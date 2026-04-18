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Wiener klinisches Magazin

Zielgerichtete Therapien aus Sicht der Klinischen Pharmazie

  • 17.04.2026
  • Originalie
Verfasst von
Mag. pharm. Elisabeth Steiner, aHPh
Mag. pharm. Katharina Patek, MSc.
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin

Zusammenfassung

Zielgerichtete Therapien in der Onkologie („precision medicine“) sind Arzneistoffe, die sich gezielt gegen bestimmte biologische Merkmale von Tumorzellen richten, die das Tumorwachstum fördern. Dadurch kann das Tumorwachstum gehemmt oder z. B. die Angiogenese unterdrückt werden. Patient:innen können nur von dieser Form der Therapie profitieren, wenn ihr Tumor diese Strukturen aufweist. Solche Arzneistoffe sind teilweise mit komplexen Einnahmerichtlinien verbunden, sehr teuer und/oder interaktions- und nebenwirkungsträchtig. Klinische Pharmazeut:innen können in der Beratung hinsichtlich der Anwendung und bei Fragen zu potenziellen Wechselwirkungen einen entscheidenden Beitrag zur optimalen Wirksamkeit leisten.
Titel
Zielgerichtete Therapien aus Sicht der Klinischen Pharmazie
Verfasst von
Mag. pharm. Elisabeth Steiner, aHPh
Mag. pharm. Katharina Patek, MSc.
Publikationsdatum
17.04.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin
Print ISSN: 1869-1757
Elektronische ISSN: 1613-7817
DOI
https://doi.org/10.1007/s00740-026-00588-4