlungsmustern verbinden konnte.
Praxeologisch kam der Einsatz kreativer Medien und szenischen Erlebens zum Tragen, wodurch eine konfliktzentriert-aufdeckende Arbeit möglich wurde, konservativ-stützend begleitet.
A.G., die in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne kletterte, verspürte regelmäßig wiederkehrende vegetative Beschwerden wie Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Magendruck, ähnlich der Intensität einer beginnenden Panikreaktion, unmittelbar vor jeder Klettertour. Während des Kletterns war diese Symptomatik dann verschwunden.
Zunächst konnte A.G. durch die Therapeutin konservativ-gestützt im Sinne von Beistand, Begleitung und Solidarität, Vertrauen fassen, sich mit ihrer Angstsymptomatik auseinanderzusetzen. In der gemeinsamen Exploration zeigte sich, dass A.G. erst nach dem Tod ihres Vaters mit dem Klettern begonnen hatte, obwohl sie diesen Sport schon lange davor ausüben wollte. Zu Lebzeiten des Vaters, so erinnerte sich A.G. jetzt, erlebte sie diesen mit einer übersteigerten Angst vor Risiken und Höhen. Die Therapeutin machte das erlebniszentriert-stimulierende Angebot, die Angst kreativ malerisch auszudrücken. Im Anschluss an den Prozess des Malens fragte die Therapeutin A.G.: „Wenn du das siehst, wie nimmst du deinen Körper jetzt wahr? Wie spürt sich das an?“ A.G. spürte ein Unwohlsein im Magen-Darmbereich und leichtes Herzklopfen, das sie an die Angstsymptomatik erinnerte. Sie formulierte den nun auftauchenden Gedanken: „Das ist ja wie der Papa! Das ist ja gar nicht meins!“ Diese gedanklichen und körperlichen Leibphänomene aufgreifend machte die Therapeutin das erlebniszentriert-stimulierende Angebot einer szenischen Arbeit, um die Bedeutung des Vaters schließlich konfliktzentriert genauer zu explorieren. Dafür wurde der Vater mittels eines Sessels symbolisiert. Auf dem Sessel sitzend und die Perspektive des Vaters einnehmend wurden für A.G. die ihr bekannten Symptome nun noch stärker spürbar: Herzklopfen, Magendruck, Unwohlsein. Dazu kam eine erhöhte Muskelspannung. Die Augenbrauen waren gehoben, der Mund leicht geöffnet, was A.G. mit dem Gefühl der Angst verband. Die Patientin kam mit ihrer Gestik, Mimik, Körperhaltung und Stimmlage in einen emotionalen Ausdruck, den sie dem liebevollen, aber auch ängstlich besorgten Vater zuordnete. Nun verbalisierte sie die Vermutung, dass die vegetative Übererregung vor dem Klettern weniger Ausdruck ihrer eigenen Angst, sondern vielmehr ein leibliches „Weitertragen“ der Angst des Vaters war.
Den Sessel des Vaters verlassend und im eigenleiblichen Spüren bleibend, nahm A.G., verbunden mit der Frage der Therapeutin: „Wie fühlt sich das jetzt an, wenn diese Angst beim Vater bleibt?“, ihren eigenen Wunsch nach Weite, Bewegung und Selbstwirksamkeit wahr. Dieses Phänomen aufgreifend entwickelte A.G. begleitet durch die Therapeutin eine Bewegungsübung, die diesen Wunsch symbolisierte. Mit den Beinen fest am Boden stehend begann sie die Arme und Hände weit zu öffnen und verband dies mit einem sie befreienden Atem.
Im Sinne der Theragnostik erlebte sich A.G. nach diesem Prozess von der Angst und den damit verbundenen Somatisierungen entlastet und übernahm Achtsamkeit und gesunde Vorsicht als eigene Kompetenzen, sodass die eingangs gestellte Diagnose für die Patientin nicht mehr vorlag. Das Klettern blieb eine Herausforderung, aber eine, die ihr große Freude bereitete.
Fallvignette 2: Frau I.L., eine bipolar erkrankte 63-jährige Patientin
Die Fallvignette beschreibt eine Übergangsphase, in der es I.L. gelang, sich aus depressiver und regressiver Erstarrung zu lösen. In den Vordergrund rückten zukunftsbezogene Ängste.
Praxeologisch wurden Übergänge von einem kreativen Medium zum anderen und die Arbeit in unterschiedlichen Modalitäten tragend, wobei Ila, ein zertifizierter Therapiehund, eingebunden wurde.
I.L. wurde eingeladen, die Phasen der Erkrankung erlebniszentriert-stimulierend malerisch auszudrücken. In breiten Streifen bildete sie diese ab und benannte diese entsprechend der Zustände ihrer manisch-depressiven Erkrankung: vom depressiven Schwarz über ein Blau, Grün, Gelb und hypomanem Orange hin zum manischen tiefroten Zustand.
Die verschiedenen Stadien sollten nun in szenischer Arbeit mit farbigen Tüchern im Therapieraum aufgelegt werden. I.L. wurde angeregt, von Tuch zu Tuch zu gehen, innehaltend zu spüren, welche eigenleiblichen Phänomene auftauchten und diese, wenn möglich, zu benennen oder nonverbal auszudrücken. Hier kam zu der Erlebnisaktivierung ein Prozess konfliktzentriert-aufdeckenden Arbeitens hinzu. I.L. benannte ein Gefühl von Schwere, der Blick ging Richtung Boden, die Stimme klang schwach und wurde zittrig. Sie ging nun langsamer als zuvor, zögerte immer wieder, bevor sie den nächsten Schritt setzte. Es wirkte so, als würde sich die Schwere nun auch in der Bewegung zeigen. An der Schwelle zum orangen hypomanen Bereich brachte sich der bislang auf seinem Platz liegende Therapiehund Ila ein. Er legte sich direkt vor die Patientin. Sein Tun warf Fragen auf: „Wie fühlt sich das für die Patientin an? Welche Reaktion löst es in ihr aus? Wie deutet sie seine Aktion?“. Im Verlauf der konfliktzentriert-aufdeckenden hermeneutischen Exploration zwischen Patientin und Therapeutin entlang dieser Fragen interpretierte I.L. die Szene wie folgt: Ila bewirkte ein Stopp vor dem für sie erstrebenswerten orangen Lebensbereich. Die schwarze Fellfarbe stellte eine Verbindung zu ihrem schwarzen depressiven Bereich und zu ihren Zukunftsängsten dar. Durch die Therapeutin konservativ-stützend und ermutigend begleitet, entwickelte sie die handlungsleitende Idee, Ila auf das schwarze Tuch zu führen. Es gelang ihr, Ila zum Aufstehen zu bewegen und sich auf dem schwarzen Tuch abzulegen. In diesem zwischenleiblichen Dialog zwischen ihr und Ila und der gemeinsamen Bewegung entspannte sie sich, wurde klarer in ihrer Stimme und in ihren Handlungen.
Nun konnte sie wieder in den gelben Bereich eintreten. Ihr wurde bewusst, dass ihre Ängste sie vor dem orangen Bereich, dem hypomanen Zustand, warnten, der immer ein Vorbote für eine nächste depressive Episode war. Mit dieser Erkenntnis fühlte sie sich freier und gelöster. Sie stand aufrecht und gab an, ein Gefühl der Lockerheit zu verspüren.
Der beschriebene Stundenausschnitt markierte einen Wendepunkt, ab dem I.L. die Ängste nicht mehr als überwältigend erlebte und eine neue Regulationsfähigkeit diesen gegenüber entwickelte. Auch achtete sie auf Vorzeichen des hypomanen Zustandes, um rechtzeitig entgegensteuern zu können.
Die erlebnisaktivierende Arbeit weckte die explorative Neugierde der Patientin. Im Kontext der IT beschreibt Stefan (2020) diese Dynamik treffend: Das Leib-Subjekt nutzt mentale Antizipationen nicht nur zur Selbstregulation und Bedürfnisbefriedigung, sondern vor allem, um dem „explorativen und kreativen Impetus bestmöglich nachkommen zu können und die ihm widerfahrenden Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben zu meistern“ (S. 127).
Zusammenfassung
Durch die Vorstellung von Leiblichkeit und Zwischenleiblichkeit zeigt sich die Integration des Körpers aus integrativ metatheoretischer Perspektive. Somatisierungen bzw. somatische Symptome zeigen sich in leiblichen Phänomenen und werden daher im therapeutischen Handeln im Sinne einer humanistischen Heuristik unter Einbeziehung der oben beschriebenen Modalitäten prozessual einbezogen. Die Frage, wie der Körper in der IT unter leibphänomenologischer Perspektive in den Modalitäten der IT integriert werden kann, wurde exemplarisch gezeigt. Die Bedeutung des Körpers ist sowohl für das Verständnis des Menschen in seinem Geworden-sein als auch für die phänomenologische Herangehensweise zentral. Aus der Fragestellung heraus ergeben sich viele Forschungsfelder beispielsweise in Bezug auf Anwendung oder Wirkfaktoren leibphänomenologischer Zugänge, die im humanistischen Cluster weiter beforscht werden können.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
A. Matuschka-Gablenz, U.E. Kaufmann, M. Kögler, M.T. Rohrhofer und U. Sievers geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Ethische Standards
Zum Schutz der Privatsphäre wurden die Daten in den Fallbeispielen anonymisiert bzw. verallgemeinert.
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