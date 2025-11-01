Dieser Artikel soll die Schwerpunkte des Stellenwerts der unterdurchschnittlichen Körpergröße aus sozialer und medizinischer Sicht beleuchten, Schnittstellen der Betreuung aufzeigen und schließt mit einem Vorschlag zur effizienten Betreuung, in dem das aufklärende Gespräch über unterdurchschnittliche Körpergrößen für Kinder und Eltern nicht zu kurz kommen soll.

Im Alltag bewegen jedoch oftmals elterliche Sorge oder auch psychosoziale Indikationen dazu, betreffend Abklärung vorzusprechen. Häufig besteht bei Kindern und Jugendlichen oder deren Eltern nicht Sorge um die Gesundheit, sondern der Wunsch nach Veränderung – dem steht gegenüber, dass wachstumsfördernde Therapien nur bei nachgewiesenen Wachstumsstörungen wirken und nur bei diesen verordnet werden können.

Wachstum und Körpergröße sind weiterhin zentrale Themen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Internationale evidenzbasierte Abklärungsalgorithmen bei Kleinwuchs [] betonen die Wichtigkeit von Körpermessdaten: Nicht ein Screening mithilfe von Laborparametern, sondern die Beurteilung des Wachstumsverlaufs im Kontext des familiär-genetischen Hintergrundes führt zur ärztlichen Entscheidung, ob eine Abklärung hinsichtlich einer Wachstumsstörung indiziert ist.

Körpergröße als Dauerbrenner

Sowohl Kleinwuchs als auch Großwuchs (definiert durch eine Körpergröße unterhalb der 3. Perzentile/oberhalb der 97. Perzentile) bringen bei manchen Kindern psychosoziale Fragestellungen oder Probleme mit sich. Die Resilienz bezüglich im Vergleich zum Durchschnitt auffälligen Körpermerkmalen ist sehr individuell – oftmals machen auch Körpergrößen in den oberen bzw. unteren Normbereichen Sorgen – aus persönlicher Korrespondenz mit ratsuchenden Eltern kann berichtet werden, dass die Körpergröße auch bei vielen durchschnittlich großen Kindern und Jugendlichen Thema ist.

2 ], wenn auch gesellschaftliche Tendenzen hin zur Vielfalt (Stichwort „diversity“) gehen und damit auch der klassische Größenunterschied zwischen den Geschlechtern von rund 15 cm in Film, Medien und sozialem Umfeld kein „Attraktivitätsmerkmal vom Typ 1A“ mehr darstellt. Im späteren Alter ist auch in der Partnerwahl weiterhin die Körpergröße ein nicht außer Acht gelassener Faktor [], wenn auch gesellschaftliche Tendenzen hin zur Vielfalt (Stichwort „diversity“) gehen und damit auch der klassische Größenunterschied zwischen den Geschlechtern von rund 15 cm in Film, Medien und sozialem Umfeld kein „Attraktivitätsmerkmal vom Typ 1A“ mehr darstellt.

Eine Änderung der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft in Richtung Diversität und die Resilienz im Zusammenhang mit über- oder durchschnittlichen Körpergrößen ist ein langwieriger und noch nicht abgeschlossener Prozess.

Da nun andererseits differenzialdiagnostisch im Zusammenhang mit dem Thema Wachstum auch immer seltene und teilweise behandlungspflichtige Wachstumsstörungen nicht übersehen werden dürfen, ist ein abgestuftes Vorgehen nötig, in welchem die individuelle Sorge ernst genommen, aber nicht gegenüber evidenzbasierten Abklärungskriterien vorgereiht und im Gesundheitssystem an die passende Stelle positioniert wird.