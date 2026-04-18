Zielgerichtete Therapien aus Sicht der Klinischen Pharmazie

Zielgerichtete Therapien in der Onkologie („precision medicine“) sind Arzneistoffe, die sich gezielt gegen bestimmte biologische Merkmale von Tumorzellen richten, die das Tumorwachstum fördern. Dadurch kann das Tumorwachstum gehemmt oder z. B. die Angiogenese unterdrückt werden. Patient:innen können nur von dieser Form der Therapie profitieren, wenn ihr Tumor diese Strukturen aufweist. Solche Arzneistoffe sind teilweise mit komplexen Einnahmerichtlinien verbunden, sehr teuer und/oder interaktions- und nebenwirkungsträchtig. Klinische Pharmazeut:innen können in der Beratung hinsichtlich der Anwendung und bei Fragen zu potenziellen Wechselwirkungen einen entscheidenden Beitrag zur optimalen Wirksamkeit leisten.